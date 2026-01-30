Sport

Fenerbahce ia măsuri după remiza cu FCSB de pe Arena Națională! Turcii pregătesc o „bombă” de 40 de milioane de euro

Fenerbahce nu a fost de speriat pe Arena Națională, iar FCSB a fost echipa mai bună joi seară. Turcii vor să ia măsuri și să se întărească cu un super atacant, care îi va costa o avere
Ciprian Păvăleanu
30.01.2026 | 20:59
Fenerbahce ia masuri dupa remiza cu FCSB de pe Arena Nationala Turcii pregatesc o bomba de 40 de milioane de euro
ULTIMA ORĂ
Ademola Lookman ar putea ajunge la Fenerbahce pentru 40 de milioane de euro. Foto: Sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Duelul cu Fenerbahce de pe Arena Națională era așteptat să fie unul dintre cele mai dificile teste ale FCSB-ului din acest sezon european, însă campioana României a făcut un meci foarte bun împotriva turcilor. După ce a scos un punct norocos, ținând cont de numărul ocaziilor, „Fener” este foarte aproape să-l transfere pe Ademola Lookman.

Fenerbahce este aproape să dea lovitura! 40 de milioane de euro pentru Ademola Lookman

Suporterii campioanei României se așteptau la ce e mai rău în meciul cu Fenerbahce, după ce favoriții lor pierduseră categoric ultimele două meciuri, cu CFR Cluj și Dinamo Zagreb, în care au primit 8 goluri în total.

ADVERTISEMENT

Totuși, FCSB a avut o prestație mult peste așteptări și a fost mai bună decât formația turcă pe plan ofensiv. Jucătorii campioanei României au ratat nenumărate ocazii și doar neșansa a făcut ca bucureștenii să nu obțină cele trei puncte din meciul de joi seară. Chiar și cu o victorie, echipa patronată de Gigi Becali ar fi ratat calificarea la limită.

La doar o zi după meci, Fabrizio Romano a făcut un anunț uluitor pe pagina sa de X. Fenerbahce este gata să plătească o sumă uriașă pentru Ademola Lookman, atacantul Atalantei, care în urmă cu doi ani marca un hat-trick într-o finală de Europa League.

ADVERTISEMENT
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost...
Digi24.ro
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra

Celebrul jurnalist italian a dezvăluit că cele două formații s-au înțeles pentru suma de transfer, însă mai au de discutat diferiți termeni și condiții. Și Atletico Madrid ar fi intrat pe fir în ultimele ore

ADVERTISEMENT
FOTO Direct pe cameră! Djokovic, TREI cuvinte care au făcut înconjurul lumii: ”Nimeni...
Digisport.ro
FOTO Direct pe cameră! Djokovic, TREI cuvinte care au făcut înconjurul lumii: ”Nimeni nu a lăsat vreodată un mesaj mai brutal”

Ce alte vedete mai are Fenerbahce în atac

Este arhicunoscut faptul că fotbalul turc plătește foarte bine pentru vedetele care vin în campionatul intern. Chiar dacă valoarea competiției nu este una care se poate compara cu cea din țările din vest, contractele uriașe atrag foarte mulți jucători importanți, cu CV-uri impresionante.

În acest moment, echipa antrenată de Domenico Tedesco are adevărate vedete în ofensivă, printre care Youssef En-Nesyri, Kerem Aktürkoğlu, Talisca sau Marco Asensio, iar valoarea lotului se ridică la 280 de milioane de euro.

ADVERTISEMENT
Simona Halep, declarații emoționante la tragerea la sorți pentru Transylvania Open 2026: „Un...
Fanatik
Simona Halep, declarații emoționante la tragerea la sorți pentru Transylvania Open 2026: „Un loc foarte, foarte aproape de inimă”. Ce a zis Jaqueline Cristian. Foto + Video
Andrei Vochin, elogii pentru omul momentului după CFR Cluj – Metaloglobus 4-2: „Cordea,...
Fanatik
Andrei Vochin, elogii pentru omul momentului după CFR Cluj – Metaloglobus 4-2: „Cordea, jucătorul ‘terminat’ care a terminat discuția”
SuperLiga, live blog etapa 24. Dinamo – Petrolul 0-0. „Găzarii” încearcă să anuleze...
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 24. Dinamo – Petrolul 0-0. „Găzarii” încearcă să anuleze orice tentativă ofensivă a „câinilor”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Legenda Stelei, atac necruțător: 'FCSB nu a avut adversar când a luat titlurile!...
iamsport.ro
Legenda Stelei, atac necruțător: 'FCSB nu a avut adversar când a luat titlurile! Neubert e mai important decât Charalambous și Pintilii, pe el nu îl pune la punct nimeni'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!