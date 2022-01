Fenomen meteo extrem în SUA. Un ”ciclon bombă” ar putea afecta 75 de milioane de americani

Coasta de est a Statelor Unite ale Americi se află sub alertă de „ciclon-bombă”. Oficialitățile au decretat stare de urgență, în condițiile în care fenomenul meteo ar putea afecta 75 de milioane de americani.

care ar putea provoca, în următoarele ore, ninsori abundente și vânt puternic de la Charlotte la Washington, până la New York și Boston.

Delta Airlines a oprit cel puțin 750 de zboruri programate pentru sâmbătă, în timp ce din Boston a anulat peste 2.000 de zboruri, conform Mediafax.

Alertă de “ciclon-bombă” în SUA. Mii de zboruri au fost deja anulate

Capitala statului Massachusetts este unul dintre orașele care se așteaptă să fie cel mai grav afectate de furtună, scrie ANSA.

De asemenea, a fost declarată stare de urgență în New York și New Jersey. Autoritățile, inclusiv Casa Albă, avertizează asupra temperaturilor scăzute și a condițiilor periculoase, în special pe drumurile naționale.

În New York, meteorologii se așteaptă la un strat de zăpadă cuprins între 20 și 30 de centimetri de zăpadă, cu vânt extrem de puternic.

“Mergeți acasă în seara asta, stați acasă în weekend și evitați deplasările inutile”, a îndemnat Kathy Hochul, guvernatoarea statului New York.

Alertă în SUA. Un ciclon de zăpadă este așteptat pe coasta de Est

Deși numele „ciclon bombă” sună devastator, fenomenul meteo extrem este destul de obișnuit în America de Nord. Denumirea a fost inventată în 1980. A fost criticată de unii meteorologi pentru că inspiră panică inutilă.

Fenomenul este diferit de un uragan tropical, deoarece are loc la latitudinile mijlocii, unde fronturile de aer cald și rece se întâlnesc și se ciocnesc, explică cei de la www.independentespanol.com, conform Dcnews.

Ciclon de zăpadă în SUA. Zonele afectate

Între regiunile aflate sub stare de alertă se numără orașul Portland (statul Maine), orașele Boston și Cape Cod (Massachusetts), jumătatea estică a Long Island (New York), Atlantic City (New Jersey) și Ocean City (Maryland).

Ciclonul-bombă amenință zona cu zăpezi abundente și vânturi distrugătoare, care riscă să-i lase pe mulți americani fără curent electric, să inunde coastele și să perturbe călătoriile.