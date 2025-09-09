Fenerbahce l-a prezentat oficial pe înlocuitorul lui Jose Mourinho! Adversara FCSB-ului va fi pregătită de un nume important

după ce echipa a fost învinsă de Benfica în play-off-ul Champions League. , iar marți a confirmat oficial cine va fi noul antrenor principal al echipei.

Adversara FCSB-ului a prezentat oficial noul antrenor!

Germano-italianul Domenico Tedesco, fostul selecționer al Belgiei, este noul antrenor al celor de la Fenerbahce. Anunțul oficial a fost făcut marți de vicecampioana Turciei, care . „Domenico Tedesco a fost numit în rolul de antrenor principal al primei echipe.

Yeni Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco Kulübümüzün Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine Domenico Tedesco getirilmiştir. 2 yıllık sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılan teknik adamın yardımcılığını uzun yıllar çubuklu formamızı giyen önceki… — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce)

Acesta a semnat un contract pe doi ani, urmând a fi asistat de Gokhan Gonul, fostul nostru căpitan, care a purtat tricoul echipei timp de mulți ani”, a anunțat gruparea din Super Lig pe contul oficial de X. Domenico Tedesco va debuta pe banca lui Fenerbahce duminică, de la ora 20:00, cu un duel pe teren propriu împotriva celor de la Trabzonspor.

Cine este Domenico Tedesco, noul antrenor al lui Fenerbahce

Născut în Italia, Tedesco s-a mutat la o vârstă fragedă în Germania, unde și-a început și cariera de antrenor. Acesta le-a pregătit pe Erzgebirge Aue și Schalke 04 înainte de a pleca în Rusia, unde a antrenat-o pe Spartak Moscova în perioada octombrie 2019 – iunie 2021.

Apoi, Tedesco i-a preluat pe cei de la RB Leipzig, unde a avut un prim sezon de succes, câștigând Cupa Germaniei, însă mandatul său s-a încheiat în septembrie 2022 după un start nefast în acea stagiune. În perioada februarie 2023 – ianuarie 2025, tehnicianul a fost selecționerul Belgiei, aflându-se pe bancă la turneul final al Campionatului European.

Sub comanda lui Domenico Tedesco, Belgia a ocupat locul 2 într-o grupă din care au mai făcut parte România, Slovacia și Ucraina, singurul succes al „dracilor roșii” fiind chiar împotriva „tricolorilor”, scor 2-0. Belgia a fost eliminată în optimi, după un eșec cu 0-1 contra Franței. Apoi, naționala pregătită de Tedesco a avut un parcurs dezamăgitor și în Liga Națiunilor, iar .