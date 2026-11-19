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Sezonul 2026 din Formula 1 se apropie de final, iar piloții vor intra în tradiționala pauză a sărbătorilor de iarnă. Nu este însă și cazul lui Fernando Alonso, cel mai vârstnic pilot de pe grilă, care va concura din nou în faimosul Raliu Dakar.

Alonso revine la Dakar! Vrea să câștige cursa

Pentru a doua oară în cariera sa, Fernando Alonso își va face apariția la startul Raliului Dakar. Dublul campion mondial al Formulei 1 va participa la ediția din 2027 tot la categoria mașinilor, dar pentru un nou constructor.

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În premieră, Aston Martin va ataca dunele din această competiție de rally-raid, considerată de mulți piloți cea mai periculoasă și solicitantă din motorsport. Spaniolul în vârstă de 45 de ani se va afla la volanul prototipului Dreadnought, considerat un succesor al modelului Sandrider de la Dacia, deoarece va fi dezvoltat și construit de grupul britanic Prodrive.

Alonso, , îl va avea ca navigator pe compatriotul Marc Coma, de cinci ori câștigător la Dakar la clasa motocicletelor. Cei doi au mai făcut pereche în 2020, la prima experiență a pilotului de Formula 1 în acest raliu, când au terminat pe locul 13 la general, într-o Toyota Hilux GR.

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„După ce am decis să continui să concurez în Formula 1 alături de Aston Martin, m-am gândit cu atenție la Dakar. Până la urmă, decizia a fost una simplă. Am vrut să îmbrățișez provocarea pe deplin și să iau parte atât la Formula 1, cât și la Raliul Dakar, în același an.

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În 2020, Dakar a fost una dintre cele mai dificile și plăcute experiențe din cariera mea. Am un respect enorm pentru această cursă și pentru specialiștii care au ajuns să o stăpânească. Formula 1 rămâne prioritatea mea, dar sunt un pilot de curse și provocările de acest tip sunt motivul pentru care îmi place să concurez”, a spus Fernando Alonso, citat de .

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There are few challenges in motorsport like Dakar. In 2027, @AMR_Official will take it on for the first time. And taking on the challenge: @AstonMartinF1 driver and two-time Formula 1 World Champion @alo_oficial, nine-time World Rally Champion Sébastien Loeb and reigning FIA World Rally Raid Champion Lucas Moraes. At its heart will be Dreadnought. A machine conceived without limits, now being forged into reality for an entirely new kind of competition for Aston Martin. A remarkable new chapter in the Aston Martin Racing story is about to begin. #AstonMartin #AMR #Dakar — Aston Martin (@astonmartin)

Colegi de renume pentru Alonso. Foști piloți Dacia!

Noua echipă Aston Martin va alinia trei echipaje la start în luna ianuarie. Pe lângă Fernando Alonso, vor mai reprezenta această formație și două nume tari din lumea raliurilor: Sébastien Loeb și Lucas Moraes, care au condus pentru Dacia în 2026.

Loeb, de nouă ori campion mondial în WRC, vrea să obțină cu orice preț prima sa victorie la general din Dakar. Pentru francez, ediția din 2027 va fi cea cu numărul 11 din carieră.

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Brazilianul Moraes este cel care a cucerit titlul din 2025 în Campionatul Mondial de Rally-Raid. Cea mai bună clasare a sa la Dakar a fost înregistrată în 2023, locul al treilea, chiar la debutul în competiție.

Rezultatele piloților Dacia la Dakar 2026:

Nasser Al-Attiyah – victorie

Sébastian Loeb – 4

Lucas Moraes – 7

Cristina Gutiérrez – 11

Dakar 2027 se va disputa în perioada 9-23 ianuarie, pe teritoriile a trei state: Portugalia, Spania și Maroc. Din cauza războiului declanșat între Iran și Statele Unite, ce s-a extins asupra țărilor din Golf, cursa a fost mutată din Arabia Saudită. Astfel, după 20 de ani, Raliul Dakar se va întoarce pe un parcurs apropiat de cel original, cu plecare din Europa și sosire în Africa.

Viitorul sună bine în F1

Fernando Alonso și-a stabilit viitorul în Formula 1, , noul campion mondial. În luna septembrie, pilotul iberic și-a prelungit contractul pentru minimum un an cu Aston Martin și speră că va obține din nou rezultate favorabile cu această echipă.

Deranjat de noile tehnologii implementate în monoposturile din 2026, Alonso a luat la un moment dat în calcul retragerea din acest sport. Însă, mai multe personalități implicate în acest sport, printre care și președintele FIA, Mohammed Ben Sulayem, l-au convins să rămână.

În ierarhia piloților din sezonul 2026, Fernando Alonso se poziționează pe 17, cu numai șapte puncte strânse după 20 de etape disputate. Cum Lance Stroll nu a obținut niciun punct până în acest moment, Aston Martin rămâne penultima în clasamentul constructorilor, cu cele șapte puncte aduse de Alonso.