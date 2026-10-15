Fenomenul Super El Nino ar putea da fotbalul din Europa peste cap. UEFA Champions League, Europa League și Conference ar putea avea de suferit. Ce se întâmplă cu SuperLiga

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Specialiștii au avertizat asupra faptului că Super El Nino, fenomen climatic care apare o dată la câțiva ani, ar putea fi cel mai intens din ultima perioadă. Acest lucru ar însemna că Europa ar putea fi lovită în această iarnă de manifestări meteorologice extreme și temperaturi mult mai reci decât de obicei. Iar fotbalul ar putea avea și el de suferit.

Fotbalul din Europa ar putea fi afectat de Super El Nino

Super El Nino a început deja să lovească în anumite părți ale lumii, însă este de așteptat să ajungă la cote înalte în luna noiembrie, să atingă apogeul la finalul anului și să dureze până în februarie 2027.

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Fenomenul va aduce o iarnă mai caldă decât de obicei în Asia, însă Europa se va confrunta cu perioade foarte reci, cu . Și asta se va răsfrânge și asupra fotbalului de pe bătrânul continent, deoarece competițiile din anumite țări ar putea fi afectate.

Atât UEFA, cât și federațiile naționale sunt în alertă și nu este exclus să avem amânări de meciuri din cauza condițiilor meteo neprielnice. Orice astfel de eveniment ar duce la modificarea programului și așa destul de încărcat.

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Forurile europene vor fi nevoite să găsească date disponibile pentru partidele care nu se vor putea desfășura din cauza lui Super El Nino, iar fotbaliștii vor trebui să joace mai mult într-un timp și mai scurt. Pe lângă întâlnirile din campionatele interne, în lunile noiembrie și decembrie se vor juca și meciuri în cupele europene, dar sunt programate și , competiție rezervată echipelor naționale.

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Cât de afectată va fi România

Există posibilitatea ca și România să sufere din cauza fenomenului El Nino. Meteorologii de la noi din țară au precizat că nu se poate spune cu exactitate ce repercursiuni vor fi, dar au explicat că aceste episoade vor fi de scurtă durată.

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”Mulți colegi climatologi care studiază fenomenul spun că suntem ‘în ape necunoscute’. În orice caz, pentru România impactul este unul indirect. Dar, așa cum arată studiile de până acum, acest impact indirect se face prin modurile de circulație din sectorul Atlanticul european și prin vortexul polar din iarnă.

Ori, studiile arată că o sursa de căldură în Pacificul tropical poate favoriza episoade de iarnă mai severă în întreaga emisfera nordică, inclusiv în Europa. Oricum, dacă vor fi episoade cu condiții severe, ele vor fi limitate în timp.

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În acest moment, nu putem spune clar care va fi localizarea lor în Europa, în America de Nord, în Asia, cu atât mai puțin în România. Totuși, ne putem aștepta, în orice caz, la fenomene extreme și în Europa”, a declarat Roxana Bojariu, șefa Departamentului de Climatologie din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie, pentru .