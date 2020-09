Ferma a început în forță! Imagini de infarct cu Viviana Sposub și George Burcea. Se naște o idilă?

Deși susține sus și tare că a acceptat să participe în noul sezon pentru a strânge suficienți bani cât să-și cumpere o locuință și nu în scopuri ce țin mai degrabă de săgeata lui Cupidon, faptele o cam contrazic. Prima ediție, cea în care concurenții s-au instalat mai mult sau mai puțin confortabil în noua lor casă, a fost suficientă pentru ca imaginația telespectatorilor să zburde.

Cu toții se întreabă la unison dacă nu cumva în showbizul românesc se naște o nouă poveste de dragoste. Asta după ce Pro TV a difuzat, pentru câteva secunde, ce-i drept, imagini incendiare cu Viviana Sposub și unul dintre colegii săi din tabăra orășenilor.

Este vorba despre nimeni altul decât actorul George Burcea, rămas singur și neconsolat după despărțirea de Andreea Bălan, femeia care i-a dăruit două fetițe superbe. Nu ar fi pentru prima dată când între concurenți se înfiripă o idilă pe platourile de filmare ale emisiunii.

Viviana Sposub și George Burcea, în tandrețuri la Ferma

Sezonul trecut, Brigitte și Florin Pastramă s-au îndrăgostit nebunește, iar de aici și până la căsătorie a mai fost doar un pas. În ciuda faptului că fanii au fost destul de sceptici în privința lor, relația merge mai departe și face concurență postului din Pache Protopopescu, pentru că este urmărită îndeaproape de un alt post de televiziune.

Cât despre Viviana, ei bine, a simțit nevoia să clarifice un lucru încă din momentul în care a pășit pentru prima dată în fermă. „N-am venit aici să mă cuplez”, a spus bruneta în timpul testimonialelor. Imaginile, în schimb, lasă de înțeles că unele sentimente au început deja să-și facă simțită prezența.

„Dacă mă cuplez, îmi iau gândul de la premiu și de la ce am eu de făcut. Eu de obicei când mă îndrăgostesc, uit de tot și nu-mi mai pasă de nimic.

Nu am venit să mă îndrăgostesc aici că vreau să-mi iau apartament. Eu vreau să câștig și să-mi iau apartament. Deci la mine ori asta, ori o relație. Și prefer să-mi iau apartament decât să-mi găsesc un iubit”, a mai declarat Viviana.

George Burcea vrea să plece din fermă cu marele premiu

„Sunt un om care se adaptează repede în orice situație și asta datorită tuturor experiențelor prin care am trecut până la 32 de ani. Târziu am înțeles că până nu treci tu prin x situație, nu știi cum e, iar când am început să experimentez, am înțeles că viața nu-i decât despre a avea, ci despre drumul prin care poți obține ceva ce-ți dorești din toată inima.

Știu să fac orice fel de mâncare, chiar și sarmale sau cozonaci, să fac curățenie, să mult vaca, oile, să construiesc sau să dărâm. Practic, sunt omul bun la toate și nu mă laud, dar chiar sunt o persoană bună din multe puncte de vedere. Am încredere că voi sta suficient încât să vă arăt și vouă cum este, de fapt, George Burcea – personajul hulit/ înjurat de un public plin de deștepții României cum s-ar spune”, a spus George Burcea în momentul în care și-a anunțat participarea la Ferma.