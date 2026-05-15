Fenomenul meteo care va face ravagii în această toamnă! Meteorologii de la AccuWeather avertizează: ”Va fi cel mai puternic din istorie”

Meteorologii vorbesc tot mai des de un fenomen meteo rar de care ar putea avea parte tot globul în acest an, și anume El Niño. Experții trag un semnal de alarmă și susțin că acest fenomen are șanse tot mai mari să fie unul agresiv. De asemenea, ei au estimat și perioada critică și vorbesc despre consecințe. La ce ar trebui să ne așteptăm în acest an, dar și în 2027.

Când va apărea fenomenul meteo devastator

Meteorologii sunt cu ochii pe grafice și fac estimări tot mai îngrijorătoare cu privire la fenomenul El Niño, de care o mare parte a lumii se teme. Aceștia spun că, potrivit datelor analizate de ei, acesta s-ar putea transforma într-un „super El Niño” rar. vorbesc despre faptul că cel mai probabil vom observa curând schimbările climatice.

Astfel, furtunile pot fi redirecționate, iar sezonul uraganelor va fi și el influențat. Semnele acestui El Niño se vor vedea chiar și iarna viitoare. Cu toate acestea, meteorologii AccuWeather estimează că El Niño va apărea la începutul verii și ar putea atinge intensitatea cea mai mare, „super El Niño” în octombrie sau noiembrie. Spre sfârșitul anului 2026 – începutul lui 2027 fenomenul meteo ar putea fi comparat cu cele mai puternice fenomene din istorie.

„Un fenomen El Niño nu este o furtună. Nu te afectează direct. Este un ciclu care contribuie, ca mulți alți factori, la producerea schimbărilor meteorologice și uneori a fenomenelor extreme”, a explicat Paul Pastelok, meteorolog senior la AccuWeather.

El Niño din acest an va fi al treilea din ultimii zece ani și își are originea în estul Oceanului Pacific, în apropierea ecuatorului. Potrivit AccuWeather, când apa oceanului din această zonă este cu cel puțin 0,5 grade Celsius peste mediile pe termen lung, atunci se poate spune că este vorba despre un El Niño.

Ca să devină apa trebuie să se încălzească cel puțin cu 2 grade Celsius peste normal. Acest lucru s-a întâmplat doar de cinci ori din 1950 și până în prezent. Această schimbare la scară largă are implicații majore în întreaga lume, motiv pentru care meteorologii sunt cu ochii în permanență pe statistici și grafice.

„Deși unele impacturi ar putea apărea mai târziu în acest an, efectele meteorologice globale mai semnificative sunt probabil la începutul anului viitor”, a spus Pastelok.

Cel mai mare impact pe care îl aduce El Niño

Experții spun că un impact important pe care El Niño îl aduce în acest an este numărul mare de furtuni tropicale și uragane. Explicația? În Oceanul Pacific abundența de apă caldă ar putea amplifica furtunile, crescând numărul de furtuni tropicale și uragane. De asemenea, acest lucru reprezintă o amenințare mare pentru cei din California, Hawaii și Mexic. Pe de altă parte, El Niño întețește vânturi care perturbă și care pot limita numărul de furtuni, în comparație cu ultimii ani.

Ce efecte asupra populației aduce fenomenul meteo El Niño

Tot meteorologii AccuWeather avertizează faptul că fenomenul meteo dur poate aduce efecte devastatoare în anumite părți ale lumii. Oficialii din organizațiile umanitare susțin că un astfel de fenomen agresiv ar perturba producția de alimente, aprovizionarea cu apă și pescuitul în regiunile vulnerabile.

Biroul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA) se pregătește să acționeze în cazul unui „super El Niño”. OCHA avertizează că un El Niño puternic poate aduce inundații devastatoare, secetă, foamete pe scară largă, epidemii și strămutări forțate, conform

Tot OCHA a menționat că El Niño crește de obicei riscul de secetă în America Centrală, Asia de Sud-Est, Sahel și Africa de Sud, sporind în același timp amenințarea inundațiilor în Africa de Est și America de Sud. El Niño din 2023-2024 a lăsat peste 30 de milioane de oameni în nevoie de asistență umanitară în sudul Africii, excluzând Republica Democrată Congo. Regiunea a suferit una dintre cele mai grave secete din ultimii peste 100 de ani, cu unele dintre cele mai scăzute precipitații din ultimii 40 de ani.

Comunitățile agricole ar putea fi afectate din cauze secetei, care reduce recoltele, le poate ucide animalele și poate limita accesul la apă potabilă. De asemenea, și inundațiile pot crea probleme legate de alimente și apă. Ploile abundente pot spăla culturile, pot contamina apa potabilă, pot deteriora drumurile folosite pentru transportul alimentelor și medicamentelor și pot crește riscul de boli transmise prin apă.

Ce spune NASA despre El Niño

Și NASA a făcut precizări. Oamenii de știință au descoperit că fenomenele puternice provocate de El Niño pot reduce reduce fitoplanctonul. Acesta este reprezentat de plantele minuscule acvatice. Apele calde pot suprima ascensiunea normală a apei reci, bogate în nutrienți, de-a lungul ecuatorului și în apropierea coastelor Chile și Peru.

Ce se întâmplă, de fapt, când fitoplanctonul este redus? Populațiile de pești pot fi reduse și ele, iar asta ar avea ca efect problemele create de pescuit și ar crea probleme și asupra economiilor de coastă care depind de pescuit. ASA a remarcat că fenomenul El Niño din 1997-1998 a dus la o prăbușire majoră a pescuitului de hamsii în largul coastei Chile, provocând dificultăți economice pescarilor de-a lungul coastei.

Alertele meteo care sunt în vigoare în România

Între timp, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat că va intra în vigoare un . În perioada 16 mai, ora 14.00 – 17 mai, ora 12.00, jumătate de țară va fi sub avertizare. În sudul Crișanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și în sud-vestul Transilvaniei va fi o instabilitate atmosferică accentuată. Vor fi averse torențiale însemnate cantitativ, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii.

„În sudul Crișanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și în sud-vestul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice și pe arii restrânse grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi însemnate, în general de 25…50 l/mp. Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat vor fi vijelii”, arată ANM.