Cum a devenit o simplă femeie din Ucraina eroină pentru întreaga lume: ”Să-ți pui semințe în buzunar. Când o să mori pe pământurile noastre, măcar vor crește flori în urma ta!”

Exemplul celor 13 militari staționați pe Insula Șerpilor a făcut deja înconjurul lumii.

Volodimir Zelenski a transmis că cei 13 au murit eroic și că vor fi decorați post-mortem.

La fel de bine, însă, ar putea primi o decorație și o femeie obișnuită din Ucraina, care a ales să înfrunte personal un soldat rus în cursul zilei de miercuri.

Trupele invadatoare au cotropit rapid o bună parte din teritoriul Ucrainei, ajungând în mai multe orașe cheie. Aceștia au ajuns și în orașul Henichesk, un oraș-port cu ieșire la Marea Azov, din sudul Ucrainei.

Aici, o femeie a avut curajul să meargă față în față cu un soldat rus și efectiv să-l ia la rost pentru ceea ce el și restul trupelor fac în Ucraina. Dialogul dintre cei doi a făcut înconjurul lumii, datorită curajului, dar și înțelepciunii de care a dat dovadă femeia în schimbul de replici.

Ukrainian woman confronts Russian soldiers in Henychesk, Kherson region. Asks them why they came to our land and urges to put sunflower seeds in their pockets [so that flowers would grow when they die on the Ukrainian land]

