Fenomenul Ronaldo! Toate secretele lui CR7, dezvăluite de omul care-i stă în umbră de 22 de ani

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Cristiano Ronaldo continuă lupta și cu timpul, și recordurile. Va participa cu Portugalia la deși pe 5 februarie a împlinit 41 de ani. Detalii de culise din viața superstarului lusitan, secretul longevității sale și un răspuns pertinent la o întrebare aflată pe buzele tuturor, „Cât mai poate juca Cristiano Ronaldo la un nivel înalt?”, a aflat FANATIK de la Antonio Gaspar, un om foarte important și foarte apropiat de marele atacant portughez.

Secretele lui Cristiano Ronaldo, dezvăluite de Antonio Gaspar, fizioterapeutul care-i stă aproape de peste 20 de ani

Celebrul fizioterapeut lusitan colaborează și cu una dintre surprizele din SuperLiga în acest sezon: Oțelul Galați. Ba, mai mult, chiar ia în calcul să își deschidă o clinică și la București. Despre toate acestea și multe altele, citiți într-un interviu special acordat în premieră presei din România.

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Antonio, care sunt cei mai importanți sportivi sau personalități din alte domenii care ți-au trecut pragul clinicii?

– E destul de greu de răspuns la întrebarea ta, pentru că tratăm foarte mulți oameni, personalități publice care vor ca totul să rămână privat. L-am tratat pe Cristiano Ronaldo după operația sa la picior și l-am ajutat să își revină și să se simtă cât mai rapid în elementul său.

Totuși, alte nume grele?

– Recent, l-am avut pacient pe Nuno Mendes de la PSG, care a făcut o recuperare în urma unei operații după o accidentare musculară. Tot la noi s-a recuperat și Joao Cancelo, fundașul dreapta de la naționala Portugaliei, jucătorul Barcelonei. Au fost însă mulți alții: Filipe Nascimento, Felix Correia, Nani, Quaresma, dar poziția noastră e să nu divulgăm foarte mult din aceste lucruri.

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Am participat la șase turnee finale de Campionat Mondial, cu unul mai mult decât Cristiano Ronaldo, care a debutat la Campionatul European din 2004. Campionatul Mondial din SUA va fi cel de-al șaptelea turneu final pentru mine” – Antonio Gaspar

Final de carieră pentru Cristiano Ronaldo după CM 2026? Verdictul lui Antonio Gaspar

Ai o relație foarte specială cu Cristiano Ronaldo…

– Da, pot spune că suntem prieteni foarte buni și lucrăm de foarte mult timp la naționala Portugaliei. Îl cunosc deja de mai bine de 22 de ani, de la prima convocare la prima reprezentativă. Sunt singurul om din staff-ul Portugaliei care a luat parte la toate meciurile lui Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei. Atât de bătrân sunt!

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Într-un interviu pe care l-ai acordat pentru „Marca” pe când Ronaldo avea 26 de ani spuneai că va juca fără nicio problemă până la 35 de ani. Pe 5 februarie 2026, Cristiano a împlinit 41 de ani. Cât crezi că îl vom mai vedea pe teren la nivel înalt?

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– Da… pot spune la fel și acum… și pe această cale vreau să îi mai urez o dată „La mulți ani!”. Sunt convins că atât timp cât Cristiano va dori să joace, o va face fără probleme.

Pe ce te bazezi când spui asta?

– În continuare stă foarte bine din punct de vedere fizic, are mentalitate de campion și îl monitorizez permanent.

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Cum a fost să îl ai pe Cristiano Ronaldo ca pacient? E dificil sau pretențios?

– Cristiano e pacientul ideal și are un simț al umorului foarte dezvoltat. E foarte concentrat pe tot ceea ce i se spune și ce are de făcut. A fost extrem de implicat în recuperare și a rămas la fel în continuare. E foarte disciplinat și de fiecare dată când îi spuneam să facă un exercițiu cu zece repetări, făcea întocmai. A fost foarte dedicat pe tot parcursul recuperării, este atent la fiecare detaliu și de aceea cred că nu a avut nici foarte multe probleme cu accidentările. De-asta a și reușit să revină la fel de puternic. E întotdeauna o plăcere să lucrez cu el.

„Cristiano Ronaldo e cel mai puternic fotbalist din punct de vedere fizic din toate timpurile”

Cred că și pentru tine Cristiano Ronaldo e un studiu de caz. Să joci la asemenea nivel la 41 de ani și să ai o pregătire fizică impresionantă cred că e ceva unic în fotbal. E doar antrenament sau e și genetic?

– Cu siguranță s-a și născut cu asta. Există anumite predispoziții și pot spune din punctul meu de vedere că e vorba de caracteristicile sale genetice. Acest lucru, coroborat cu antrenamentele sale și munca sa neobosită, alături de puterea sa mentală l-au transformat într-un atlet complet. indiferent de calitățile lor fotbalistice.

Din punctul tău de vedere, Cristiano Ronaldo este cel mai complet atlet cu care ai lucrat de-a lungul timpului? Îl poți compara cu un alt fotbalist?

– Sută la sută Chiar nu există nicio comparație din punctul ăsta de vedere.

Prima amintire legată de Cristiano Ronaldo: „Avea o energie uriașă”

Ladislau Boloni, antrenorul român care l-a lansat în fotbalul mare pe Cristiano Ronaldo, a dezvăluit multe lucruri despre perioada de început de la Sporting. Care e prima ta amintire pe care o ai legată de Cristiano?

– Era un fotbalist foarte tânăr și extrem de amuzant. Prima oară când a venit la națională am văzut un jucător care pur și simplu vrea să se bucure de fiecare clipă petrecută pe teren. Avea o energie uriașă și se vedea că este fericit cu ceea ce face.

De câți ani ești la naționala Portugaliei?

– Mai bine de 27 de ani. Între 1990 și 2003 am fost fizioterapeut la Benfica, iar în 1999 început colaborarea în paralel și cu naționala Portugaliei. Pentru o perioadă de timp am fost fizioterapeut și la Benfica, dar și la echipa națională a Portugaliei. Acum e imposibil să mai faci așa ceva. Am avut ocazia să lucrez cu niște fotbaliști uriași precum Luis Figo, Rui Costa sau Joao Pinto, care mi-au devenit și prieteni buni.

Cum a fost să colaborezi cu atâția fotbaliști uriași? I-ai amintit pe Figo, Rui Costa… Ai vreo amintire specială legată de ei?

– Când te ocupi de asemenea jucători, faci tot ce îți stă în putință să fii cât mai aproape de ei și îi ajuți cu toată inima în recuperare când intervin accidentări. Astfel, misiunea ta de fizioterapeut devine mai puțin dificilă pentru că poți crea legături mai profunde, dincolo de terenul de fotbal. Atât cu Figo, cât și cu Rui Costa, și cu mulți alții de-a lungul timpului, am rămas în contact, deși drumurile noastre s-au despărțit la un moment dat.

Deci primul tău turneu final ca parte din staff-ul Portugaliei a fost EURO 2000, unde ați întâlnit chiar naționala României. Ce îți mai aduci aminte de acel meci?

– Așa este… Țin minte că am câștigat foarte greu, în minutul 90+4, după golul lui Costinha, care intrase pe teren cu doar câteva minute înainte în locul lui Rui Costa. Aveați o echipă tare bună. Apoi, am jucat cu voi și în preliminariile pentru Mondiale. Am participat la șase turnee finale, cu unul mai mult decât Cristiano Ronaldo, care a debutat la Campionatul European din 2004. Campionatul Mondial din SUA va fi cel de-al șaptelea turneu final pentru mine.

Am avut ocazia să lucrez cu niște fotbaliști uriași precum Luis Figo, Rui Costa sau Joao Pinto, care mi-au devenit și prieteni buni” – Antonio Gaspar

A colaborat cu unii dintre cei mai mari antrenori din lume

Ai lucrat de asemenea cu unii dintre cei mai mari antrenori în această perioadă. Cu cine ai avut o relație mai apropiată și ce ai învățat de la ei?

– Cu Fernando Santos și Luiz Felipe Scolari, pentru că au fost cele mai lungi colaborări, în jur de 8, respectiv 6 ani. Am învățat în primul rând ce înseamnă să fii un lider adevărat. Santos și Scolari sunt lideri în adevăratul sens al cuvântului. Au imagine de ansamblu foarte clară despre ceea tot ceea ce trebuie făcut la echipă și trag după ei întreg staff-ul. Sunt extrem de concentrați pe performanță la toate capitolele. Știu foarte bine să gestioneze vestiarul și îi împing pe jucători să ajungă la nivelul următor pe toate palierele.

Să revenim în prezent. Cum decurge colaborarea cu actualul selecționer, Roberto Martinez?

– Pot să spune că și el este un lider înnăscut și a demonstrat-o în atâtea rânduri. E foarte apropiat de jucători și pune mare accent pe asta. Pe lângă asta e și un om extraordinar, are niște valori foarte bine evidențiate și are respectul întregii echipei, mai ales al lui Cristiano Ronaldo, ceea ce spune multe. Un mare plus pentru orice selecționer.

Care e obiectivul naționalei Portugaliei la Campionatul Mondial? Puteți să produceți surpriza?

– O să îl citez pe Scolari, care spunea că „orice e posibil”. Asta e mentalitatea pe care am construit-o… Și pentru Cristiano Ronaldo va fi cu siguranță un moment extraordinar să participe la un nou turneu final și va da totul să lase o ultimă impresie cât mai bună. Avem un vis și muncim zilnic la asta ca să dăm totul pentru obiectivul nostru.

Care e cea mai frumoasă amintire legată de Cristiano Ronaldo?

– Cu siguranță câștigarea Campionatului European din 2016. A fost ceva unic. A fost o bucurie fără margini în sânul echipei și chiar acum mă gândesc pot retrăi acele clipe extraordinare. Nu pot să uit nici energia pozitivă extraordinară pe care fanii ne-au transmis-o la turneul final din Franța. Nu am cuvinte să descriu și sper că vom retrăi acele momente.

22 de ani a lucrat fizioterapeutul Antonio Gaspar cu Ronaldo

Amintiri cu Sven Goran Eriksson și „Nicky” Panduru la Benfica

La Benfica Lisabona, ai avut, de asemenea, ocazia să lucrezi cu un antrenor legendar: Sven Goran Eriksson, Dumnezeu să-l odihnească…

– Da… s-a dus… Am învățat enorm de la dânsul și îmi aduc aminte cu plăcere de acea perioadă. Avea niște idei extraordinare pentru vremea aceea, era înaintea timpului.

În acea perioadă, la Benfica era și Basarab Panduru…

– Da, îmi aduc aminte foarte bine de el. Îl cunosc foarte bine și am amintiri plăcute legate de el. Țin minte că a marcat un gol extraordinar pentru Steaua în poarta Benficăi în 1995. Din păcate, nu ne-am mai văzut după ce a plecat de la Lisabona. Era un tip simpatic „Nicky” Panduru (n.r. – Basarab Nică Panduru). Glumeam tot timpul cu el. Era foarte amuzant. Cred că a fost vreo trei ani la Benfica.

Dispariția lui Diogo Jota, cel mai dificil moment pentru Antonio Gaspar în cei 27 de ani la naționala Portugaliei

Dispariția lui Diogo Jota este încă o rană deschisă pentru fotbalul din întreaga lume. Cum ați reușit să treceți peste acest moment? Dacă pentru iubitorii fotbalului a fost greu, nu pot să îmi imaginez cum a fost pentru toți cei de la naționala Portugaliei…

– Îmi e foarte greu și acum să vorbesc despre Diogo… (tace secunde bune, își trece mâna peste față, ca și cum ar alunga o viziune)… A fost o mare tragedie. Pur și simplu nu am putut să ne imaginăm că un jucător atât de tânăr poate muri într-un mod atât de îngrozitor. Trebuie, însă, să mergem înainte și el ar fi primul care și-ar dori asta. E important de știut că Diogo a fost un exemplu pe tot parcursul vieții ca jucător, ca om. Îl prețuim și trebuie să rămânem în amintire doar cu lucrurile frumoase. E o inspirație pentru noi și ne gândim la el mereu. Ni-l imaginăm ca o stea în ceruri care ne ghidează către un viitor mai bun al Portugaliei. Spiritul său e cu noi de fiecare dată.

Știm cu toții ce a reprezentat Diogo Jota ca jucător. Aș vrea să te întreb însă cum era omul Diogo Jota? Care e primul lucru de care îți amintești când te gândești la el?

– Nu o să uit cum după antrenamente venea la cabinet să facă ceva recuperare, fizioterapie. El tot timpul avea mici accidentări, mici traume la picior. Când nu avea aceste arsuri în partea de jos a piciorului, mereu râdeam că nu mai era nevoie să treacă pe la cabinet și nu avea nevoie de niciun tratament. Mereu ne amuzam pe seama acestui subiect, mai ales că Diogo era extrem de pozitiv și o persoană care iubea viața. Ne lipsește enorm și pentru mine cred că a fost cel mai dificil moment în cei 27 de ani petrecuți la naționala Portugaliei.

Parteneriat cu fosta campioană a României

Antonio, în acest moment există un parteneriat între clinica ta și Oțelul Galați. Iei în calcul să înființezi o clinică și în România?

– Sigur, de ce nu?! Am fost de două ori în București, un oraș foarte frumos și am mers și la Galați. Kazu și Ne Lopes, jucătorii care au avut probleme cu accidentările, au fost tratați la clinica noastră de la Lisabona. Poate pe viitor vom colabora și cu alte cluburi de fotbal din România și avem parteneriate cu multe alte echipe din Europa.