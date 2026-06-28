Complet devastat după gafa care a dus la eliminarea naționalei de la CM 2026: „Nu am suferit niciodată atât de mult”

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, iar astfel, trupa lui Marcelo Bielsa și-a luat adio de la calificarea în fazele eliminatorii ale competiției. Principalul vinovat pentru contraperformanța sud-americanilor este Fernando Muslera, veteranul goalkeeper în vârstă de 40 de ani, care a greșit la unicul gol marcat de iberici în primul act la meciului. Imediat după finalul partidei, acesta a plecat capul în fața compatrioților săi, afirmând că gafa comisă în disputa cu campioana Europei reprezintă cel mai dificil moment din întreaga sa carieră.

Fernando Muslera a plecat capul după gafa care a eliminat-o pe Uruguay de la CM 2026!

Faza decisivă a duelului de pe Estadio Akron (Zapopan, Mexic) s-a petrecut în finalul primei reprize, mai exact în minutul 42, atunci când Alex Baena a expediat un șut ce nu părea să-i pună mari probleme experimentatului portar uruguayan. Totuși, balonul a atins gazonul și și-a schimbat puțin traiectoria, lucru care l-a făcut pe Muslera să intervină greșit, iar într-un final, mingea a ajuns în plasa porții sudamericanilor. La cererea sa, fostul goalkeeper de la Lazio și Galatasaray a fost schimbat la pauză, iar la finalul meciului, acesta și-a asumat întreaga responsabilitate pentru eșecul echipei sale.

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Alex Baena goal in Uruguay vs Spain FIFA World Cup game. Huge mistake from Fernando Muslera — Daily Foot Vibes (@dailyfootvibes)

Cu toate că șefii Federației din Uruguay anunțaseră faptul că fotbaliștii lui Marcelo Bielsa nu vor face nicio declarație la finele partidei, Muslera a ieșit în față și a spus tot ceea ce avea pe suflet: „Bineînțeles că eu nu m-am ascuns niciodată, am fost mereu un om care își asumă responsabilitatea atunci când greșește. Aceasta este cea mai bună modalitate pe care o am de a vorbi cu uruguayenii. Nu mi-am imaginat niciodată că voi suferi atât de mult din cauza acestui sport, mai ales având în vedere toată muncă depusă și modul în care m-am pregătit. Cred că este cel mai greu moment trăit de mine în fotbal. Așa cum le-am spus și băieților, când erau deja puțin mai calmi, astăzi mi-a venit mie rândul să greșesc. Le-am prezentat scuzele lor și întregului popor uruguayan, deși știu că asta nu este suficient”.

😓 Muslera reconoció lo difícil que fue a noche para él tras su error ante España — BeSoccer (@besoccer_ES)

Legendarul Marcelo Bielsa, ținta criticilor după eliminarea Uruguayului de la CM 2026!

Cel mai arătat cu degetul nu a fost însă Muslera, ci selecționerul . „El Loco” a fost puternic contestat de către suporterii „celeștilor” pentru deciziile luate pe tot parcursul turneului final, care a făcut-o pe Uruguay să încheie grupa H cu numai două puncte. Pe lângă înfrângerea cu Spania, gruparea sudamericană a mai remizat cu mult mai slab cotatele Arabia Saudită (1-1) și Insulele Capului Verde (2-2), iar potrivit presei din Montevideo, acesta nu va mai continua pe banca Uruguayului și după încheierea Campionatului Mondial.

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După eliminarea rușinoasă de la CM 2026, cel mai cunoscut cotidian de sport din Uruguay, El País, a titrat: „Milioanele s-au dus pe apa sâmbetei!”, făcând o aluzie la salariul colosal pe care îl încasează Bielsa de la Federație, în valoare de 4 milioane de euro pe an. Reacția celebrului antrenor a fost una similară cu cea a lui Muslera, acesta exprimându-și dezamăgirea pentru prestația slabă a echipei sale: „Perioada mea la naționala Uruguayului va fi amintită ca una care nu a lăsat nimic în urmă”.