Fermierii români, loviţi din plin de un acord aprobat vineri de UE. „Suntem cei mai afectaţi din Europa”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmează să zboare luni în Paraguay pentru a semna un acord de liber schimb cu țările sud-americane, negociat de un sfert de secol. Acordul a devenit posibil după ce Italia s-a alăturat țărilor care îl susțineau. În aceste condiţii, Franța, chiar și cu sprijinul Poloniei, Ungariei și Austriei, nu mai are suficiente voturi în Consiliul UE pentru a-l bloca.

Franţa, Polonia şi Irlanda se opun acordului cu Mercosur, dar sunt în minoritate

Scandalul a fost amplificat de faptul că Ciprul, care deține președinția rotativă a Uniunii Europene ar fi ocolit, se pare, votul Parlamentului European în etapa finală de aprobare a acordului. Prin urmare, acordul va intra în vigoare imediat ce organizația comercială Mercosur îl va aproba, ceea ce s-ar putea întâmpla imediat după semnarea sa, luni, 12 ianuarie, când Ursula Von Der Leyen urmează să călătorească în America de Sud.

Țările care au votat , precum Franţa, Irlanda, Polonia, Austria şi Ungaria, sunt indignate, însă rămâne de văzut cum vor încerca să oprească intrarea sa, în vigoare, pentru că vineri, la reuniunea Coreper de la Bruxelles, ambasatorii statelor membre UE au votat aprobarea amendamentelor. Pentru asta era nevoie de o majoritate calificată (15 voturi din cele 27), pe care iniţiatorii acordului o aveau, o dată cu schimbarea de atitudine a Georgiei Meloni. Luna trecută ea spunea că nu-și va da acordul decât dacă sectorul agricol italian va primi sprijin financiar suplimentar. Ursula Von Der Leyen a acceptat și a propus ca producătorii de alimente din UE să primească subvenții în valoare de 48 de miliarde de euro încă din 2028.

Concesiile de ultim moment făcute de Comisia Europeană

Miercuri, Comisia Europeană a prezentat un alt pachet de concesii, care reduce tarifele la importurile de îngrășăminte cu azot și amoniac. Taxa pe carbon pentru importurile de îngrășăminte va fi, de asemenea, suspendată. Le Monde estimează că acest lucru va genera un beneficiu mediu anual de 4.000 de euro per fermă franceză.

În același timp, Bruxelles-ul a anunțat standarde mai stricte de utilizare a substanțelor chimice, pe care le va aplica importurilor din țările Mercosur. Acest acord include Argentina, Paraguay, Uruguay și Brazilia, iar fermele mari de aici folosesc metode agricole industriale care sunt incompatibile cu standardele UE, după cum acuză fermierii europeni. De altfel, aceștia anunță cu proteste și blocarea străzilor în mai multe capitale europene, cum se întâmplă deja de câteva zile la Paris și Varșovia.

Efectele acordului cu Mercosur. Bogdan Chiripuci: „O presiune foarte mare pe carnea de vită şi pasăre”

România este afectată direct de acordul cu Mercosur, iar sunt îngrijorați pentru viitorul lor, după cum a declarat pentru FANATIK Bogdan Chiripuci, manager de politici și programe pentru agricultură în cadrul Clubului fermierilor Români. „Principala temere vizează importul de produse agroalimentare care nu respectă aceleaşi condiţii fito-sanitare conform standardelor europene. Adică, practic, este o concurenţă neloială. Este o presiune foarte mare în general pe ceea ce înseamnă carnea de vită şi pasăre”, avertizează acesta.

El mai spune că fermierii românii vor trebui să primească sume compensatorii pentru pierderile pe care le vor suferi ca urmare a acestor importuri. „Discutăm despre pesticide şi utilizarea execsivă a hormonilor de creştere, pentru produsele venite din America Latină. Sunt situaţii care afectează şi nici nu stimulează productivitatea europeană.

Este o concurenţă neloială, care ar trebui să fie cumva reglementată măcar gradual în zona acordului. Poate nu din primul sau al doilea an, dar măcar din al treilea an să putem vedea o diminuare cu 50% a cantităţii de pesticide şi hormoni de creştere pentru produsele pe care le importăm de acolo”, a adăugat Bogdan Chipurici.

„Fermierii români sunt cei mai afectaţi din Europa”

Din estimările Clubului Fermierilor, cele mai afectate sectoare agricole din România vor fi cele de carne de vită, de pasăre şi cerealier.

„Acordul cu Mercosur nu avantajează niciun fermier european”, este verdictul reprezentantului Clubului Fermierilor Români. De altfel, el ne-a declarat că este o „mare îngrijrare” în rândul fermierilor cu privire la acest acord. „Este o perioadă în care fermierii români sunt cei mai afectaţi din Europa, lucru spus şi de fostul şi de actualul comisar pe agricultură.

Pentru că discutăm despre impactul războiului din Ucraina, pe care România l-a resimţit cel mai puternic. Discutăm despre ferme care se vând în mod constant, pe un preţ corect orice fermier din România îşi vinde ferma, ceea ce este inadmisibil pentru securitatea unui stat preponderent agricol”, a mai subliniat Bogdan Chipurici. „Disperarea este mare, iar speranţa fermierului român este foarte mică”, este concluzia sa.