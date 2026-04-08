Fernandinho, legenda lui Șahtior și Manchester City, cuvinte emoționante pentru Fanatik: „Mircea Lucescu înseamnă totul pentru mine!”

Fernandinho a fost extrem de afectat după ce fostul său antrenor de la Șahtior, Mircea Lucescu, a decedat la vârsta de 80 de ani. Mijlocașul brazilian a vorbit despre impactul pe care „Il Luce” l-a avut asupra carierei sale.
Bogdan Ciutacu, Bogdan Mariș
08.04.2026 | 23:08
Fernandinho (40 de ani) a reacționat după decesul lui Mircea Lucescu. FOTO: colaj Fanatik
Mircea Lucescu a antrenat foarte mulți fotbaliști uriași în cariera sa extraordinară, iar printre aceștia se numără și mijlocașul brazilian Fernandinho (40 de ani). Adus de „Il Luce” la Șahtior, sud-americanul a petrecut 8 ani sub comanda tehnicianului român, iar mai apoi a scris istorie pentru Manchester City, fiind o prezență constantă și la naționala Braziliei. La o zi după ce fotbalul mondial a fost cutremurat de decesul lui Mircea Lucescu, Fernandinho a oferit o declarație pentru FANATIK.

Fernandinho, cuvinte fabuloase despre Mircea Lucescu

Fernandinho avea 20 de ani în momentul în care Șahtior Donetsk plătea aproximativ 8 milioane de euro pentru a-l transfera de la Atletico Paranaense. Brazilianul a lucrat timp de 8 sezoane la gruparea ucraineană cu Mircea Lucescu, cucerind Cupa UEFA, dar și o serie de trofee interne: 6 titluri, 4 Cupe și 2 Supercupe. „Mircea Lucescu înseamnă totul pentru mine. A fost primul meu antrenor când am venit în Europa.

M-a învățat o grămadă de lucruri, în teren, cât și în afara lui, iar pentru asta îi voi fi veșnic recunoscător. Bineînțeles, cele mai frumoase momente au fost când am câștigat titlurile împreună și toate sfaturile pe care mi le-a dat de-a lungul timpului. Întotdeauna am știut că a fost special, plin de experiență în fotbal. Fiecare cuvânt care ieșea din gura lui se adeverea cu trecerea timpului”, a declarat brazilianul, în exclusivitate pentru FANATIK, la o zi după decesul lui Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu alături de Fernandinho și fiul său, în perioada în care brazilianul juca la Șahtior.

Mesajul lui Fernandinho după decesul lui Mircea Lucescu

Fernandinho a revenit apoi asupra modului în care Mircea Lucescu i-a influențat cariera, iar brazilianul a spus și ce mesaj i-ar transmite legendarului antrenor. „A fost un om măreț. Tot ceea ce am trăit la Șahtior a fost cu folos pentru mine atunci când am plecat. Fiecare antrenament avea un scop și o intenție.

Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
Digi24.ro
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev

Vorbeam mereu unul cu celălalt, chiar și după ce m-am întors în Brazilia. A fost ca un tată pentru mine. Ne-am văzut ultima oară când am jucat cu City împotriva lui Șahtior, în 2017. Dacă aș putea să îl mai văd o dată aș vrea să îi mulțumesc din tot sufletul meu. Mulțumesc, Mister Lucescu!”, a afirmat Fernandinho pentru FANATIK. Moartea lui „Il Luce” a avut un impact imens asupra fotbalului mondial, mai multe nume uriașe oferind reacții.

Radu Naum: ”Mircea Lucescu n-a murit dintr-odată. A fost o operațiune de acoperire...
Digisport.ro
Radu Naum: ”Mircea Lucescu n-a murit dintr-odată. A fost o operațiune de acoperire colosală”. Cu ce boală fusese diagnosticat

Cine este Fernandinho

Fernandinho a debutat în fotbalul mare la Atletico Paranaense, înainte de a fi achiziționat de Șahtior, unde a petrecut o perioadă fabuloasă sub comanda lui Mircea Lucescu. După experiența din Ucraina, brazilianul a fost vândut la Manchester City pentru 40 de milioane de euro și a rămas timp de 9 ani în Anglia, fiind un jucător de bază pentru Pep Guardiola.

Fernandinho a cucerit nu mai puțin de 13 trofee alături de „cetățeni”: 5 titluri, 6 Cupe ale Ligii, o Cupă a Angliei și o Supercupă. În ultimii săi ani la Manchester, brazilianul a purtat banderola de căpitan. Spre finalul carierei, mijlocașul a revenit în Brazilia, la Atletico Paranaense, anunțându-și retragerea în 2025.

  • 53 de selecții și 2 goluri are Fernandinho la naționala Braziliei
  • 2009 este anul în care Mircea Lucescu și Fernandinho au cucerit Cupa UEFA (actuala Europa League) alături de Șahtior
Mircea Lucescu, omagiat și în Rusia! Moment emoționant la meciul Zenit – Spartak...
Fanatik
Mircea Lucescu, omagiat și în Rusia! Moment emoționant la meciul Zenit – Spartak Moscova. Video
UEFA Champions League, manșa tur a sferturilor. Barcelona – Atletico și PSG –...
Fanatik
UEFA Champions League, manșa tur a sferturilor. Barcelona – Atletico și PSG – Liverpool se joacă acum. Decizia lui Istvan Kovacs declanșează nebunia pe Camp Nou!
WTA Linz 2026. Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturi! Pe cine va întâlni...
Fanatik
WTA Linz 2026. Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturi! Pe cine va întâlni românca
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Gigi Becali a rezolvat în două ore transferul râvnit de CFR Cluj! Fotbalistul...
iamsport.ro
Gigi Becali a rezolvat în două ore transferul râvnit de CFR Cluj! Fotbalistul a făcut presiuni la conducere: 'Lăsați-mă să plec'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!