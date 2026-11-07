„Fenomenul” Adrian Mutu, one man show la Football Film Festival de la Timișoara

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Fără doar și poate, Adrian Mutu (47 de ani) rămâne în istorie drept unul dintre cei mai mari fotbaliști români din toate timpurile. Fostul atacant de la Fiorentina, Inter, Juventus și Chelsea a inspirat sute de mii de tineri și încă o face, chiar dacă s-a retras de aproximativ un deceniu. Recent, cel ce deține titlul de golgheter all-time al României, alături de Gică Hagi, Două episoade au fost ecranizate la Football Film Festival, organizat la Timișoara, unde „Briliantul” a fost invitat special.

Adrian Mutu a făcut baie de mulțime la Timișoara! Copiii au fost încântați să-i afle povestea

Adrian Mutu, fost fotbalist cu peste 100 de goluri în Serie A, și, negreșit, cel mai mare fotbalist „tricolor” din ultimele două decenii, alături de Cristi Chivu. Cel ce a fost poreclit „Briliantul României” a fost prezent la Football Film Festival, la Timișoara, unde sute de copii, care nu au văzut niciun meci în direct de-al lui Adi Mutu, au putut să vadă o parte din cariera sa, iar la final să-i pună întrebări și să obțină autografe.

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„Il Fenomeno” a povestit în cadrul FANATIK SUPERLIGA cum a trăit aceste momente: „A fost o nebunie ieri. A fost foarte frumos. În primul rând, a fost sold-out. Peste 500 de oameni au fost prezenți, dintre care mulți copii. Am fost la acest festival numit Football Film, unde s-au rulat două episoade din documentarul ‘Il Fenomeno’. A fost o energie foarte bună, iar după cele două episoade am urcat pe scenă și am răspuns timp de vreo 40 de minute întrebărilor puse de moderator, dar și de oamenii din sală”, a declarat Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Mutu, îndrăgostit de Timișoara. Ce îl leagă pe fostul fotbalist de „fruntea țării”

Deși a fost născut în județul Argeș, iar de-a lungul carierei nu a jucat pentru Politehnica Timișoara, Adrian Mutu este total îndrăgostit de orașul din vestul României. Pe lângă legăturile familiale pe care le are, ținând cont că soția sa și nașul său, Cosmin Contra, sunt din Timișoara, fostul atacant a trăit mereu cu plăcere meciurile pe care naționala României le-a jucat pe „Dan Păltinișanu”:

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„Mă leagă foarte multe lucruri din Timișoara. Soția mea este de aici, nașul meu, Cosmin (n.r. – Contra), este tot de aici. La Timișoara am văzut o mare poftă și o mare pasiune pentru fotbal. Sper să se întoarcă în SuperLiga cât de curând. Îmi aduc aminte, atunci când veneam cu echipa națională la Timișoara, aveam în jur de 10-15 mii la antrenamente. Nu mai vorbesc de meciuri, când erau 50.000 sau cât era capacitatea maximă pe stadion. Sper să le facă și stadionul, pentru că înțeleg că la anul va fi gata, și sper să se întoarcă în SuperLiga.

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Am înțeles că s-a implicat Consiliul Județean și au continuat proiectul, ceea ce e bine. Înțeleg că a fost început de fostul primar, iar acum l-au continuat. Este un oraș mare, mie îmi place. Mereu simt aici această pasiune, chiar îmi aduc aminte când am jucat un meci contra Bosniei, în care am marcat eu și Cosmin (n.r. – Contra)”, a declarat Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.