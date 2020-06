Fenomen meteo spectaculos, surprins în România. Imaginile au devenit virale

O trombă marină uriașă a fost surprinsă în Delta Dunării, la Sfântu Gheorghe. Fenomenul meteorologic se formează ca urmare a diferențelor de temperatură dintre apă și aer.

Turiștii aflați în zona Sfântu Gheorghe au surprins imagini cu fenomenul meteorologic inedit, imagini devenite virale pe rețelele de socializare.

Tromba marină, cu aspectul unei tornade, s-a format în Delta Dunării, ca urmare a diferențelor de temperatură dintre apă și aer, pe fondul umidității crescute.

O trombă marină a fost surprinsă în România, pe Dunăre

Potrivit specialiștilor, o trombă marină este un fenomen constituit dintr-un turbion de vânt, de cele mai multe ori foarte puternic, manifestat printr-o coloană noroasă, cu formă de pâlnie, care antrenează particulele de apă ridicate la suprafaţa mării.

Fenomenul este adesea asociat cu norul Cumulonimbus, care este un gen de nori de mari dimensiuni care e pot dezvolta pe verticală până la 15 – 17 kilometri, conform Observatornews.ro.

În mod normal, o trombă marină este cauzată de diferența temperaturii apei, care e de peste 20 de grade, și o masă de aer mai rece, sub norul Cumulonimbus.

„Fenomenul produs pe apă se numește trombă marină, iar dacă are loc pe uscat este o tornadă. Fenomenul de astăzi a fost cauzat de diferența de temperatură de la suprafața apei, care era de 24-25 de grade, si o masă de aer mai rece, sub un nor Cumulonimbus”, declara directorul Centrului Meteorologic Dobrogea în trecut, când au mai fost surprinse astfel de fenomene neobișnuite.

Viteza de deplasare a trombei marine coincide de obicei cu cea a sistemului noros și poate ajunge până la 100 de metri pe secundă. În cadrul acestui fenomen sunt ridicate picături de apă, pești sau broaște și sunt aruncate pe mal.

„S-a mai întâmplat în 2002 la Gura Portiței în iulie, iar o lună mai târziu a fost tornada de la Făcăieni, din județul Ialomița“, a explicat expertul.

România nu este o țară obișnuită cu astfel de fenomene meteorologice, însă schimbările climatice de la nivel mondial ar putea obliga țara noastră să se obișnuiască cu tornade sau astfel de trombe marine în următorii ani.