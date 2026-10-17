Fernando Alonso și Charles Leclerc, interziși la Red Bull! Cine i-a împiedicat să ajungă la mult-râvnita echipă de Formula 1

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Un veritabil dream-team s-ar fi putut concretiza la Red Bull Racing, în Formula 1, sport care . Fernando Alonso, dublu campion mondial, ar fi putut face trecerea la formația austriaco-britanică, numai că un om din conducerea echipei s-a pus împotriva acestei decizii. Același lucru s-ar fi putut întâmpla și cu Charles Leclerc, pilotul de bază al celor de la Ferrari.

Fernando Alonso și Charles Leclerc puteau face echipă cu Max Verstappen. Conducerea s-a opus însă

Cei de la Red Bull puteau constitui o echipă spectaculoasă în Formula 1, cu doi piloți de top, numai că planurile au fost altele. Christian Horner, fostul șef al echipei Red Bull Racing, se pregătește să-și lanseze autobiografia intitulată Drive, în care prezintă cititorilor detalii fascinante din lumea motorizată.

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Printre acestea, Horner face și câteva dezvăluiri cu privire la piloții care ar fi putut veni alături de Max Verstappen, . Fernando Alonso și Charles Leclerc au fost doriți la gruparea din Milton Keynes, însă Helmut Marko, cel care a ocupat funcția de consilier al echipei în perioada 2005 – 2025 și care a pus bazele Academiei Red Bull, a refuzat ca Max să aibă un coechipier de talia sa.

Sergio Perez, care a reprezentat Red Bull Racing între 2021 și 2024, a început să dea semne de slăbiciune față de Verstappen în ultimele două sezoane. De aceea, Horner s-a pus pe căutări, pentru a aduce un nume uriaș care să-i pună probleme olandezului, dar să ajute totodată echipa în a cuceri noi titluri la constructori.

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„Forma lui Sergio Perez a fost de nerecunoscut în comparație cu cea a pilotului care a fost în sezoanele precedente. Așa că am decis să mă uit după un posibil înlocuitor.

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În timpul Marelui Premiu al Japoniei (n.r. – din 2024), Fernando chiar mi-a spus că vrea să conducă alături de Max din următorul sezon. Ulterior, Helmut, aparent în numele echipei de management a lui Verstappen, a lăsat clar de înțeles că nu era mulțumit de acea idee”, a scris Horner, în cartea sa autobiografică, citat de publicația .

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Nici pentru Leclerc nu a fost loc

În aceeași situație s-a aflat și Charles Leclerc care, spre deosebire de Alonso, nu și-a exprimat dorința de a pilota pentru Red Bull, cel puțin public. Christian Horner l-a vrut pe pilotul monegasc la echipa sa, după ce i-a remarcat toate calitățile.

„Am crezut că poate fi pilotul perfect pentru noi. Era rapid, solid pe parcursul unui tur, și avea un caracter hotărât. Sigur, mai făcea câte o greșeală din când în când, lucru pe care Red Bull l-a valorificat, dar indiferent de situație, nu a criticat niciodată Ferrari. Charles era un jucător de echipă și am simțit că ar putea umple golul dacă Sergio ar fi căzut mai mult în spate. Mai mult, părea frustrat la Ferrari.

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La scurt timp după aceea, Helmut mi-a spus că ar trebui să-mi iau gândul și de la Charles. Exact ca la Fernando, nu avea să se întâmple. Am știut imediat că ordinul nu a venit de la Max. Însă cineva, undeva, decisese că aceasta nu era mișcarea potrivită pentru Red Bull. Am fost dezamăgit”, a relatat Horner.

Alonso a mai fost dorit de Red Bull

Campion mondial în 2005 și 2006, Fernando Alonso a mai purtat discuții cu Red Bull Racing, la sfârșitul anilor 2000.

Întrucât echipa nu avea rezultate notabile la acea vreme, ibericul s-a orientat spre alte formații, una dintre ele fiind Ferrari, pentru care avea să piloteze din 2010.