Femeie moartă, lăsată să zacă pe o stradă din Cluj-Napoca timp de mai multe ore. Cum se apără echipajul medical. Foto

O femeie moartă a fost lăsată să zacă timp de mai multe ore pe o stradă din Cluj-Napoca. Medicii se apără, după apariția imaginilor
Raluca Alexe
12.08.2025 | 21:01
Femeie moarta lasata sa zaca pe o strada din ClujNapoca timp de mai multe ore Cum se apara echipajul medical Foto
O femeie a fost lăsată să zacă moartă pe o stradă timp de mai multe ore / sursa: Știri de Cluj

Femeie moartă a fost lăsată să zacă pe o stradă din Cluj-Napoca timp de mai multe ore până ce trupul i-a fost preluat de serviciul funerar. Imaginile au fost surprinse de trecători, care s-au declarat scandalizați. Medicii veniți să intervină se apără de acuzații.

O femeie moartă a fost lăsată să zacă pe stradă timp de mai multe ore

Scena revoltătoare a avut loc pe strada Giordano Bruno din Cluj-Napoca la orele dimineții zilei de marți, 12 august. O femeie s-a prăbușit pe asfalt în jurul orei 09.30, în apropierea unui semafor de lângă o trecere de pietoni.

Martorii au chemat Ambulanța, iar medicii i-au aplicat imediat acesteia manevrele de resuscitare. După mai multe minute, echipajul medical a fost nevoit să declare decesul femeii.

„Femeia în vârstă a făcut stop cardio-respirator. S-au făcut manevre de resuscitare, dar acestea au fost fără rezultat, din păcate”, a declarat pentru Știri de Cluj Horia Simu, directorul Ambulanței Cluj.

După intervenție, trupul neînsuflețit al femeii a fost acoperit cu o pătură și lăsat pe caldarâm peste trei ore până ce reprezentanții unei case funerare au venit să îl ridice. Nici la ora 12.30 cadavrul nu fusese preluat. Potrivit procedurilor, după constarea decesului, la fața locului trebuie să se deplaseze Medicina Legală. Abia după efectuarea tuturor operațiunilor trupul este preluat de casa funerară.

Femeie moartă stradă Cluj-Napoca (1)
Cadavrul femeii a fost acoperit cu o pătură / sursa: Știri de Cluj

Cum se apără echipajul medical

În acest caz, însă, procedurile au fost cu mult întârziate. Întrebați despre acest lucru, reprezentanții IPJ Cluj au transmis că echipajul medical nu a părăsit locul producerii evenimentului după constatarea decesului, ci a rămas pe loc până la preluarea cadavrului:

„Un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Cluj a constatat că, pe fondul unor antecedente medicale, femeia ar fi căzut la pământ, fiind găsită în stare de inconștiență. Din nefericire, în ciuda efortului depus de echipajul medical, a fost declarat decesul femeii. Totodată, la fața locului a fost mobilizat un echipaj din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca pentru efectuarea cercetărilor specifice.

Aceasta a fost prezent în perimetrul persoanei în cauză până când a fost preluată de pompele funebre, fiind emis un certificat de deces de către medicul de familie. În cauză, polițiștii efectuează cercetările necesare în cadrul unui dosar penal ce vizează infracțiunea de ucidere din culpă”.

