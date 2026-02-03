„Ferice de cel care n-a cunoscut-o pe doamna. O naivă!” Declarații incredibile despre căderea PNL

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir a comentat ultimul scandal în care a fost angrenat numele PNL şi cât de mult afectează acesta imaginea partidului. De asemenea, el s-a referit şi la măsurile luate de premierul Bolojan, care au un uriaş impact social.

Dragomir: „Suferinţa mulţimii îl coboară pe Bolojan”

Cazul avocatei Adriana Georgescu, prinsă în flagrant în timp ce primea o mită în valoare de 60.000 de euro a fost dezbătut la „Profeţiile lui Mitică”, unde Dumitru Dragomir a făcut declaraţii tranşante. „N-am cunoscut-o, ferice de cel ce n-a cunoscut-o. Că dacă o cunoşteai te duceai cu ea la puşcărie. Naivă, dacă a putut să o prindă în flagrant”, a spus fostul şef al LPF despre avocata liberală.

Pe de altă parte, acesta consideră că marea problemă a PNL-ului nu este neapărat acest caz, cât măsurile de austeritate luate de premier. „Nu scandalul ăsta cu avocata coboară PNL-ul, suferinţa mulţimii îl coboară. Măsurile luate de domnul Bolojan, astea afectează. Ce, e prima care a luat şpagă? E la ordinea zilei. Mita a fost, este şi va fii în următorii 3.000 de ani”, a mai afirmat el. Mai mult, el consideră că dacă am fi avut o lege a lobby-ului, peste 100.000 de euro din cei 5000.000 ceruţi ca şpagă ar fi mers în visteria statului.

„Bolojan a vrut să facă lucruri bune călcând pe cadavre”

Mitică Dragomir a comentat şi situaţia din PNL, unde se duc lupte interne între tabăra premierului Ilie Bolojan şi cea a preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma. „Convingerea mea este că domnul Bolojan a vrut să facă lucruri bune călcând pe cadavre, lovind în oameni de bază din partidul lui şi făcând mari necazuri sărăcimii, care este majoritară în această ţară. În momentul în care a început să se lege de colegi şi de oameni care au ţinut partidul în peste 20%… A început să-i lovească pe faţă pe ăştia, fruntaşi. Thuma ţine partidul”, consideră Dragomir.

Fostul politician şi om de fotbal şi pentru faptul că nu i-a acordat sprijin colegului său Ciprian Ciucu, aflat în aceeaşi tabără, după ce acesta a preluat Primăria Capitalei. „Bolojan e pe bune cu Ciucu. De ce nu-l ajută acum? Ciucu are dreptate. Bolojan trebuia să sară imediat şi să ajute Capitala. Putea să folosească rezerva pe care o are în permanenţă primul ministru.

Când a auzit că primarul Capitalei suferă împreună cu sutele de mii de oameni din acest oraş suferă de frig, el trebuia să-l ajute pe Ciucu. Iar Ciucu, elegant, nu s-a văitat. Lui Ciucu i-a părut rău de mulţimea care suferă. Dar cu ce să faci, dacă n-ai nimic? Împrumuturi nu poţi să iei…”, a comentat Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

Dumitru Dragomir: „S-ar putea să fie o perioadă mai grea ca în 2008”

Pentru Oracolul de la Bălceşti viitorul nu arată deloc optimist. Pe fondul măsurilor laute de guvern românii o duc din ce în ce mai rău, liberalii au scăzut în sondaje, iar perioada care urmează va fi foarte grea, consideră el. „PNL-ul a căzut, fac pariu că nu are mai mult de 12-13%. , crezând că îl ajută. Nu l-a ajutat.

Mie îmi pare rău de Bolojan, chiar dacă respectă nişte ordine venite de la UE, date de Macron şi de Merz. El se ţine de chestia asta, numai că ăia nu ştiu suferinţa sărăcimii româneşti. Ăia ştiu suferinţa sărăcimii franţuzeşti şi nemţeşti, care nu e la fel cu cea de la noi. Sunt vremuri grele, s-ar putea să fie o perioadă mai grea ca în 2008″, este previziunea făcută de Dumitru Dragomir.