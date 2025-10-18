Sport

”Fenta” cu repriza a doua! Andrei Vochin explică de ce succesul de la FC Botoșani nu e un miracol

Andrei Vochin a tras concluziile la cald după ce FC Botoșani a învins-o pe Universitatea Cluj (2-0). Cum transformă moldovenii jocul în repriza a doua
Andrei Vochin
18.10.2025 | 17:19
Fenta cu repriza a doua Andrei Vochin explica de ce succesul de la FC Botosani nu e un miracol
Andrei Vochin a pus lupa pe starea de spirit de la FC Botoșani. Cum au ajuns moldovenii pe primul loc. Foto: sport.pictures.eu.

Dacă deschizi clasamentul Ligii 1 și vezi pe FC Botoșani acolo sus, primul impuls e să cauți miracolul. Să te întrebi „cum e posibil?”. Dar în fotbal, ca în viață, unele răspunsuri nu se găsesc în noroc, ci în știință. În cifre. În antrenament. În pregătirea care începe luni și se vede abia în minutul 85, când adversarul trage de el, iar Botoșaniul apasă accelerația.

De ce succesul de la FC Botoșani nu e un miracol

E ușor să spui „au prins o serie”, „joacă fără presiune” sau „sunt în formă”. Dar explicația reală stă în detalii care țin de managementul resursei umane. Și de o echipă care înțelege că fotbalul de azi nu se mai câștigă doar cu talent, ci cu intensitate, rotație și un timing perfect al schimbărilor.

Botoșaniul nu e lider pentru că marchează multe goluri – ci pentru când le marchează. 14 dintre cele 26 de goluri ale moldovenilor au venit în ultima jumătate de oră. Mai bine de jumătate. Coincidență? Nu. E un model de joc care mizează pe uzură. Îți lasă impresia că îl ții în frâu, că e la îndemână. Și tocmai când crezi că l-ai rezolvat, intră proaspeții. Cîmpanu azi. Altădată Mailat, Mitrov, Kovtaliuk sau Ongenda. Rezerve care schimbă jocul, pentru că sunt puse să-l schimbe, nu doar să-l completeze.

Antrenorii buni se văd la pauză și la schimbări. Motivul pentru care Leo Grozavu e unul dintre ei

Victoria cu Universitatea Cluj e doar ultimul exemplu. Meci echilibrat, poate chiar înclinat spre ardeleni la finalul primei reprize. Dar vine Cîmpanu de pe bancă, și nu intră să bifeze minute. Intră să rezolve. Și o face. Cu prospețime, cu claritate, cu un gol care deschide drumul spre trei puncte și confirmă: la Botoșani, nu există „al doilea plan”. Există un plan unic, care include tot lotul.

Aici e marea diferență. Nu neapărat banca lungă, ci banca folosită inteligent. Nu schimbări haotice, de bifat minute sau împăcat jucători, ci intervenții chirurgicale făcute la momentul potrivit. Botoșaniul joacă în repriza a doua ca o echipă care începe atunci meciul. Asta spune totul despre pregătirea fizică – o zonă neglijată în multe cluburi, dar decisivă la nivelul de azi.

Într-un fotbal în care se aleargă mai mult și mai intens ca niciodată, moldovenii au înțeles că victoria nu vine neapărat în primele 60 de minute. Ci în ultimele 30, când mintea e obosită, picioarele grele, iar antrenamentul de miercuri începe să vorbească.

Cum a reușit FC Botoșani să ajungă pe locul 1 în SuperLiga

Botoșaniul de azi e dovada că nu trebuie să ai buget de play-off sau vedete de revistă ca să fii sus. Trebuie să ai o idee. Să o respecți. Să construiești 90 de minute de fotbal, nu doar 60. Și să ai curajul să crezi că banca nu e doar un refugiu, ci o armă.

Azi, liderul Ligii 1 nu e echipa cu cei mai buni titulari. E echipa care termină cel mai bine meciurile. Și, în fotbalul modern, asta face diferența între o poveste frumoasă și o campanie istorică.

