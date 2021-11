Fermierii acuză taxa la raft impusă de marile magazine: „Arunc tone de fructe și legume, ca să cumpere ei de afară”

Apropierea iernii nu a adus liniște printre fermierii români. Oamenii spun că încearcă pe ultima sută de metri să recupereze din investițiile făcute, însă se lovesc de refuzul ferm al marilor magazine. Retailerii nici nu vor să audă de producătorii locali și se bazează din plin pe importuri făcute indiferent de preț sau calitate.

Culmea, spun legumicultorii, aproape că nu mai există magazin care să nu se laude cu produse românește achiziționate de la țărani. „Minciuni sfruntate, e de bonton să spui asta când, de fapt, tu le închizi ușa în nas producătorilor”, acuză fermierii.

Fermierii acuză taxa la raft impusă de marii retaileri!

Mai mult decât atât, oamenii atrag atenția că nici legile nu sunt respectate de . Astfel, reglementările aduse anul trecut legii 321 mai degrabă au alambicat procesul și au stârnit furia. Deși aduce câteva clarificări utile, legea nr. 28/2020 nu răspunde în câteva privințe.

Printre întrebările cele mai ferme sunt și cele ce țin de caracterul permis şi/sau condiţiile în care se pot factura servicii pentru plasarea de gondole sau de capete de raft, pentru accesarea de raportări financiare sau, mai nou, în mediul online, pentru asigurarea prezenţei permanente la raftul virtual.

Mai exact, parlamentarii au flexibilizat regimul anterior şi au realizat o trecere de la o interdicţie absolută a taxelor şi serviciilor între retaileri şi furnizori, la o permisiune condiţionată. Aceasta stabileşte principiul interdicţiei facturării/ refacturării doar a serviciilor care nu sunt legate de actul comercial.

Și de aici o întreagă nebunie, spun puținii fermieri care au reușit să stabilească o relație cu un magazin. Aceștia rămân interziși când descoperă că prețul final de la raft este unul uriaș peste înțelegerea inițială.

De ce costă mai mult fructele și legumele românești

Fermierii spun că marile magazine au dezvoltat o adevărată caracatiță în jurul fructelor și legumelor românești. Astfel, pe lângă adaosul comercial, jucătorii importanți de pe piață adaugă și o mulțime de alte taxe și se agață chiar de dorința aceasta ca oamenii să cumpere alimente locale sănătoase.

Inițial au fost servicii de reclamă care se plăteau separat, apoi au apărut cele de logistică, listare articol, discounturi on și invoice, taxa de deschidere de magazin sau bonusurile pentru cantități mari.

Toate acestea făceau ca producătorii locali să nu aibă nicio șansă în relația cu achizitorii. Care, la rândul lor, se îndreptau spre importuri. Fermierii spun că ar putea fi redusă semnificativ cantitatea adusă din străinătate .

Un numitor comun s-ar putea observa chiar și în buzunarele românilor. Producătorii locali acuză că legumele lor s-au stricat nu o dată, în timp ce marile magazine nici măcar nu i-au băgat în seamă. „Știți ce îmi spune hipermarketul? Să îi aduc zilnic 50 de kile de mere desenate.

Să nu fie un măr strâmb sau pătat. Ei le vor pe toate la dungă. Le-aș duce la dungă, dar am un pom care face pe-al naiba. Să scrieți așa! Am un pom care face pe-al naiba și aruncă rigla prin livadă când mă vede cu ea.

Așa că hipermarketul se întoarce cu spatele, ia mai ieftin pentru că ia la grămadă de prin alte țări și românii mănâncă mere la dungă. Pline de nenorociri, dar la dungă, domnul meu. Eu? Mai arunc, mai vând la poartă și de restul mă cert cu muierea că fac prea multă țuică”, a spus Bocotan George, producător din zona Argeșului pentru FANATIK.

De ce aruncă fermierii români produsele

De-a râsul plânsul, aceasta este zicala preferată a fermierilor care privesc disperați cum rămân cu tone întregi de marfă. Singura speranță vine de la intermediari, în timp ce magazinele îi tratează cu dispreț.

„Eu nu am bani să stau de vorbă cu cei de la achiziții. Acolo e nevoie de cadouri, de atenții. Supermarketul își face reclamă că ia marfă de la producătorii locali, dar, în realitate, vinde importuri până nu mai poate.

Ne lăudăm, dăm din gură, Ministerul știe și nu prea și eu arunc tone de fructe și legume. Ca să cumpere ei de afară și, culmea, nu neapărat la preț mai bun”, a zis și Dinu Raicu pentru FANATIK.

„Supermarketurile sunt niște gunoaie, pentru a nu respecta contractele caută tot felul de motive de a scoate vinovat tot producătorul. Ba, mai mult, au pus și taxa la raft de 23%. Nu avem legislație, nu suntem protejați de lege.

Să vă spun alt aspect. Un lanț de magazine oferă 2 lei pe conopidă. O vinde cu 3 lei. Din Olanda cumpără cu 0,5 euro, plus transport, logistică, sare de 3 lei. Dar o vinde tot cu 3 lei. Dumping. Am descoperit acest caz și am făcut sesizare la Parlament. Din păcate o singură persoană susține sesizarea”, a notat și Viorel Mihai Tolea.