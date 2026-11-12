Fenomenul Olandei poate prinde transferul carierei la 18 ani! Barcelona este pe urmele sale

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și are a treia cea mai bună apărare, încasând 13 goluri în primele 12 etape din campionat. Astfel, catalanii sunt interesați de transferul unui nou fundaș central care ar putea rezolva problema din defensivă pe termen lung.

Barcelona este cu ochii pe fundașul-fenomen al Olandei

Oficialii de pe Camp Nou se află în căutare de soluții și unul dintre numele aflate pe lista lor este cel al lui Ruud Nijstad. Fundașul de doar 18 ani s-a impus în lotul lui Twente și, în ciuda vârstei fragede, a strâns deja 19 prezențe în actualul sezon. Mai mult, Nijstad a fost decisiv în două rânduri, reușind să marcheze contra lui SC Cambuur (4-1, Eredivisie) și Pafos (3-1, Conference League).

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Stoperul provenit din academia clubului de pe De Grosche Veste a avut prezențe constante la naționalele de tineret ale Olandei și își poate face debutul, joi, 12 noiembrie, la selecționata sub 21 de ani. ”Portocala mecanică” va întâlni Danemarca U21, în lupta pentru calificarea la turneul european de tineret.

Cifrele sale și experiența internațională la nivel de juniori l-au adus în atenția celor de la FC Barcelona. Liderul din Spania ar putea realiza mutarea în luna ianuarie, însă cursa pentru semnătura sa nu se anunță una ușoară. Twente ar cere 20 de milioane de euro pentru a da undă verde la transfer, însă oficialii de pe Camp Nou nu ar fi de acord cu suma și ar dori să negocieze, susține .

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18.000.000 de euro este cota de piață a lui Ruud Nijstad, conform

Manchester United vrea de asemenea semnătura olandezului

Mai mult, pe urmele lui Ruud Nijstad ar fi și Manchester United, susține . Totuși, Catalunia ar fi o destinație mai atractivă pentru tânărul fotbalist. ”Diavolii roșii” se află într-o situație delicată după începutul slab de sezon. Manchester United ocupă locul 18 în Premier League, cu numai 8 puncte obținute.

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Cel mai slab start de sezon echipei de pe Old Trafford din era post-Ferguson ar putea aduce demiterea lui Michael Carrick din funcția de antrenor principal al echipei. Astfel, oficialii clubului s-au reorientat și . În plus, conducerea clubului și argentinianul ar fi ajuns deja la un acord. O schimbare de antrenor înaintea pauzei comeptiționale ar putea împotmoli posibilitatea unui transfer al lui Ruud Nijstad la Manchester United. Odată cu sosirea noului tehnician, propunerile de transferuri se pot schimba în funcție de rigorile tactice pe care le va impune la club.