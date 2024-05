Fenomen periculos pe litoral. Apa a devenit neagră din cauza poluării: „Este păcură, hidrocarbură. Nu are ce căuta în mare”

Un fenomen periculos , chiar în stațiunea Mamaia, una dintre cele mai vizitate de turiști. Apa mării a devenit neagră având în vedere poluarea apărută din cauza combustibilului pentru vapoare care a ajuns aici.

Apa a devenit neagră pe litoral. Fenomen îngrijorător

În curând, pe litoralul Mării Negre. Însă, în prezent are loc o situație alarmantă, având în vedere că în apă a fost constată prezența păcurii. Incidentul a fost semnalat de activistul de mediu Mădălin Sopoglu.

Astăzi, Marea Neagră a devenit neagră la propriu. Păcura a putut fi văzută din zona Cazinoului până la o plajă situată în apropiere. „Aceasta este o probă care se ţine la vapor în regim special, dar la noi se aruncă în Marea Neagră.

Se ţine un an de zile in condiţii stricte. Este foarte periculoasă, este păcură, hidrocarbură. Nu are ce căuta în mare”, a transmis activistul Mădălin Sopoglu pentru

Potrivit sursei citate, bidonul cu păcură, care a fost văzut plutind în Marea Neagră, ar aparține unei nave sosită în urmă cu o săptămână din Beirut în portul Constanța. Și nu este singura „descoperire” pe care a făcut-o activistul de mediu.

O bucată dintr-o aripă de avion, găsită în mare

Au fost găsite extrem de multe gunoaie, resturi de pe vapoare, ba chiar o garnitură de la o ușă de vapor și o bucată dintr-o aripă de avion. Mădălin Sopoglu a sunat la 112 pentru a semnala situația revoltătoare.

Fenomenul este îngrijorător, mai ales că mulți pescari adună midii din Marea Neagră, unii dintre ei din zone interzise, care mai apoi sunt servite clienților de restaurantele de pe litoral. Analizele au dezvăluit că acestea sunt nocive pentru organism.

„Valorile pentru hidrocarburi sunt atât de mari, că noi nu ne-am aşteptat şi nu am găsit niciodată asemenea valori pentru un produs alimentar. Totalul hidrocarburilor din uleiuri minerale saturate este de 21. Nu există o limită, dar recomandările se duc undeva pe la 2.

În cazul hidrocarburilor aromatice din uleiuri minerale, la fel, nu există o limită, dar recomandările se duc la 0.5. Noi avem 7. ”, a transmis Alexandru Cîrîc, director ICA, conform sursei menționate.