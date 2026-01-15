Fenomenul Cristiano Ronaldo în Arabia Saudită! Românul care lucrează în Orientul Mijlociu a simțit-o pe propria piele: „Are 15% acțiuni la Al-Nassr”

ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo este o vedetă uriașă peste tot pe Mapamond. Fenomenul CR7 în Arabia Saudită este însă unul impresionant. Românul care antrenează în Orientul Mijlociu a simțit-o pe propria piele și face dezvăluiri în premieră.

Ce spune Marius Șumudică, românul care antrenează în Arabia Saudită, despre fenomenul Cristiano Ronaldo

Antrenorul român Marius Șumudică îl va avea ca adversar pe marele Cristiano Ronaldo în Arabia Saudită. Tehnicianul de 54 de ani a fost instalat recent ca antrenor la echipa Al-Okhdood, în campionatul saudit. Șumudică a semnat un contract cu penultima clasată din Arabia Saudită în prima lună a acestui an.

„Șumi” îl va înfrunta pe Ronaldo în luna martie. În direct la FANATIK SUPERLIGA, . „Este atât de mare Ronaldo acolo? Este un cult total pentru Ronaldo, atât de mare este cum apar știrile. E o nebunie. Ce ai simțit despre Ronaldo?”, a fost întrebat Șumudică în emisiune.

„Eu cred ca Arabia Saudită este împărțită în două în acest moment. Sunt foarte multi fani care susțin si Al Hilal-ul, și care au avut performanțe în ultimii ani, cele mai mari performante. Al Nassr nu câștigă de foarte mult timp campionatul, nu câștigă. Acum, sunt cu antrenorul Jorge Jesus, care a fost și a câștigat, a avut succes la Hilal, și acum e la Nassr. Ei sunt în pierdere de turație. În ultimele 3 jocuri nu au câștigat.

Ronaldo, da, e adulat de foarte multă lume. De cei de la Nassr, adică adulat de suporterii lui Nassr. Dar în același timp, să zic asa, șicanat de cei ai lui Hilal. Dar țara e cam împărțită. Cei mai mulți suporteri au Al Ittihad-ul, din ce știu eu, apoi Hilal, Nassr. Astea sunt cele mai mari echipe. Cum e și la noi în țară, și Rapid, și FCSB, Dinamo”, a spus Șumudică.

Ce se va întâmpla cu Cristiano Ronaldo după retragerea din activitate

Antrenorul român a mai spus că . Există informații că acesta ar deține deja 15% din Al-Nassr Riyadh. Apoi, după retragere, lui CR7 i se pregătește un post de ambasador.

„Da, este văzut bine, și, din câte știu am, am citit, a luat 15% acțiuni din clubul lui Al Nassr. Am înțeles că, în continuare, și după ce se va mai opri să joace, el va fi un ambasador și va rămâne alături de această țară până la organizarea Campionatului Mondial din 2034. Adică e clar ca este un mit, pentru ei”, a mai punctat Șumudică.

