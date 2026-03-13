„Fenomenul” Ronaldo a ales! Care este cel mai bun prim 11 din istoria fotbalului

ADVERTISEMENT

Brazilianul Ronaldo (49 de ani) s-a pronunțat cu privire la cel mai bun prim 11 din istoria fotbalului. Sud-americanul, câștigător în două rânduri al Balonului de Aur, a realizat o echipă ultra-ofensivă, în care a inclus mai mulți foști coechipieri și adversari, dar și legende care au scris istorie înainte ca Ronaldo să „explodeze” pe scena fotbalului mondial.

Ronaldo a ales cel mai bun prim 11 din istorie

În poartă, Ronaldo a ales să mizeze pe Gianluigi Buffon, pe care l-a avut ca adversar în Serie A timp de mai multe sezoane. În defensivă, brazilianul a ales doi conaționali în cele două benzi, Cafu și Roberto Carlos, și două legende ale fotbalului italian în centru: Fabio Cannavaro, ultimul fundaș care a câștigat Balonul de Aur, și Paolo Maldini.

În linia de mijloc, Ronaldo a numit trei fotbaliști care se numără printre candidații pentru titlul de „Cel mai bun din istorie”: Diego Maradona, Pele și Zinedine Zidane. În atac, alături de Ronaldo, care este „titular” în rolul de număr 9, se află cei doi eroi ai fotbalului modern: .

Cel mai bun prim 11 din istoria fotbalului, conform brazilianului Ronaldo

Buffon – Cafu, Cannavaro, Maldini, Roberto Carlos – Maradona, Pele, Zidane – Messi, Ronaldo, C. Ronaldo

Ronaldo a numit 5 foști coechipieri în cel mai bun 11 din istorie

Ronaldo a fost coleg cu nu mai puțin de 5 jucători dintre cei pe care i-a numit în cel mai bun 11 din istorie. „Fenomenul” a evoluat alături de Cafu și Roberto Carlos la naționala Braziliei, fiind coechipier cu cel din urmă și la Real Madrid. Cu Zinedine Zidane și Fabio Cannavaro a jucat tot în tricoul „blanco”, iar alături de Paolo Maldini a evoluat în scurta sa experiență de la AC Milan.

Pe Lionel Messi și Gianluigi Buffon i-a întâlnit ca adversari, în timp ce contra lui Diego Maradona nu a jucat, legendarul „decar” fiind lăsat pe bancă de selecționerul Alfio Basile în meciul amical Brazilia – Argentina 2-0 din 1994, în care Ronaldo a debutat la națională. , era deja retras când „Fenomenul” și-a început cariera, în timp ce pe Cristiano Ronaldo nu l-a înfruntat niciodată.

