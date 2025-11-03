„Ferească Dumnezeu să nu izbucneacă ceva pe acolo!”. Marius Șumudică laudă parcursul Rapidului, dar ține apăsat butonul de panică

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a terminat doar pe locul 5 cu Rapid în sezonul trecut. Acum, cu Costel Gâlcă, alb-vișiniii par mai aproape de titlu ca oricând. Fostul tehnician laudă parcursul echipei, dar trage și un semnat de alarmă.

Rapid e lider în SuperLiga

Rapid este pe primul loc în SuperLiga, cu 32 de puncte, cu unul mai mult decât FC Botoșani. Ce-i drept, moldovenii nu au jucat încă în etapa a 15-a din sezonul regulat.

. „Rapid nu suferă în momentul de față în niciun compartiment. Nu suferă. Depinde doar de forma de moment a jucătorilor. Koljic e unul dintre cei mai buni atacanți din România.

Baroan nu e un jucător care să se ridice la nivelul unei echipe care să se bată la titlu. E un jucător util, dar nu e de bătut la campionat. În schimb, Rapid e o echipă matură. Campionatele le câștigă cele mai bune apărări. Ei au luat cele mai puține goluri.

E o echipă pragmatică. Ok. Și norocul. Am mai spus-o. Să ai noroc trebuie să ajungi acolo. La unele goluri marcate ajungi acolo și se întâmplă să ai o minge deviată. Dar în schimb Rapid arată bine și își depunde candidatura clară la top 3, dacă nu chiar la titlu. Rapid în momentul de față are șanse mari să câștige un trofeu”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

De când nu a mai luat Rapid titlul de campioană

Gruparea de sub Podul Grant nu a mai ieșit campioană de la finalul sezonului 2002-2003.

„Nu cred că trebuie să se umble la lot. Dacă se va umbla e o problemă. Au și underi. Nu duc lipsă de nimic. În schimb, pe parcursul jocului au suișuri și coborâșuri. Gâlcă trebuie să rezolve. El știe cel mai bine. De mai multe ori a spus că nu au interpretat ce a cerut.

Și aici trebuie umblat și Costel cred că va știi să ducă Rapid unde așteaptă toți suporterii. Trebuie să găsească această cheiță să vadă de ce există diferențe mari de inensitate, de joc, de reușite, pe durata unui joc, pe durata mai multor jocuri.

Dacă ei vor reuși să ducă același nivel de joc pe parcursul celor 90 de minute cred că Rapid poate lua titlul. Asta e singura fisură. Și ferească Dumnezeu să nu izbucnească ceva p-acolo, să nu se întâmple ceva”, a adăugat tehnicianul în vârstă de 54 de ani.