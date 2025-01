Fenomen periculos în România. Mai multe persoane au ajuns la spital din cauza “freezing rain”

Fenomen periculos la Cluj-Napoca, localitate unde s-a înregistrat ceea ce meteorologii numesc ”freezing rain”. Fenomenul a afectat puternic activitatea de zi cu zi a clujenilor, în dimineața zilei de 3 ianuarie 2025.

Zeci de persoane au ajuns la spital ca urmare a producerii fenomenului de ”freezing rain”

Fenomenul ”freezing rain” a transformat rapid trotuarele și drumurile în suprafețe alunecoase, provocând numeroase accidente în rândul populației.

În prima parte a zilei, aproximativ 50 de persoane au ajuns la , suferind leziuni cauzate de căderi pe gheață.

Din cauza numărului mare de pacienți, medicii din oraș au făcut apel la populație să evite deplasările.

“Fracturi de humerus, fracturi de epifiză. Să încercăm să limită umblatul prin oraș. Să limităm mersul în vizite”, a declarat Ionuț Turturea, medic ortoped, pentru .

Cele mai afectate au fost persoanele în vârstă sau cele din mediul rural, care lucrează în gospodării.

“Am căzut. Am venit să vedem ce am, să nu am necaz”, a declarat o femeie, potrivit sursei citate. Dintre persoanele rănite, în șase cazuri , din cauza gravității rănilor cauzate de căderi accidentale.

Ce înseamnă ploaia înghețată și cum se produce

”Freezing rain” reprezintă un fenomen meteorologic destul de rar, care se manifestă prin precipitații sub formă de ploaie care îngheață imediat ce intră în contact cu suprafețele reci. Efectul este unul spectaculos: mașinile, copacii, clădirile și trotuarele devin adevărate statui de gheață.

Acest fenomen se produce în anumite condiții specifice: aerul cald trebuie să se afle deasupra celui rece, în atmosferă, iar suprafețele pe care precipitațiile cad să fie sub punctul de îngheț, respectiv zero grade Celsius.

Pe cât de spectaculos, pe atât de periculos este fenomenul ”freezing rain”. Pentru comunități, acesta are un impact puternic asupra transportului, a infrastructurii și chiar a siguranței personale.

Astfel, ”freezing rain” transformă străzile și bulevardele în adevărate patinoare, gheața acumulată poate rupe cablurile electrice sau copacii, iar cetățenii sunt mai expuși decât oricând la accidente, cum ar fi fracturi sau contuzii.