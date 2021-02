Fenomenul Karatsev! A făcut în 10 zile mai mulți bani decât în 10 ani de carieră: “Am vrut să mă las de două ori”

Aslan Karatsev a scris cea mai frumoasă poveste de la Australian Open 2021. Rusul de 27 de ani este primul jucător din istorie care ajunge în semifinalele unui Grand Slam la debutul său pe tabloul principal. Îl va înfrunta vineri pe Novak Djokovic pentru un loc în finala de la Melbourne.

Pentru a înțelege fenomenul Karatsev trebuie să ne întoarcem în timp. Mergem în finalul anului 2017, când Aslan este pe undeva după locul 700 mondial. Împlinise 23 de ani, dar accidentările continue îi dădeau deja mari bătăi de cap. Iar gândurile retragerii îi veneau din nou în minte.

A mai stat câteva luni departe de tenis, a anunțat pe toată lumea că e gata, dar până la urmă a decis să strângă din dinți și să mai încerce. Dar de data asta era deja prea mult.

Karatsev a fost de două ori tentat să se retragă, din cauza unor probleme medicale la genunchi. Antrenorul i-a schimbat viaţa

“O accidentare la genunchi mi-a dat mari bătăi de cap în 2016 și am decis să mă retrag. Am stat cam trei luni pe bară, până când durerile au mai dispărut și am spus să încerc din nou. Dar în a doua parte a sezonului 2017 au revenit problemele. A fost cea mai grea perioadă a carierei, nu credeam că mai pot continua”, a povestit Aslan Karatsev.

Nici după a doua tentativă de retragere nu a putut să renunțe definitiv la tenis. A ales să mai meargă pe la unele turnee Features, pe unde mai prindea. La o astfel de competiție l-a cunoscut pe actualul antrenor, Yegor Yatsiuk. Cei doi au început o colaborare în 2019.

“Sunt multe motive pentru care nu am avut rezultate în trecut. Nu aveam sponsori, m-au chinuit accidentările, nu aveam un antrenor. Yegor mă îndrumă corect, ne înțelegem excelent. Poate nu spune lucruri pe care nu le știam, dar spune lucruri corecte. Mă antrenam în locuri selecte, în Germania, sau la Barcelona. Dar acei oameni nu erau pe stilul meu. Acum am decis să lucrez cu Yegor la Minsk. Trăiesc la Minsk și în place la nebunie”, a mai povestit Karatsev.

Avantajat că pandemia de coronavirus l-a prins la Minsk. S-a putut antrena fără nicio restricţie

A terminat anul 2019 în primii 300, dar antrenorul său i-a spus că trebuie neapărat să intre cât mai repede în prima sută. Și au continuat să muncească după un program foarte bine stabilit. Pe timpul pandemiei, Karatsev a profitat de faptul că Belarusul nu a luat nicio măsură de lockdown.

A continuat să se antreneze, iar reluarea sezonului l-a găsit într-o formă excelentă. A jucat finala unui turneu challenger, la Praga, împotriva lui Stan Wawrinka. A pierdut meciul, dar a câștigat încredere. Știa că poate să se bată cu jucătorii cei mai buni.

La începutul lui 2021, Aslan a primit o recompensă pentru ascensiunea sa. O convocare în echipa de ATP Cup a Rusiei. Alături de Daniil Medvedev și Andrei Rublev, jucători de top 10. Karatsev a jucat doar în partidele de dublu, fără să obţină vreo victorie. Dar Rusia a câştigat trofeul datorită celor doi super jucători de la simplu.

Ironizat la ATP Cup de Daniil Medvedev, cel care i-ar putea fi adversar în finala de la Melbourne: “E arma noastră secretă”

Au fost totuşi câteva ipostaze nu tocmai plăcute pentru Karatsev. Era lăsat mereu undeva în spate, în timp ce colegii de echipă făceau declaraţii despre victorii. A fost menţionat într-un singur interviu, de Daniil Medvedev.

“Care este secretul Rusiei? Îl avem pe Aslan, el este arma noastră secretă”, s-a amuzat Medvedev. Mai degrabă o ironie a finalistului de la US Open. Karatsev nu a adus vreun punct Rusiei. O ironie pe care, cine s-ar fi aşteptat, Aslan o poate taxa chiar în finala Australian Open. Unde cei doi s-ar putea înfrunta.

Aslan Karatsev este un adevărat globetrotter. Se plimbă prin lume încă de la vârsta de trei ani. “Poate că eu şi familia mea am exagerat un pic cu mutatul”, recunoştea zâmbind.

Gloabtrotter Karatsev. La trei ani s-a mutat cu familia din Rusia în Israel. A mai trăit în Germania şi Spania, acum stă în Belarus

Karatsev s-a născut la Vladikavkaz, dar s-a mutat în Israel, la Tel Aviv, alături de familie, la vârsta de trei ani. La 12 ani s-a întors în Rusia, unde a schimbat cu viteză oraşele. Rostov, Tagarong, apoi Moscova.

A plecat până la finalul junioratului în Germania, unde a schimbat de asemenea mai multe oraşe. Pentru ca apoi să ajungă la Barcelona. După ce l-a cunoscut pe Yatsiuk s-a mutat la Minsk, unde locuieşte şi în prezent.

Revenim în prezent. Aslan Karatsev este la Melbourne, iar vineri îl va înfrunta pe Novak Djokovic pentru un loc în finala de la Australian Open 2021. Competiţie pe care a început-o la începutul anului, la Doha, în calificări. Pe cine a învins pe tabloul principal:

Gianluca Mager (96 ATP): 6-3, 6-3, 6-4

Egor Gerasimov (79 ATP): 6-0, 6-1, 6-0

Diego Schwartzman (9 ATP): 6-3, 6-3, 6-3

Felix Auger-Aliassime (19 ATP): 3-6, 1-6, 6-3, 6-3, 6-4

Grigor Dimitrov (21 ATP): 2-6, 6-4, 6-1, 6-2

Şi-a asigurat un cec în valoare de 850.000 $ pentru calificarea în semifinale la Australian Open. În 10 ani de carieră nu făcuse atât

“Am primit cam 200 de mesaje pe whatsup şi cred că vor mai urma. Pur şi simplu am început să cred în ceea ce fac pe teren. Iar victoriile au venit. Vreau să mă bucur de performanţa mea şi vom vedea meci cu meci dacă pot câştiga acest turneu sau nu”, a mai declarat Karatsev.

Joi, de la ora 10:30, Aslan Karatsev joacă împotriva celui mai titrat om în turneul de la Australian Open pentru un loc în finala. Ce meci se anunţă! Până la Australian Open 2021, Aslan câştigase 618.354 dolari în carieră, adunat la dublu şi simplu, conform datelor oferite de ATP.

Şi-a asigurat deja un cec de 850.000 de dolari pentru accederea în semifinale. 1,5 milioane primeşte dacă trece de Nole. Iar premiul pentru câştigarea trofeului este 2,75 milioane de dolari.