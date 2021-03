Femeile din viața lui Ludovic Orban. Confesiunile fostului premier despre soție și iubirile din tinerețe

Președintele PNL, Ludovic Orban, a relatat, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, detalii picante despre tinerețea agitată petrecută la Brașov, precum și despre cum s-a întâlnit cu actuala soție.

Fostul premier a recunoscut că este un om care a ascultat de „glasul inimii” și mai puțin de cel al rațiunii atunci când s-a îndrăgostit de o femeie. Totodată, Ludovic Orban a povestit cum și-a întâlnit soția și de ce îi spune rar o iubește.

Liderul liberalilor a mai răspuns acuzațiile legate de înclinația pe care ar avea-o pentru consumul de alcool și de ce evită să bea.

Fuga lui Orban prin balcon

Ludovic Orban a spus că în studenție a fost nevoit să sare de la etajul unui bloc, de la o înălțime de 3,5-4 metri, pentru a nu fi suprins de părinții unei fete, spre amuzamentul persoanelor care așteptau într-o stație de autobuz

„Orice om are predispoziție spre iubire, o atracție spre sexul opus. Sunt om tandru, care întotdeauna m-am purtat frumos, am ascultat de glasul inimii, mai puțin de cel al rațiunii atunci când mi-a căzut cu tronc cineva (…) Nu știam că vin părinții Mirelei din Blaj, noroc că am auzit mașina. Singura soluție a fost să sar de pe balcon. Nu am fost un om iubăreț, dar am încercat să ajung la inima femeilor pe care am încercat să le cuceresc”, a relatat Orban.

Potrivit acestuia, un succes mai mare la femei avea fratele său mai mare, Leonard Orban, care avea mai târziu să devină comisar european și consilier prezidențial.

„Ne-a ferit viața să ajungem să ajungem să iubim aceeași fată, s-a întâmplat chiar ca fetele pe care le iubim să fie prietene. Nu s-a întâmplat să avem vreo competiție pe aceeași fată. Fiecare a avut și are șarmul lui. Am avut prietene frumoase, fiecare a făcut cuceriri notabile, să spunem. Eram doi frați cu oarecare succes”, a declarat președintele PNL.

Misterioasa soție a liderului PNL

În ce o privește pe soția Mihaela, de profesie psiholog, Orban a spus că a întâlnit-o la o petrecere la care venise împreună cu una dintre colegele lui de facultate. Întrebat cât de des îi spune soției că o iubește, Orban a admis că nu o face foarte des.

„Un lucru evident nu trebuie repetat de foarte multe ori. Suntem de multă vreme împreună. Până să ne căsătorim am stat împreună șase ani. Ea a preferat să nu fie în atenția opiniei publice, este o persoană foarte discretă (…) A fost alături de mine și în cele mai grele momente, când eram pe punctul să pierd tot”, a spus Ludovic Orban.

Cei doi au împreună un fiu de 22 de ani, Tudor-Andrei, cu care a avut o dispută mai importantă legată de studiile sale . „Seamănă și cu mine, dar în anumite lucruri seamănă cu soția. Este un copil cu mult discernământ. Am avut un moment de cumpănă în care eu am fost pe o poziție, iar el cu soția pe altă poziție. El a vrut să se ducă la facultate în Olanda. I-am spus ca măcar 3 ani să facă facultate în România. Deocamdată este student în România, dar există o posibilitatea să facă un master în străinătate”, a relatat Ludovic Orban.

Trecutul controversat al tatălui

Invitat să comenteze speculațiile din presă legate de faptul că tatăl său, Imre Orban, ar fi torturat deținuți politici în anii 50 în calitatea sa de căpitan de Securitate, liberalul a negat.

„Nu a fost nici pe departe torționar, lucra pe contrainformații pe o regiune cu mai multe județe cu populație maghiară. A fost degradat de la funcția de căpitan, iar în ultima perioadă preda la școala de ofițeri. A fost dat afară pentru că a raportat un schimb de experiență cu ofițeri din altă țară unde s-a băut, s-a tras cu pisotolul. Pentru că și-a permis să raporteze, a fost trecut în rezervă. Când m-am născut eu, nu mai era ofițer”, susține Orban adăugând că relatările tatălui său despre Securitate erau negative, acesta fiind și unul dintre motivele pentru care a refuzat, ca soldat în termen, invitația de a devenit informator al Securității.

În ce o privește pe mama sa, care a lucrat la Întreprinderea Cinematografică Brașov, Orban a recunoscut că i-a dat bătăi mari de cap cu poznele făcute pe când era copil. „Eu fiind mai năzdrăvan, a ales școala și după apropierea de locul ei de muncă să fiu cât mai aproape de ochii ei atenți și se întâmpla ca directorul să se ducă la mama la serviciu să se plîngă de lucrurile pe care le-am făcut (…) M-a făcut să prețuiesc orice lucru cât de mic. Nu am fost un răsfățat”, a afirmat fostul prim-ministru. În ce privește porecla de Șică Mandolină, des utilizată de către Traian Băsescu, Orban a precizat că Șică vine de la varianta ungurească a numelui său, Lajos, cu diminutivul Șică: „Mama îmi spune Șică”.

În pofida unei serii lungi de accidente rutiere, Orban susține că este un șofer bun, dar care a avut ghinion. În ce privește accidentul din 2007, el a povestit cum a obținut proba care l-a disculpat de acuzația că ar fi fugit de la locul accidentului după ce a lovit o fată: „Am avut o șansă că cineva a filmat, probabil eram sub filaj. Cel care a filmat a încercat să facă rost de niște bani vânzând filmul. Din fericire a dat de un om care mă cunoștea și care m-a sunat și i-am spus că cumpere filmul care m-a disculpat: nu era nicio fată prezentă, eu eram acolo, se vedea clar că nu eram băut, că nu plecasem de acolo.”

„Alcoolul îmi afecta logica, de aceea consum foarte rar”

Întrebat dacă are o problemă cu consumul de alcool, așa cum s-a speculat inclusiv la momentul accidentului din 2007, Orban a recunoscut că au fost momente în care a exagerat, dar în general este un ins ponderat.

„Cine n-are probleme cu alcoolul când consumă mai mult decât poate duce? Eu beau foarte rar, cu perioade foarte lungi în care nu beau deloc. Fiecare a avut perioade în care a băut mai mult. Și eu am avut momente în care am sărit calul, m-am surprins în situații în care mă schimbam, îmi afecta logica, rațiunea, de aceea consum foarte rar alcool. Sunt puțini oameni care m-au văzut băut cu adevărat. Sunt foarte moderat. Dacă bei, nu poți menține un anumit ritm de muncă”, a spus Ludovic Orban.

Ce l-a supărat pe Orban la premierul Cîțu

Orban a caracterizat drept „bazaconii” afirmațiile legate de o relație tensionată a sa cu succesorul său la Palatul Victoria, Florin Cîțu, dar a admis că l-au supărat unele eliberări din funcție ale unor consilieri de stat sau secretari de stat pe care el îi numise: „M-a surprins cumva neplăcut. Este dreptul premierului să-și aleagă echipa, dar m-a deranjat că au fost eliberați din funcție fără să fie informați, fără să aibă posibilitatea să-și dea demisia. A apărut astfel un blam asupra lor.”

De asemenea, l-au supărat și criticile dure pe care i le-a adus prim-vicepreședintele partidului Rareș Bogdan, odată cu negocierile pentru formarea coaliției de guvernare. „Faptul că are niște opinii este dreptul lui, faptul că le exprimă public nu este corect din punct de vedere statutar și față de partidul care s-a purtat frumos cu tine. Am fost foarte neplăcut surprins, dar eu păstrez o relație deschisă. Eu sunt opusul unui lider autoritar, mă consult, supun dezbaterii”, susține Orban.

În ce-l privește pe marele său adversar din politică, Traian Băsescu, Orban nu este dispus să treacă cu vederea disputele trecutului. „Oamenii politici trebuie judecați după ce au făcut, mai ales când ai avut două mandate de președinte. Nu mi-a plăcut niciodată, unul dintre motivele pentru care nu am fost de acord cu alianța PNL-PD a fost și faptul că el era președintele PD. Tot timpul a știut să vrăjească oamenii, a avut prezență de spirit, un tupeu incredibil, dar dacă ne uităm ce a făcut, a fost multă bătălie politică, o cultivare permanentă a conflictului, dar rezultate concrete nu sunt la nivelul a două mandate. În rest, numai de bine”, a conchis Ludovic Orban.