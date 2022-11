Femeile scriu istorie în Qatar: Stephanie Frappart, prima care va oficia la Cupa Mondială. Ce au făcut celelalte două arbitre

Meciul dintre Costa Rica și Germania din va avea parte de o premieră: întreaga brigada de arbitri va fi una feminină.

Se scrie istorie în Qatar. Prima brigadă feminină de arbitri care va conduce un meci la Campionatul Mondial

FIFA a anunțat oficială că partida dintre Costa Rica și Germania va fi condus de la centru de Stephanie Frappart. Aceasta va fi ajutată la tușă de Neuza Back (Brazilia) și Karen Diaz (Mexic).

Este un moment istoric pentru arbitrajul feminim și o premieră pentru un Campionat Mondial, unde până acum nu a oficiat nicio femeie.

Stephanie Frappart , alături de Salima Mukansanga (34 de ani, Rwanda) și Yoshimi Yamashita (36 de ani, Japonia).

Ce au făcut celelalte două femei arbitru la Campionatul Mondial din Qatar

Salima Mukansanga și Yoshimi Yamashita mai au de așteptat până când vor debuta la un meci de la Campionatul Mondial.

Rwandeza a fost arbitru de rezervă la meciul dintre Franța și Australia, după ce a oficiat la centru în Cupa Africii pe Națiuni. Pe lista FIFA din 2012, Mukansanga este asistentă de profesie și a bifat aproape toate competițiile majore: Campionatul Mondial, Campionatul Mondial de fotbal feminin, Cupa Africii pe Națiuni, Jocurile Olimpice, Liga Campionilor Africii la fotbal feminin și Cupa Africii pe Națiuni la fotbal feminin.

Salima Mukansanga va fi rezervă și la partidele Japonia – Spania și Tunisia – Franța: „Sunt foarte încântată și e un privilegiu pentru mine. Nu am visat niciodată să merg la Campionatul Mondial. Nicio altă fată nu a continuat. E un lucru dificil, pentru că au fost vremuri când m-am simțit descurajată”.

Yoshimi Yamashita, arbitru de rezerve la 5 meciuri până acum la Campionatul Mondial din Qatar

Japoneza nu s-a lăsat nici ea mai prejos și a fost al patrulea oficial la partidele Anglia – Iran, Belgia – Maroc, Belgia – Canada și Anglia – Țara Galilor. Yamashita va fi arbitru de rezervă și la Canada – Maroc.

„Aș fi foarte fericită dacă femeile ar putea juca un rol mai important în sport și mai ales în fotbal odată cu participarea mea la Cupa Mondială. În Japonia, este încă un drum lung până ca femeile să însemne ceva în lumea fotbalului, așa că este o oportunitate groazvă să ajut la promovarea femeilor, nu doar în sport, ci în societate în general”, a declarat Yoshimi Yamashita, pentru Associated Press.

În afară de cele cinci, pe lista celor 129 de arbitri de la Cupa Mondială din Qatar se mai află pe listă încă o femeie: americanca Kathryn Nesbitt.

Stephanie Frappart e deja obișnuită să arbitreze la nivel înalt. E prima femeie care a condus un meci în Champions League

Aceeași Stephanie Frappart a devenit și prima femeie din istorie care a arbitrat un meci din grupele UEFA Champions League, pe data de 2 decembrie 2020: Juventus – Dinamo Kiev.

Tot franzuțoaica a deschis drumul femeilor și în preliminariile Campionatului Mondial, la partida Olanda – Letonia, 27 martie 2021.

Arbitru FIFA din 2009, Frappart mai are în CV și ale meciuri extrem de importante: finala Supercupei Europei din 2019, Liverpool – Chelsea 2-2 (5-4 d.l.d.d), finala Campionatului Mondial de fotbal feminin din 2019, SUA – Olanda 2-0 sau finala Cupei Franței din acest an, Nice – Nantes 0-1.

Stephanie Frappart, impasibilă în fața remarcilor sexiste și misogine: „S-a întâmplat să le aud”

Stephanie Frappart nu ia în seamă comentariile suporterilor și se concentrează 100% pe ceea ce are de făcut atunci când intră pe teren: „Nu am niciun cont pe rețelele de socializare. Să fiu sinceră, sunt foarte detașată de ceea ce înseamnă critici. Vedeam păreri în trecut, dar acum nu le dau atenție. Nu prea îmi pasă nici de ce apare în presă.

Știm cu toții că meseria de arbitru este foarte criticată. Luam o sumedenie de decizii bune, dar în general le ținem minte doar pe cele proaste. Pentru rudele mele ar putea fi complicat uneori, dar eu rămân concentrată pe ce am de făcut. De obicei, nu am nevoie să știu ce cred alții despre mine sau să caut recunoașterea celorlalți. Cum spuneam, nu am rețele de socializare, deci nu citesc nicio jignire.

În ceea ce privesc remarcile sexiste din timpul meciurilor, recunosc că s-a întâmplat să le aud. Dar deobicei sunt concentrată pe ceea ce se întâmplă în teren. Apropiații, care vin cu mine la meciuri, pot suferi însă când aud comentarii de genul ‘treci înapoi la cratiță!”, s-a destăinuit arbitra din Franța.