Fernandinho, legenda lui Șahtior și Manchester City, cuvinte emoționante pentru Fanatik: „Mircea Lucescu înseamnă totul pentru mine!”

Mircea Lucescu a antrenat foarte mulți fotbaliști uriași în cariera sa extraordinară, iar printre aceștia se numără și mijlocașul brazilian Fernandinho (40 de ani). Adus de „Il Luce” la Șahtior, sud-americanul a petrecut 8 ani sub comanda tehnicianului român, iar mai apoi a scris istorie pentru Manchester City, fiind o prezență constantă și la naționala Braziliei. La o zi după ce fotbalul mondial a fost cutremurat de decesul lui Mircea Lucescu, Fernandinho a oferit o declarație pentru FANATIK.

Fernandinho, cuvinte fabuloase despre Mircea Lucescu

Fernandinho avea 20 de ani în momentul în care Șahtior Donetsk plătea aproximativ 8 milioane de euro pentru a-l transfera de la Atletico Paranaense. Brazilianul a lucrat timp de 8 sezoane la gruparea ucraineană cu Mircea Lucescu, cucerind Cupa UEFA, dar și o serie de trofee interne: 6 titluri, 4 Cupe și 2 Supercupe. „Mircea Lucescu înseamnă totul pentru mine. A fost primul meu antrenor când am venit în Europa.

M-a învățat o grămadă de lucruri, în teren, cât și în afara lui, iar pentru asta îi voi fi veșnic recunoscător. Bineînțeles, cele mai frumoase momente au fost când am câștigat titlurile împreună și toate sfaturile pe care mi le-a dat de-a lungul timpului. Întotdeauna am știut că a fost special, plin de experiență în fotbal. Fiecare cuvânt care ieșea din gura lui se adeverea cu trecerea timpului”, a declarat brazilianul, în exclusivitate pentru FANATIK, la o zi după .

Mesajul lui Fernandinho după decesul lui Mircea Lucescu

Fernandinho a revenit apoi asupra modului în care Mircea Lucescu i-a influențat cariera, iar brazilianul a spus și ce mesaj i-ar transmite legendarului antrenor. „A fost un om măreț. Tot ceea ce am trăit la Șahtior a fost cu folos pentru mine atunci când am plecat. Fiecare antrenament avea un scop și o intenție.

Vorbeam mereu unul cu celălalt, chiar și după ce m-am întors în Brazilia. A fost ca un tată pentru mine. Ne-am văzut ultima oară când am jucat cu City împotriva lui Șahtior, în 2017. Dacă aș putea să îl mai văd o dată aș vrea să îi mulțumesc din tot sufletul meu. Mulțumesc, Mister Lucescu!”, a afirmat Fernandinho pentru FANATIK. .

Cine este Fernandinho

Fernandinho a debutat în fotbalul mare la Atletico Paranaense, înainte de a fi achiziționat de Șahtior, unde a petrecut o perioadă fabuloasă sub comanda lui Mircea Lucescu. După experiența din Ucraina, brazilianul a fost vândut la Manchester City pentru 40 de milioane de euro și a rămas timp de 9 ani în Anglia, fiind un jucător de bază pentru Pep Guardiola.

Fernandinho a cucerit nu mai puțin de 13 trofee alături de „cetățeni”: 5 titluri, 6 Cupe ale Ligii, o Cupă a Angliei și o Supercupă. În ultimii săi ani la Manchester, brazilianul a purtat banderola de căpitan. Spre finalul carierei, mijlocașul a revenit în Brazilia, la Atletico Paranaense, anunțându-și retragerea în 2025.