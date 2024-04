Zeci de femieri au pus la cale un protest, alături de tractoarele din dotare, și s-au adunat în fața Unității de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova II de la Focşani. În mod normal autoritățile ar trebui să înceapă sezonul operativ de trageri cu rachete antigrindină, însă acestea ar duce la secetă în Vrancea, conform fermierilor.

Fermierii din Moldova s-au supărat pe rachetele antigrindină

“ . Noi chiar am ajuns la limita suportabilităţii. Ne confruntăm cu seceta pedologică instalată de mulţi ani, pe care o recunoaştem cu toţii, şi asta este trendul din păcate, iar ploile de vară sunt condamnate la pieire din cauza acestui sistem.

Nu mai beneficiem de mulţi ani de zile de ploi de vară, pentru că aceşti nori care precipită sunt imediat atacaţi cu aceste rachete cu iodură de argint şi, bineînţeles, există posibilitatea descărcărilor lor doar acolo unde se trage în ei. Norii sunt practic la poalele munţilor, la poalele dealului, acolo sunt lansate azimuturile şi acolo descarcă, acolo precipită, şi noi la câmp, unde este chiar necesară apa, nu mai beneficiem de absolut nimic, decât de acele ploi mărunte de doi-trei litri, care sunt superficiale”, a explicat fermierul Vasilică Pamfil.

Mai mult, , fără un studiu de impact. Astfel, fermierii cer sistarea imediată a tragerilor, pentru că acestea fac mai mult rău decât bine. Interesant, directorul Unității de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova II, Ionuț Lazăr susține că studiul de impact va fi făcut, cândva, însă până atunci nu poate fi oprit procesul. Mai mult, rachetele antigrindină ar fi în folosul fermierilor.

“Mai mult decât atât, acest sistem, din punctul nostru de vedere, acţionează din 2015-2016, ilegal, pentru că nu există studiu de impact la iodura de argint, un element chimic care nu se află în stare naturală în natură şi, în anumite concentraţii, este letal pentru biodiversitate. Al doilea lucru foarte important este studiul de impact asupra sistemului.

Specialiștii îi asigură pe fermieri că nu au motive de îngrijorare din cauza rachetelor antigrindină

Acesta trebuia să fie ca bază la ceea ce a urmat, adică la punerea în operaţiune a acestui sistem, fapt care nu s-a întâmplat. Şi, din punctul nostru de vedere, ar trebui închis imediat, până când va fi făcut acest studiu care va arăta cum stau lucrurile. Binenţeles, la acest studiu trebuie să fie chemaţi profesori de la universităţile care au şi fizică meteorologică, să-şi spună şi ei părerea.

Cerem de câţiva ani aceste studii. Oare noi, fermierii, care ar trebui să fim beneficiarii direcţi ai acestui sistem, nu ar trebui să fim şi noi consultaţi? Cerem imediat stoparea acestui sistem până în luna octombrie, până când va fi făcut acest studiu“, a completat fermierul Vasilică Pamfil.

”Încercăm să avem în continuare un dialog şi să le explicăm că seceta este un fenomen regional, nu este un fenomen local asupra unui teren sau a unei culturi, iar rachetele antigrindină nu au un impact asupra secetei instalate în zona noastră în ultimii ani. Ba mai mult, în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Administrarea Sistemului naţional Antigrindină şi de Stimulare a Precipitaţiilor s-au prevăzut, printr-o hotărâre de guvern, fondurile necesare realizării unui studiu de impact, aşa cum dânşii au cerut.

O să încercăm să le ascultăm din nou părerea, o să transmitem mai departe solicitările acestora, însă sistemul, după părerea noastră, trebuie să funcţioneze. Este extrem de riscant să oprim un sistem care funcţionează şi a protejat culturile agricole cu o valoare economică extrem de mare, iar asumarea răspunderii pentru oprirea sistemului pentru o perioadă de timp, cum dânşii solicită, este extrem de riscantă în contextul în care statul român a investit bani pentru a crea un sistem funcţional, pentru a aduce tehnologii de ultimă generaţie în România”, a declarat Ionuţ Lazăr, conform Agerpres. Fermierii nu sunt momentan convinși și susțin că rachetele distrug norii, aduc seceta pe toată durata anului și, mai mult, pot să omoare agricultori care se află pe câmp.

“Dânşii au o procedură cu traficul aerian, pe care o respectă. În schimb, nu au nicio procedură în ceea ce priveşte siguranţa cetăţeanului. Noi găsim zeci de astfel de rachete înfipte în câmp şi ele pot fi fatale la impactul cu un mijloc de transport, fermier, cu un utilaj. Vă imaginaţi un corp de rachetă de patru-cinci kilograme care vine de la patru – cinci mii de metri altitudine. Noi nu am dat aşa mare importanţă acestor rachete până anul trecut, când am început să le găsim înfipte în apropierea şoselelor, caselor. Anul trecut, am sunat la 112 şi am predat vreo patru-cinci rachete. Astăzi am adus aici altele să le predăm. Dar multe din ele sunt încorporate în pământ, nu se ştie dacă mai au încărcătură, nu se ştie cine ar putea să le găsească”, a explicat și fermierul Florin Păcuraru.