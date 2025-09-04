Fenomenul trotinetelor electrice scapă de sub control. Ce măsuri propune expertul Titi Aur pentru pedepsirea vinovaților, chiar și minori

Un adolescent de 13 ani este în comă profundă după ce a căzut de pe o trotinetă electrică în municipiul Sibiu. În contextul creșterii alarmante a accidentelor de acest tip, expertul în siguranță rutieră Titi Aur propune măsuri concrete pentru responsabilizarea utilizatorilor.

ADVERTISEMENT

Cum a ajuns adolescentul de 13 ani în stare gravă la spital după un accident cu trotinetă

Un adolescent de 13 ani a . Potrivit poliției, minorul, din Porumbacu de Jos, s-a dezechilibrat în timp ce conducea vehiculul personal și a pierdut controlul direcției, lovindu-se de carosabil.

La fața locului, echipajul medical a constatat un traumatism cranio-cerebral grav și multiple excoriații la nivelul membrelor și toracelui. Inițial, băiatul a fost transportat la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, iar ulterior a fost transferat la Secția de Neurochirurgie a Spitalului Clinic Județean de Urgență pentru îngrijiri de specialitate.

ADVERTISEMENT

Ce spun medicii despre starea băiatului operat

Băiatul de 13 ani rănit grav în urma unei coliziuni cu trotineta electrică în municipiul Sibiu se află în continuare în stare critică. Potrivit purtătoarei de cuvânt a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, Cristina Bălău, băiatul a fost operat de urgență în noaptea de marți spre miercuri și este internat în secția de Reanimare. Prognosticul medicilor este rezervat.

„Băiatul în vârstă de 13 ani a fost operat de urgență în cursul nopții (de marți spre miercuri n.r.). La acest moment se află la Reanimare, în stare gravă, iar prognosticul medicilor este unul rezervat”, a explicat Cristina Bălău.

ADVERTISEMENT

Cum influențează educația rutieră și noile tehnologii siguranța minorilor pe drum

În urma cazului care a captat atenția publicului în ultimele 24 de ore, FANATIK l-a contactat pe Titi Aur, expert în siguranță rutieră, pentru a explica contextul evenimentului și riscurile asociate utilizării trotinetelor electrice de către minori.

ADVERTISEMENT

„A apărut trotineta electrică, care împreună cu telefonul mobil sunt două evoluții tehnice spectaculoase. Dar care din punct de vedere al siguranței rutiere înseamnă o mare problemă. Telefonul mobil este principala distragere și a devenit prima cauză de accidente. Ne uităm în telefonul mobil și dăm cu capul de pereți.

Trotineta electrică ne ajută să ne deplasăm ușor, mai ales în zone aglomerate, doar că, cu educație rutieră zero, cum avem noi în România. Și cu legea care spune foarte simplu că poți aveam minim 14 ani și că ești obligat să mergi pe carosabil. Asistăm la aceste accidente tot mai des”, a declarat Titi Aur, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Cât de periculoase sunt trotinetele electrice în România? Câte accidente s-au înregistrat în 2025

În primele șapte luni ale anului 2025, România în care au fost implicate trotinete electrice, evidențiind o tendință îngrijorătoare de creștere a acestor incidente.

În județul Mureș, de exemplu, în perioada ianuarie – iulie 2025, au fost raportate 33 de ciocniri rutiere în care au fost implicate vehicule electrice personale. Dintre acestea, 2 persoane au fost rănite grav, iar 34 de persoane au suferit răni ușoare. De asemenea, 3 dintre persoanele rănite ușor erau pasageri pe trotinetă.

În București, în aceeași perioadă, au avut loc aproximativ 140 de accidente rutiere în care au fost implicate trotinete electrice. Dintre acestea, 30 au fost accidente grave, soldate cu un deces și peste 25 de persoane rănite grav. Restul au fost întâmplări rutiere ușoare, în care au fost rănite aproximativ 120 de persoane, inclusiv 40 de minori.

De ce nu s-au implementat măsurile de prevenire

Chiar înainte ca numărul coliziunilor cu trotinete electrice să înregistreze o creștere alarmantă, în urmă cu aproximativ doi ani, au existat tentative de reglementare a circulației acestor vehicule în România. Titi Aur punctează că, deși s-au propus soluții concrete pentru siguranța utilizatorilor, inițiativele au rămas nefinalizate din cauza lipsei consensului politic.

„Acum doi ani când s-a încercat o reglementare pentru a pune cât de cât la punct această zonă, circulația cu trotineta electrică, nu s-a putut ajunge la un consens politic. Nu s-a mai făcut nimic. A rămas așa.

Eu am venit cu niște sugestii, ca cei care merg cu trotineta electrică să fie obligați să facă o poliță RCA pe persoană fizică, pe CNP. Ca să poți să îți iei acea asigurare, să fii obligați să treci pentr-un mic cestionar. Să înțelegi dacă te urci pe trotineta electrică ce înseamnă semafor. Ce înseamnă trecere de pietoni. Pe unde trebuie să mergi.

Nu s-a acceptat ideea pentru că era legată de educație. Și în România când se aude de educație fuge toată lumea să nu cumva să fim educați într-un fel sau altul”, a mai menționat cunoscutul specialist în conducerea automobilelor.

Ce prevede legea actuală

Conform legislației în vigoare, trotinetelor electrice care nu depășesc viteza de 25 km/h le este permisă circulația pe drumurile publice doar persoanelor cu vârsta de peste 14 ani. Minorii cu vârste între 14 și 16 ani sunt obligați să poarte cască de protecție.

De asemenea, aceste vehicule pot circula prioritar pe pistele pentru biciclete, acolo unde acestea există. În lipsa pistelor, trotinetele electrice pot circula pe drumuri cu limita de viteză de cel mult 50 km/h.

Circulația pe trotuare este strict interzisă, iar trotinetele nu pot fi utilizate cu pasageri. Pe timpul nopții, acestea trebuie să fie echipate cu lumini funcționale și elemente reflectorizante, pentru siguranța utilizatorului și a celorlalți participanți la trafic.

Poate asigurarea RCA să reducă accidentele cu vehicule electrice personale

Expertul în siguranță rutieră atrage atenția că o reglementare care să impună utilizatorilor de trotinete electrice, inclusiv minorilor, să încheie o poliță RCA ar putea avea efecte concrete în responsabilizarea acestora. Potrivit specialistului, această măsură ar pune o presiune reală pe umerii copiilor care circulă cu aceste vehicule

„Ar fi două avantaje. Unul ar fi că în cazul în care ai zgâria o mașină, RCA-ul respectiv ar plăti. Puștiul n-ar avea de unde să plătească, dar un 20 de lei pe an și-ar putea permite. În cazul în care ai făcut o mică problemă anul următor să fie de 10 ori mai scump. Ca să îi responsabilizezi. Să pui o presiune.

În România, pe drumurile noastre în fiecare zi mor 4 oameni, în medie. 10 răniți grav, 70-80 răniți ușor. Avem asigurările cele mai mari din Europa, dar pe nimeni nu interesează”, a mai spus Aur, pentru FANATIK.

Cum au ajuns trotinetele electrice să fie implicate în mii de coliziuni

În perioada 2022–2025, România a înregistrat un total de 4.201 accidente rutiere cu victime în care au fost implicate trotinete electrice, conform unor date ale Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) consultate de FANATIK. Aceste incidente au avut un impact semnificativ asupra siguranței rutiere, evidențiind necesitatea unor măsuri suplimentare pentru prevenirea incidentelor.

În perioada 30 iunie 2021 – 30 iunie 2024, au fost raportate 396 de accidente grave, soldate cu 24 de decese și 374 de răniți grav, conform datelor Ministerului Afacerilor Interne. Bucureștiul a fost cel mai afectat, cu 187 de astfel de cazuri.

Cum rămân nesancționați minorii

Titi Aur subliniază că trotinetele particulare depășesc frecvent limita legală de 25 km/h, iar legislația actuală nu permite sancționarea eficientă a minorilor. El explică că părinții ar trebui să răspundă pentru abaterile copiilor, însă cadrul juridic rămâne ambiguu și neclar.

„Trotinetele electrice ar trebui să nu meargă cu viteza mai mare de 25 de km pe oră. Cele închiriate sunt restricționate, însă cele particulare merg și cu 70-80 de km pe oră. Unele chiar și peste.

Eu am văzut cu ochii mei în București, fiind în mașină, cum o trotinetă circula cu viteză mare. Era acolo și o mașină de poliție. Acesta nu a avut nicio reacție. Și dacă se ducea după el și-l prindea, ce să-i facă. Nu există o lege, o regulă.

Dacă acest copil de care vorbim nu avea dreptul să conducă, teoretic ar trebui să răspundă părinții. Așa spune legea. Răspund și penal, răspund și juridic, răspund și moral. Dar la noi e neclar”, a mai ținut să precizeze expertul în siguranță rutieră.

Al doilea accident grav din ultimele zile

Un alt caz tragic a fost semnalat în ultimele zile în București, subliniind riscurile tot mai mari asociate utilizării trotinetelor electrice în trafic. Un tânăr de 22 de ani este cercetat penal pentru ucidere din culpă, după ce a trecut pe roșu la semafor și a surprins o femeie în timp ce traversa regulamentar o trecere de pietoni în Sectorul 2.

Incidentul s-a produs la jumătatea lunii august, într-o intersecție intens circulată din sectorul menționat. Autoritățile au deschis imediat o anchetă. Victima, în vârstă de 71 de ani, a fost transportată la spital cu răni grave, însă, după patru zile de la accident, aceasta a decedat. Procurorii au pus în mișcare urmărirea penală împotriva conducătorului trotinetei.

Cum au fost sancționați utilizatorii de trotinete electrice în România între 2022 și 2024

În intervalul 2022–2024, poliția rutieră a sancționat un total de 15.228 de utilizatori de trotinete electrice pentru încălcarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu toate modificările ulterioare.

Din această cifră, 4.798 sancțiuni au fost aplicate în 2022, 4.396 în 2023, iar în 2024 numărul amenzilor a crescut la 6.034.

Cum poate fi controlat, de fapt, fenomenul trotinetei electrice

În contextul creșterii alarmante a numărului de accidente provocate de trotinetele electrice, Titi Aur a subliniat necesitatea unor soluții rapide pentru a ține fenomenul sub control. Acesta consideră că educația rutieră în școli, verificările periodice ale vârstei utilizatorilor și limitarea vitezei trotinetelor ar putea reduce semnificativ riscurile.

El admite faptul că, deși nu este o soluție perfectă, implementarea acestor măsuri ar crea cel puțin o rezervă de siguranță, diminuând numărul incidentelor grave și protejând atât pietonii, cât și utilizatorii de microvehicule electrice.

„Când scapi de sub control un fenomen, îl scapi în toate variantele. Dacă circulația cu trotineta electrică ar fi predată în școala generală. Dacă s-ar face controale pe stradă să vezi dacă are 14 ani și să vezi dacă trotineta merge sau nu cu mai mult de 25 de km pe oră. Cu siguranță că ar mai fi și unii care ar încălca legea, dar ar exista totuși o rezervă.

Vina principală este în Curtea Ministerului Transporturilor. Doar că nimeni nu reușește să scoată nimic de acolo. Siguranța rutieră nu există. Și atâta timp cât nu există o să asistăm în continuare la tot felul de accidente”, a încheiat Titi Aur, pentru FANATIK.