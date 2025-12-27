Ferma de 39 de milioane de dolari a lui Jake Paul: ”De 15 ani mi-am dorit-o. Era visul meu!”. Foto

ADVERTISEMENT

Jake Paul s-a născut pe 17 ianuarie 1997 în Cleveland, Ohio, și și-a făcut un nume după ce a devenit una dintre cele mai populare personalități din lume de pe rețelele de socializare. El este urmărit de milioane de persoane pe canalul său de YouTube.

Cum a început nebunia boxului pentru Jake Paul

Adevăratul boom a venit, însă, în momentul în care a decis să urce în ringul de box, la fel ca și fratele său mai mare, Logan Paul. Se întâmpla în 2018, la Manchester, când Jake îl înfrunta pe youtuber-ul englez Deji Olatunji în deschiderea luptei dintre… frații celor doi!

În ciuda faptului că se afla abia la început și nu știa exact cu ce se mănâncă un meci de box, Jake a dat dovadă de o forță incredibilă și s-a impus prin KO tehnic în repriza a 5-a. Simțind un potențial uriaș din punct de vedere financiar în această lume dură a boxului, Paul cel mic s-a aruncat cu capul înainte în ring și a început să-și programeze meci după meci.

Prima luptă profesionistă a fost la începutul anului 2020, la Miami, când l-a ”răpus” prin KO tehnic, încă din prima repriză, pe un alt youtuber, AnEsonGib, în meciul de deschidere al luptei pentru titlul mondial WBO la categoria mijlocie dintre Demetrius Andrade și Luke Keeler.

Zece luni mai târziu, americanul a venit în Staples Center din Los Angeles pentru a deschide demonstrativul dintre coloșii Mike Tyson și Roy Jones Jr. L-a avut ca adversar pe baschetbalistul Nate Robinson și din nou Jake a făcut o adevărată demonstrație de box impunându-se prin KO în repriza a doua.

Victoriile care l-au dus la meciul de gală cu Mike Tyson

În 2021 a urmat o nouă victorie entuziasmantă prin KO tehnic în prima rundă în fața lui Ben Askren, campion de MMA, dar și una controversată printr-o decizie împărțită a judecătorilor în lupta cu Tyron Woodley, fostul campion UFC.

În decembrie, Jake Paul ar fi trebuit să lupte cu Tommy Fury, dar fratele vitreg al celebrului pugilist britanic Tyson Fury s-a retras din cauza unor probleme medicale. În schimb, celebrul youtuber i-a acordat revanșa lui Woodley și de data aceasta nu a mai lăsat loc de interpretări, punându-l definitiv la podea în runda a 6-a pe adversarul său.

Toate aceste lupte au generat cifre incredibile în sistemul pay-per-view, iar Jake a devenit o parte importantă a acestui sport și un personaj tot mai căutat. După o nouă amânare a unui duel cu Tommy Fury și anularea luptei cu Jasim Rahman Jr., Jake l-a învins prin decizie unanimă pe Anderson Silva, fost campion UFC.

Prima înfrângere nu i-a frânt cariera

Prima înfrângere pentru american a venit la începutul lui 2023, când, la a treia încercare, Tommy Fury a câștigat prin decizia împărțită a judecătorilor. Paul a trecut imediat peste această nereușită și șapte luni mai târziu l-a învins la puncte pe Nate Diaz.

În finalul anului, în primul său meci care a fost cap de afiș al unei gale, celebrul youtuber a făcut show și a încheiat lupta cu Andre August printr-un KO în prima rundă. Au urmat alte victorii înainte de limită, cu Jose Miguel Agrelot și Mike Perry, care i-au deschis drumul către marea confruntare cu legendarul Mike Tyson.

Bursă mai mare pentru Jake Paul decât pentru Tyson!

Compania de streaming Netflix a achiziționat drepturile de difuzare ale luptei care a stârnit un interes uriaș și a pus la bătaie burse în valoare de aproximativ 60 de milioane de dolari pentru cei doi pugiliști. A șocat însă că Jake Paul a fost cel care a primit o bursă mai mare, în ciuda faptului că Tyson este un nume extrem de important pentru istoria boxului.

Mult mai tânăr decât adversarul său, Jake a dominat autoritar lupta desfășurată în AT&T Stadium din Arlington, Texas. La finalul celor 8 reprize a fost o . Pe lângă succesul care i-a adus celebritatea eternă, Jake Paul a devenit și mai bogat. În conturi i-a intrat impresionanta sumă de 39 de milioane de dolari.

All-in pe o fermă legendară de 5.000 de acri

Un tip nonconformist, Jake Paul a ”tocat” toți banii obținuți din victoria cu Mike Tyson pentru a-și îndeplini un vis din copilărie. Deși s-a zvonit că a aruncat cu banii pe fereastră cumpărându-și un avion privat și o mașină extrem de scumpă, americanul a negat cu vehemență informațiile.

Sătul până peste cap ca presa de scandal să-i atribuie diferite cheltuieli fără noimă, el a ieșit public și a spus clar în ce a investit uriașa sumă. Este vorba despre , cunoscută sub numele de Southlands, iar brokerii o consideră a fi una dintre cele mai mari tranzacții de terenuri din istoria statului.

Comitatul Decatur este situat în sudul statului Georgia, lângă granița cu statul Florida. Proprietatea se află la marginea dealului Curry, care este practic cel mai sudic punct al Munților Apalași. Râul Flint curge spre sud în Bainbridge, unde se întâlnește cu dealul Curry, apoi curge spre vest de-a lungul liniei proprietății pe o distanță de aproape 8 kilometri.

Istoria fabuloasă a proprietății

Suprafața inițială de 26.000 de acri a fermei a fost amenajată de conservaționistul Herbert Stoddard, cofondatorul emblematicei organizații non-profit Tall Timbers. Senatorul american Houghton Metcalf din Rhode Island a devenit al doilea proprietar în 1937. La sfârșitul anilor ’50, International Paper a cumpărat proprietatea de la el și a folosit-o ca sediu pentru imperiul său de 12 milioane de acri.

Southlands a trebuit să aștepte până în 2010 pentru a-și primi următorul proprietar, filantropul Jim Dahl, fondatorul firmei de investiții Rock Creek Capital, cu sediul în Florida. Cei 160.000 de acri pe care Dahl le-a cumpărat de la compania de hârtie se întindeau pe 10 state și includeau ceea ce a devenit plantația Southlands pe care Paul a achiziționat-o acum.

Un adevărat paradis, Southlands a găzduit zeci de oaspeți notabili, inclusiv judecătorul Curții Supreme a SUA, Antonin Scalia, care a murit în 2016 la vârsta de 79 de ani, în timp ce se afla într-o excursie de vânătoare în Texas.

Prepelițe sălbatice, curcani, cerbi cu coadă albă, 8 kilometri de pâraie, iaz cu rațe

Proprietatea, care nu mai fusese oferită public de aproape 90 de ani, a fost scoasă la vânzare în octombrie 2024 pentru suma de 42,5 milioane de dolari, dar noul star al boxului mondial a reușit să o cumpere cu 39 de milioane de dolari de la Brian Philpot, proprietarul AgAmerica Lending, o companie specializată în credite agricole.

Philpot a achiziționat proprietatea în 2023 printr-o tranzacție privată în care prețul nu a fost dezvăluit. Situată la aproximativ 13 kilometri de Bainbridge, ferma este o construcție rară în zonă.

Pe terenul său împădurit se găsesc prepelițe sălbatice, curcani și cerbi cu coadă albă. Printre facilitățile naturale se numără inclusiv 8 kilometri de pâraie alimentate de izvoare, un iaz cu rațe, un câmp irigat de 25 de hectare și vedere directă la lacul Seminole.

O ”căbănuță” de 4.884 de metri pătrați, cu 8 dormitoare, 5 băi și toaletă de serviciu

Ferma include o cabană principală de 4.884 de metri pătrați, recent renovată, cu 8 dormitoare, 5 băi complete și o toaletă de serviciu. Terenul găzduiește, de asemenea, o serie de anexe noi și modernizate, inclusiv un hambar cu patru boxe pentru vânătoarea de prepelițe.

Luxoasa proprietate mai are o casă pentru manager și o casă de oaspeți, un pavilion, un șopron pentru echipamente, un atelier și o instalație frigorifică pentru procesarea vânatului. În plus, terenul beneficiază de zone amenajate special pentru călărie.

”Southlands este o instituție. E ca și cum ai deține propria echipă profesionistă de fotbal american. Ai parte de istorie, cultură și tradiții și ești un administrator al teritoriului care îi dictează viitorul”, a declarat Jan Kohler, președintele companiei Jon Kohler & Associates, care s-a ocupat de vânzarea proprietății.

Motivul din spatele deciziei lui Jake Paul

Jake Paul s-a arătat extrem de încântat de achiziția pe care a făcut-o și nu regretă niciun cent cheltuit. El a ținut să precizeze că a visat să aibă o astfel de fermă încă din copilărie când mergea împreună cu tatăl său la țară.

”De 15 ani mi-am dorit să cumpăr una. Era cumva visul meu și unul dintre motivele pentru care am muncit atât de mult. Pur și simplu iubesc tot ceea ce are legătură cu asta: vânătoarea, ski-jet-ul, ATV-urile, pescuitul, caii, vacile și așa mai departe.

Am lucrat foarte mult la achiziționarea unei ferme. M-a costat 39.000.000 de dolari… Este imensă. E chiar puțin mai mare decât mi-am dorit, dar când am ajuns acolo, mi-am zis: ‘Trebuie să o cumpăr’”, a spus starul american.

Nonconformistul Jake Paul a avut până acum o viață marcată de numeroase controverse, inclusiv acuzații de agresiune sexuală, pe care le-a negat. De asemenea, a fost acuzat de încălcarea proprietății private și adunare ilegală în 2020, din cauza presupusei sale implicări în jafuri la un mall din Arizona. Aceste acuzații au fost ulterior retrase.

Bani grămadă după ultima înfrângere prin KO

Jake Paul a revenit în ring la finalul anului 2025, iar în fața sa s-a aflat de această dată un pugilist adevărat, aflat încă în activitate și care a deținut centura greilor. Este vorba britanicul Anthony Joshua.

Diferența dintre un profesionist aflat încă în lumea boxului mare și un amator, care chiar dacă se pregătește din greu, s-a văzut imediat. Joshua a dominat autoritar lupta, și-a pus în mai multe rânduri la podea adversarul și

În ciuda diferenței de valoare, cel care a ieșit mai câștigat din această luptă a fost tot influencer-ul american. Și asta pentru că . Practic, el a câștigat aproximativ 93.000 de dolari pe secundă, peste 5,5 milioane de dolari pe minut și în jur de 15,3 milioane de dolari pentru fiecare rundă disputată.