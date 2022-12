Fernando Santos pleacă, Portugalia îl vrea pe Jose Mourinho. Ce șanse sunt ca „The Special One” să pregătească în paralel și Roma

Portugalia a fost , iar visul lui Cristiano Ronaldo de a deveni campion mondial a fost spulberat. Asta dacă nu cumva starul naționalei va mai forța o participare peste 4 ani. În schimb, pentru Fernando Santos, decepția ratării titlului a fost prea mare, și este decis să plece. Iar forul portughez merge pe mâna unui gigant, fiind dispusă chiar la compromisuri pentru a-l convinge.

Fernando Santos a decis să-l țină pe bancă pe Cristiano Ronaldo în fazele eliminatorii. Cu Elveția, i-a ieșit, portughezii câștigând la scor. Cu Maroc însă, nu. Și, evident, chiar dacă opinia generală era, înaintea jocului, că decizia este justă, la eșec, criticile nu au apărut.

Santos și-a apărat alegerea. Dar a recunoscut că . ”Nu regret! Echipa a jucat foarte bine cu Elveția. Cristiano e un jucător uriaș, care a intrat când am decis că e nevoie de el. Nu am astfel de regrete.

Eram convinși că vom ajunge în finală și vom câștiga trofeul. E o mare, mare dezamăgire pentru mine și pentru jucători. Toți eram încrezători, dar adevărul este că am dat greș”, a declarat selecționerul.

Iar Deși tehnicianul mai avea contract până în 2024, după Campionatul European din Germania.

Lista posibililor înlocuitori este extrem de lungă. S-a mers, ca și în Spania, pe ideea tehnicianului de la Under 21, Rui Jorge. Însă, acum, potrivit presei italiene, dar nu numai, în pole-position pare să fie Jose Mourinho.

Iar faptul că lucrurile sunt privite cu maximă seriozitate este demonstrat și de un alt fapt. Președintele forului portughez, Fernando Gomes, este decis să-l lase pe Mourinho să continue și la AS Roma.

