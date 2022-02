Gelu Barna, fermierul amendat că nu și-a trecut ora pe declarație, a câștigat procesul cu poliția, după aproape 2 ani. Agricultorul avea de plătit 5.000 de lei

Cazul fermierului din Timiș amendat de poliție în timpul perioadei de lockdown, pentru așa-zise nereguli în declarația pe propria răspundere, a fost extrem de mediatizat în urmă cu doi ani. Gelu Barna, proprietarul fermei Complet Land, a acuzat la vremea respectivă că poliția din Timișoara l-a amendat în mod abuziv cu 5.000 de lei, pentru că nu și-a trecut în declarația de avere ora la care urma să se întoarcă acasă, deși legea nu prevedea o astfel de obligativitate.

La aproape doi ani de la acel moment, Gelu Barna a câștigat definitiv procesul cu Inspectoratul Județean de Poliție Timiș și implicit anularea procesului verbal.

Legea pe baza căreia i s-a aplicat amenda, declarată neconstituțională

Gelu Barna a invocat o a dispozițiilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului României cu privire la regimul stării de asediu și regimul stării de urgență.

”După cum se poate lesne observa din parcurgerea Procesului-Verbal, art. 28 din OUG nr. 1/1999, reprezintă chiar textul de lege în virtutea căruia Procesul-Verbal a fost întocmit și prin care i-a fost aplicată sancțiunea contravențională contestată. Declararea textului de lege mai sus menționat ca fiind neconstituțional se traduce prin inexistența acestuia în ordinea juridică internă și, ca atare, a nereglementării faptei reținute prin Procesul-Verbal ca fiind contravenție”, se arată în cererea depusă la Tribunalul Timiș de George Barna.

De asemenea, fermierul a arătat că nu se face vinovat de faptele reținute în sarcina lui de către agentul constator pentru că se deplasa cu un motiv întemeiat, ”fapt justificat de adeverința angajatorului prezentata agentului constatator, fiind administratorul unei societăți care desfășoară activități agricole si având obligația de a-i supraveghea pe muncitorii care prestau activitatea de semănare”.

În prima instanță, acțiunea fermierului din Timiș fusese respinsă pe motiv că fusese introdusă tardiv. Gelu Barna nu a solicitat cheltuieli de judecată.

Postarea lui Gelu Barna despre incidentul cu poliția a devenit virală

În aprilie 2020, la doar câteva săptămâni după provocată de pandemia de COVID-19, Gelu Barna a fost sancționat cu 5.000 de lei, în timp ce se deplasa la câmp, pentru a-și lucra pământul.

Barna a povestit într-o postare pe pagina lui de socializare, devenită ulterior virală, că polițistul l-a întrebat de ce nu a trecut pe declarația pe propria răspundere ora întoarcerii de la muncile câmpului.

”Omul legii m-a întrebat unde merg? I-am spus că la câmp la semănat. ”Când te întorci?”. ”La ora 20-21-22. Niciodată nu am o oră fixă când mă întorc de pe câmp”. ”Dar nu ai trecut ora pe declaraţie!”, a constatat poliţistul. ”Trebuie să îţi dau amendă 2.000 de lei!”. ”Păi, de ce să îmi dai amendă 2.000 de lei?”. ”Pentru că nu ai scris ora când te întorci. Dar eu mă deplasez cu această adeverinţa de 3 săptămâni şi nu am avut probleme niciodată.

I-am spus că nu trebuie trecută ora nicăieri”. ”Nu, că trebuie trecută ora!”, a insistat omul legii. ”I-am spus că nu trebuie trecută ora!”. ”Trage pe dreapta! Ai 5.000 de lei amendă!”. ”I-am spus: dă-mi 5.000-10.000 de lei, cât vreţi voi, dar nu trebuie trecută ora. Când trebuie să plec şi trebuie să mă întorc de pe câmp!”, a povestit fermierul, care a sunat la 112 și a cerut intervenția unui alt echipaj de poliție care să constate acest potențial abuz.

Polițistul a scris în procesul verbal că nu avea ce să caute în Timișoara

Ulterior, IPJ Timiș a emis un comunicat în care menționa faptul că motivul pentru care Gelu Barna a fost amendat a fost că acesta nu și-a putut justifica prezența în Timișoara.

Fermierul a replicat, tot printr-o postare, că birourile firmei lui de află în Timișoara și că nu putea ajunge la fermă decât dacă traversa orașul.

”În primul rând NU mint. Locuiesc în Săcălaz care este lângă Timișoara. Avem 750 ha teren arabil în localitatea Dragoiești. Avem Birourile în Timișoara. Piesele de schimb la utilajele agricole le cumpărăm din Timișoara. Dimineață am plecat de la Săcălaz spre Dragoiești, la intersecția cu Iulius Mall am fost oprit de un echipaj, am arătat adeverința și am plecat mai departe.

La Punctele Cardinale am fost oprit de către acest politist care a spus că nu am trecut ora pe adeverință. Normal că dupa ce a spus că îmi scrie amendă am devenit vocal. Cred că am acest drept. Dacă vă uitați pe harta o sa vedeți ca trebuie să trec prin Timisoara. Nu am ştiut că trebuie să cer permisiunea cuiva sa traversez orașul”, a mai povestit Gelu Barna.