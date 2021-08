Fermierii anunță că recolta este promițătoare, după secetă: “Pare că pentru anul 2021 Dumnezeu a întors faţa către noi”

Vremea rea din acest an și de anul trecut nu îi oprește pe fermieri să spere că vom avea parte de o recoltă bogată, în ciuda faptului că în 2020 a fost secetă. Aceștia se declară optimiști.

Vești bune pentru fermieri. Cum va fi recolta din 2021

Vești sunt bune mai ales din plan financiar, pentru că agricultorii și-ar putea recupera din pagubele suferite, după cum anunță chiar preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Porumb din România, Nicolae Sitaru.

Acesta a transmis că există speranță pentru culturile din toamna lui 2020 şi primăvara 2021. La rândul său, el este și fermier și administrează peste 3.000 de hectare de în mai multe zone ale țării, cum ar fi judeţele Buzău, Călăraşi, Ialomiţa.

“Pare că pentru anul 2021 Dumnezeu a întors faţa către noi, avem un an care a început sub auspicii bune, un an cu altă rezervă de apă în sol şi cu alte speranțe pentru culturile înfiinţate în toamna lui 2020 şi primăvara 2021.

Sperăm ca acest lucru să ne echilibreze din punct de vedere financiar, având în vedere pierderile suferite anul trecut”, a declarat Nicolae Sitaru, conform .

Fermierii români, declarații despre recolta din anul 2021

De asemenea, Nicolae Sitaru a reușit să câștige de mai multe ori trofee pentru producțiile sale record, dar anul trecut, la grâu, de exemplu, recolta a fost de doar 2 tone la hectar, în timp ce în alți ani aceasta a fost și de opt tone la hectar.

Condițiile meteo afectează foarte mult , iar inclusiv ploaie poate să facă mai mult rău decât bine, chiar dacă la o primă vedere s-ar putea crede contrariul.

Fermierii explică faptul că ploile dese și puternice pot determina scăderii rezistenței plantelor la cădere, dar, în mare, anul 2021 este unul bun.

„Consider că ploile au asigurat necesarul de apă pentru culturile de grâu şi rapiţă, dar nu sunt suficiente, de exemplu, pentru cele de porumb şi soia. (…)

Ploile fac bine, dar şi rău. Ploile cu intensitate mare şi mai dese provoacă scăderea rezistenţei la cădere, mai ales la culturile care intră în coacere deplină.

La orz am avut câteva probleme, dar, chiar şi aşa, 2021 este un an foarte bun pentru această cultură”, a spus Viorel Nica, care administrează o firmă din județul Ialomița.