„Fenomenul” Ronaldo, de nerecunoscut! Scene halucinante! Brazilianul, mort de beat în fața unui hotel de lux. Video

Ronaldo Nazário, fostul mare fotbalist de la Real Madrid, a fost surprins într-o ipostază mai puțin plăcută. Brazilianul a petrecut peste măsură și a fost filmat în stare de ebrietate în momentul în care ieșea dintr-un hotel. El a fost ajutat să urce în mașină, întrucât cu greu reușea să își țină echilibrul.

Ronaldo, surprins beat la ieșirea dintr-un hotel

duce o viață lipsită de griji în țara natală. El s-a retras din fotbalul profesionist în 2011, după mulți ani în care accidentările i-au dat mari bătăi de cap.

Acum, Ronaldo se bucură de viață, însă, uneori, se întâmplă să și exagereze. Ca mai toți fotbaliștii brazilieni, R9 face adesea extravaganțe, însă, recent, a apărut într-o filmare care, cu siguranță, îi va aduce critici.

a fost filmat în momentul în care ieșea dintr-un hotel. El se afla în stare de ebrietate, după ce consumase mult prea mult alcool. Ronaldo a fost ajutat de mai multe persoane să meargă, întrucât cu greu reușea să își țină echilibrul.

Ba mai mult, pentru brazilian a fost o adevărată provocare să urce în mașină. Stewarzii au ridicat un prosop alb în fața chipului său, pentru ca oamenii să nu poată să îl filmeze. Totuși, se vede clar că Ronaldo avea mari dificultăți.

Ronaldo: „Fotbalul era viaţa mea. Nu voiam să renunţ la fotbal”

„În primii zece ani, m-am antrenat foarte rău, adică s-au greşit metodele de pregătire pentru mine. De multe ori trebuia să alerg ca Roberto Carlos sau Cafu, evident că nu eram în stare. Am suferit destule accidentări din cauza ședințelor colective.

După prima, am absentat un an şi patru luni. La cea de-a doua, un an şi două luni. Dar au fost accidentări foarte dure, nu existau jucători care să fi avut înainte astfel de probleme. Nu se ştia cum trebuie să fiu tratat, nu se cunoşteau tehnici de fizioterapie. Dar eu îmi doream să revin, fotbalul era viaţa mea. Nu voiam să renunţ la fotbal din cauza unei accidentări. Mereu am încercat să trec peste”, povestea în trecut Ronaldo.

