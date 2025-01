Fenomen neobișnuit pe litoralul românesc. Turiștii sunt uimiți: ”Nu am mai văzut așa ceva!”

În ultimele zile, pe fondul fenomenelor severe meteorologice, un fenomen neobișnuit a fost observat pe plajele de pe litoralul românesc al Mării Negre. Ce spun experții.

În zona plajelor din Constanța şi Mamaia au apărut mai multe ”insulițe” și ”lagune” pe plaje. Turiștii și localnicii au privit fenomenul cu îngrijorare, însă cercetătorii spun că este un efect firesc al curenților marini mai puternici.

”E prima oară când venim la mare acum pe timp de iarnă și e foarte interesant. Prima oară când vedem așa insulițe”, spune un turist care a preferat litoralul în locul muntelui.

”Nu am mai văzut așa ceva. Când am ajuns aici și le-am văzut eu m-am bucurat, ne-am dus și ne-am jucat puțin pe acolo, le-am explorat și am văzut și câteva meduze”, afirmă un alt bărbat, citat de .

Aceste porțiuni de nisip apărute au și o explicație științifică. Se pare că lupta curenților din Est cu cei din Vest a lăsat în urmă .

Adrian Bâlbă, doctor în științe, spun că schimbările climatice tot mai intense din ultimii ani sunt răspunzătoare de astfel de imagini. ”S-a întors vântul destul de brusc pe sud est, schimbări climatice bruște, trebuie să ne obișnuim cu ele.

Se întâmplă un fenomen invers, marea pleacă și nivelul mării scade, iar ceea ce a fost tras sub apă imediat la mal încep să se evidențieze că niște mici insulițe”, explică expertul.

Cum s-au format aceste insulițe și lagune

Adrian Bâlbă mai spune că aceste porțiuni de nisip cu nord-vest cu vânt de nord-vest foarte violente din zilele trecute. ”S-a produs o eroziune costieră importantă, firește, a cantității de nisip depusă cu ocazia extinderii plajelor, care de altfel era de așteptat să se întoarcă parțial în mare.

Nu este cazul să se mențină o astfel de situație. Este, cumva pe termen foarte scurt. Urmează să se niveleze linia costieră”, a mai explicat Adrian Bîlbă, conform sursei citate.