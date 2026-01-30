Fenerbahce ia măsuri după remiza cu FCSB de pe Arena Națională! Turcii pregătesc o „bombă” de 40 de milioane de euro

ADVERTISEMENT

Duelul cu Fenerbahce de pe Arena Națională era așteptat să fie unul dintre cele mai dificile teste ale FCSB-ului din acest sezon european, însă campioana României a făcut un meci foarte bun împotriva turcilor. După ce a scos un punct norocos, ținând cont de numărul ocaziilor, „Fener” este foarte aproape să-l transfere pe Ademola Lookman.

Fenerbahce este aproape să dea lovitura! 40 de milioane de euro pentru Ademola Lookman

Suporterii campioanei României se așteptau la ce e mai rău în meciul cu Fenerbahce, după ce favoriții lor pierduseră categoric ultimele două meciuri, cu CFR Cluj și Dinamo Zagreb, în care au primit 8 goluri în total.

ADVERTISEMENT

Totuși, Jucătorii campioanei României au ratat nenumărate ocazii și doar neșansa a făcut ca bucureștenii să nu obțină cele trei puncte din meciul de joi seară. Chiar și cu o victorie, echipa patronată de Gigi Becali ar fi ratat calificarea la limită.

La doar o zi după meci, Fabrizio Romano a făcut un anunț uluitor pe pagina sa de X. Fenerbahce este gata să plătească o sumă uriașă pentru Ademola Lookman, atacantul Atalantei, care în urmă cu doi ani marca un hat-trick într-o finală de Europa League.

ADVERTISEMENT

Celebrul jurnalist italian a dezvăluit că cele două formații s-au înțeles pentru suma de transfer, însă mai au de discutat diferiți termeni și condiții. Și Atletico Madrid ar fi intrat pe fir în ultimele ore

ADVERTISEMENT

🚨🇳🇬 Atalanta are yet to agree payment terms conditions offered by Fenerbahçe for Ademola Lookman. Verbal agreement on €40m package but not yet on payment terms/conditions. Atlético Madrid have been calling in last hours to ask for deal conditions. 📲🇪🇸 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

Ce alte vedete mai are Fenerbahce în atac

Este arhicunoscut faptul că fotbalul turc plătește foarte bine pentru vedetele care vin în campionatul intern. Chiar dacă valoarea competiției nu este una care se poate compara cu cea din țările din vest,

În acest moment, echipa antrenată de Domenico Tedesco are adevărate vedete în ofensivă, printre care Youssef En-Nesyri, Kerem Aktürkoğlu, Talisca sau Marco Asensio, iar valoarea lotului se ridică la 280 de milioane de euro.