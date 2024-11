Fermierul din România care i-a înnebunit pe străini. Crește doar 8 vaci, dar produce o brânză specială, premiată la nivel mondial

Munca unui fermier din România a fost premiată la nivel mondial. Bărbatul a renunțat la locul său de muncă în urmă cu câțiva ani și s-a concentrat pe creșterea animalelor. Nu a dat greș atunci când a luat această decizie.

Fermierul din România care produce o brânză premiată la nivel mondial

Sarig Attila locuiește în comuna Ghimeș-Făget din județul Bacău și administrează o fermă mică, având doar opt vaci. În urmă cu mai bine de 14 ani, și-a dat demisia de la locul său de muncă, fiind alpinist utilitar.

S-a retras în satul său natal și s-a dedicat creșterii animalelor, ceea ce i-a adus un . Un juriu specializat i-a acordat o medalie de bronz la World Cheese Awards 2024, după ce produsă de fermierul român.

Este vorba despre cașul terapeutic. Iar la concurs a ajuns la îndemnul unor prieteni buni, care l-au îndemnat să se înscrie. Sarig Attila s-a perfecționat în arta preparării brânzei și a lactatelor bio, alături de specilaiști din România, Ungaria, Elveția și Norvegia, a acumulat cunoștințe valoroase, fiind chiar cursant la ferma didactică din Gheorgheni.

Totodată, nu a ezitat să aprecieze pământul românesc, unde se regăsesc o varietate de plante ce transformă laptele proaspăt muls într-o adevărată bogăție. În prezent, cașul terapeutic poate fi găsit în două magazine din zonă. De asemenea, se vinde din poartă în poartă și are prețuri cuprinse între 70 și 100 de lei.

Cum a ajuns să producă brânza specială

Sarig Attila a primit prima vacă de la tatăl său și a început să facă experimente cu cașul maturat. Trei maeștri din Ungaria, unul din Elveția și unul din Norvegia, l-au învățat secretele preparării cașului.

„În zonă avem peste 60 de specii de plante medicinale, doar în Franța mai găsești așa biodiversitate, suntem pe locul doi în Europa, asta au spus-o botaniștii și biologii, nu am zis-o eu, ei vin în fiecare an aici și studiază. Mulgem vacile manual, am tanc de răcire, de obicei fac cașul la fiecare a doua zi și răcesc laptele iarna la 6 grade, vara la 4 grade Celsius.

După ușoara încălzire a laptelui, pun culturile lactice, eu folosesc peste 120 de tipuri de bacterii, în zona montană sunt mai diversificate. Nepasteurizând laptele, noi avem toate bacteriile astea bune în fabricarea cașului. Lăsăm să se înmulțească, punem cheagul, apoi preparăm cașul, îl punem în formă, presăm.

Apoi îl punem în saramură, căci este și sărat și după sare îl punem la uscat, la prematurare și de acolo în 2-3 săptămâni îl ducem în pivnița de maturat caș care este făcută din cărămidă cu boltă, la temperatură constantă între 12 și 16 grade, umiditate de la 75 la 25%, și acolo îl maturăm de la 4 luni la 6-8 luni, depinde cât reușim să ținem clienții departe de el”, a declarat fermierul român pentru