ADVERTISEMENT

Ajuns la 42 de ani, Fernando Torres se află într-o formă fizică mai bună ca oricând, lucru care s-a putut observa și în acest weekend, când fostul mare fotbalist spaniol a participat la , unde și-a etalat forța fizică la un aparat de dat cu pumnul. Acesta a lovit de două ori, reușind să depășească recordul mașinăriei, iar imaginile s-au viralizat rapid în mediul online.

Fernando Torres, demonstrație de forță la MP de F1 din Madrid!

Fostul atacant a participat la Marele Premiu de Formula 1 de la Madrid, fiind invitat la boxele echipei Red Bull Racing, unde pilot principal este cvadruplul campion mondial Max Verstappen. Torres a explorat mai multe zone din paddock, însă cel mai mult timp l-a petrecut în preajma unui aparat de dat cu pumnul, pe care l-a dat peste cap.

ADVERTISEMENT

Spaniolul a efectuat două lovituri, în speranța că va putea doborî recordul aparatului. Prima tentativă a fost una de calibrare (955), iar cu cea de-a doua și-a atins obiectivul, înscriind 970 de puncte, în condițiile în care cel mai bun scor înregistrat înainte fusese de 962. Imaginile s-au viralizat rapid pe social media, mulți internauți afirmând în glumă că „ar fi bine să nu-l superi pe Torres”.

You definitely don't want to mess with Fernando Torres these days.. 🥊🥊 — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet)

Fernando Torres, unul dintre cei mai mari atacanți din istoria Spaniei

Poreclit „El Nino” – „copilul” în perioada în care activa ca fotbalist, Fernando Torres reprezintă unul dintre cei mai titrați fotbaliști spanioli din istorie. De-a lungul carierei sale impresionante, fostul atacant a scris istorie la Liverpool, Atletico Madrid și Chelsea, dar și alături de prima reprezentativă „La Roja”, făcând parte din „Generația de Aur” a ibericilor care a câștigat un titlu mondial (2010) și două titluri europene (2008 și 2012).

ADVERTISEMENT

De asemenea, în CV-ul lui se regăsește și o Ligă a Campionilor, cucerită alături de în 2012, dar și două trofee UEFA Europa League, unul fiind adjudecat tot în tricoul albastru (2013), iar celălalt a fost câștigat cu Atletico Madrid (2018). Torres s-a retras în 2019, ultima sa aventură de fotbalist profesionist petrecându-se în Japonia, la Sagan Tosu. Ulterior, „El Nino” s-a dedicat meseriei de antrenor, în prezent el fiind tehnicianul echipei a doua a lui Atletico Madrid, dar și bodybuilding-ului, corpul său suferind o transformare impresionantă în ultimii ani.