Femeie ucisă de rechin în apropiere de Hurghada. Stațiunea din Egipt este frecventată de mulți români

O austriacă de 29 de ani și-a pierdut viața după ce un rechin i-a smuls o mână și un picior în timp ce făcea scufundări la mică adâncime, informează .

Femeia a ajuns singură la mal

Atacul a avut loc în stațiunea Sahl Hasheesh din Egipt, pe plaja hotelului Tropitel. Tânăra intrase în apă pentru snorkeling, dar a fost atacată de rechin foarte aproape de țărm, în zona pontonului pe care se aflau mai mulți turiști.

Printre martorii la tragedie s-a aflat și Talal Haj, medic rezident în România, care tocmai ieșise din apă când rechinul a atacat.

„Brusc am văzut cum sare un rechin de trei metri probabil, destul de mare și apoi, la câteva secunde apa se transformase în culoarea roșie. Erau mulți oameni în apă, și copii, ea nu era departe de ponton. Nu a putut nimeni să intervină, din păcate, pentru că asta ar fi însemnat o moarte sigură, să intre după ea, săraca a încercat din toate puterile să înoate spre ponton”, a relatat Talal Haj.

Femeia a reușit să ajungă singură la mal, însă a murit la scurtă vreme din cauza sângelui pierdut.

„Am încercat să-i legăm piciorul cu un garou, dar degeaba, deja nu mai curgea deloc, nu mai sângera, am încercat, cu toate astea, să-i facem un masaj cardiac, să-i acordăm primul ajutor, dar cum am spus, degeaba”, a spus medicul.

Autoritățile egiptene au dispus închiderea plajei de aproape 30 de km, de la Tropitel până în Makadi Bay.

„Efectiv nu ne vine să credem că am văzut așa ceva. Mi-e groază doar când mă gândesc la mare, în general”, a mai spus Talal Haj.

Salvamarii au ignorat avertismentele turiștilor

Litoralul egiptean al Mării Roșii este frecventat și de către mulți români, unii având deja concedii programate în această vară.

Unii români chiar erau în stațiunea Sahl Hasheesh când tânăra din Austria și-a pierdut viața. O femeie a povestit pe grupul de Facebook Vacanță în Hurghada (excursii&sfaturi), ea acuzând faptul că salvamarii din zonă au ignorat avertismentele anterioare ale turiștilor legate de în zonă.

„Salvamarul a râs de mine după ce l-am anunțat ce am văzut, trecând foarte aproape pe lângă mine, în apă. Înaintea noastră, trei persoane l-au avertizat că este un rechin în apă, dar nu făcea nimic. Văzând că înotam cu prietena mea cât de repede puteam spre pod, a sărit după mine și l-am avertizat imediat ce am văzut. Mi-a zis să mă calmez, așa ceva nu se poate, precis că am văzut un delfin și râdea chiar și după ce m-a scos. Văzând că nu ne calmăm, a sărit în apă, spunând (râzând) „I go to check it”. Efectiv nu credea pe nimeni. Ce prost trebuie să fii să sari în apă dacă lumea îți spune așa ceva. După câteva minute s-a întâmplat ceea ce nu trebuia să se întâmple…”, a scris Renata Toth.

Femeia a reclamat că salvamarii nu au dotări minime pentru a acorda primul ajutor în caz de necesitate.

„Nici măcar un walkie-talkie nu aveau să comunice unul cu altul. Foarte dezamăgitor. Poate dacă reacționează în timp, femeia ar trăi încă. Așa nu avea șanse deloc. A sângerat la locul accidentului. Deși se zice că a murit după ce a fost transportată la spital, dar hm… după așa un accident… Și ce s-a întâmplat după aceea? Lumea a luat cina, s-au distrat mai departe ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Pentru că mulțimea nu a știut ce s-a întâmplat. În afară de puținii care au știut despre accident, hotelul nu a spus nimânui nimic… Absolut incredibil și șocant”, a relatat femeia.