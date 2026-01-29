Fenerbahce, lot „subțire” pentru meciul cu FCSB! Pe câți jucători se va baza Domenico Tedesco

ADVERTISEMENT

Fenerbahce va evolua joi seară, de la ora 22:00, pe terenul celor de la FCSB în ultima etapă a grupei de Europa League, iar gruparea din Turcia a anunțat pe ce lot se va baza antrenorul Domenico Tedesco. Pe listă se află doar 18 fotbaliști, așadar misiunea tehnicianului ar putea fi una dificilă.

Fenerbahce, lot subțire pentru meciul cu FCSB!

Fenerbahce a dezvăluit lotul echipei pentru meciul cu FCSB de joi seară, iar pe listă se află doar 18 fotbaliști, 3 dintre ei fiind portari. De asemenea, 2 dintre cei 15 jucători de câmp, fundașul Kamil Efe Uregen și mijlocașul Alaettin Ekici, sunt juniori de 17 ani care au strâns doar câteva minute la nivel de seniori.

Domenico Tedesco va avea la dispoziție doar un singur număr 9 „de meserie”, . Mijlocașul ofensiv Anderson Talisca poate evolua și el ca atacant, în cazul în care tehnicianul german va dori să îl folosească în acea zonă.

Lotul lui Fenerbahce pentru meciul cu FCSB

Portari: Ederson, Tarik Cetin, Engin Can Biterge

Fundași: Nelson Semedo, Mert Muldur, Caglar Soyuncu, Jayden Oosterwolde, Kamil Efe Uregen, Yigit Efe Demir

Mijlocași: Ismail Yuksek, Fred, Marco Asensio, Kerem Akturkoglu, Alaettin Ekici, Oguz Aydin, Dorgeles Nene, Anderson Talisca

Atacant: Youssef En-Nesyri

Ce absențe are Fenerbahce pentru meciul cu FCSB

Lista absenților lui Fenerbahce pentru partida cu FCSB este una lungă. Căpitanul Milan Skriniar este suspendat, Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez și Jhon Duran sunt accidentați, iar jucătorii transferați în această iarnă, Matteo Guendouzi, Mert Gunok și Anthony Musaba, nu au putut fi trecuți pe lista UEFA.

Ismail Yuksek a fost inclus în lot, însă nu este clar dacă va putea să evolueze ca titular, ținând cont de . Mijlocașul a părăsit terenul în minutul 38 al întâlnirii și rămâne de văzut câte minute va strânge în duelul de pe Arena Națională.

Ce loc ocupă Fenerbahce în Europa League

Înainte de , Fenerbahce se află pe poziția a 18-a în ierarhia fazei ligii din Europa League, cu 11 puncte. Turcii au un avantaj de 4 lungimi față de prima echipă aflată în afara zonei de play-off, așadar nu mai pot rata calificarea în faza eliminatorie, însă cu un succes în partida de la București ar putea să urce în clasament.