Sport

Fernando Torres, o forță a naturii! Ce a făcut fostul campion mondial înaintea MP de F1 de la Madrid. Video

Fernando Torres, fostul mare atacant spaniol, și-a demonstrat forța la MP de F1 de la Madrid. Imaginile cu el s-au viralizat rapid pe rețelele de socializare.
Dragos Petrescu
14.09.2026 | 07:45
Fernando Torres o forta a naturii Ce a facut fostul campion mondial inaintea MP de F1 de la Madrid Video
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Fernando Torres a doborât recordul aparatului de dat cu pumnul la MP de F1 din Madrid // FOTO: colaj FANATIK
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Ajuns la 42 de ani, Fernando Torres se află într-o formă fizică mai bună ca oricând, lucru care s-a putut observa și în acest weekend, când fostul mare fotbalist spaniol a participat la MP de F1 din Madrid, unde și-a etalat forța fizică la un aparat de dat cu pumnul. Acesta a lovit de două ori, reușind să depășească recordul mașinăriei, iar imaginile s-au viralizat rapid în mediul online.

Fernando Torres, demonstrație de forță la MP de F1 din Madrid!

Fostul atacant a participat la Marele Premiu de Formula 1 de la Madrid, fiind invitat la boxele echipei Red Bull Racing, unde pilot principal este cvadruplul campion mondial Max Verstappen. Torres a explorat mai multe zone din paddock, însă cel mai mult timp l-a petrecut în preajma unui aparat de dat cu pumnul, pe care l-a dat peste cap.

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Spaniolul a efectuat două lovituri, în speranța că va putea doborî recordul aparatului. Prima tentativă a fost una de calibrare (955), iar cu cea de-a doua și-a atins obiectivul, înscriind 970 de puncte, în condițiile în care cel mai bun scor înregistrat înainte fusese de 962. Imaginile s-au viralizat rapid pe social media, mulți internauți afirmând în glumă că „ar fi bine să nu-l superi pe Torres”.

Fernando Torres, unul dintre cei mai mari atacanți din istoria Spaniei

Poreclit „El Nino” – „copilul” în perioada în care activa ca fotbalist, Fernando Torres reprezintă unul dintre cei mai titrați fotbaliști spanioli din istorie. De-a lungul carierei sale impresionante, fostul atacant a scris istorie la Liverpool, Atletico Madrid și Chelsea, dar și alături de prima reprezentativă „La Roja”, făcând parte din „Generația de Aur” a ibericilor care a câștigat un titlu mondial (2010) și două titluri europene (2008 și 2012).

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De asemenea, în CV-ul lui se regăsește și o Ligă a Campionilor, cucerită alături de Chelsea în 2012, dar și două trofee UEFA Europa League, unul fiind adjudecat tot în tricoul albastru (2013), iar celălalt a fost câștigat cu Atletico Madrid (2018). Torres s-a retras în 2019, ultima sa aventură de fotbalist profesionist petrecându-se în Japonia, la Sagan Tosu. Ulterior, „El Nino” s-a dedicat meseriei de antrenor, în prezent el fiind tehnicianul echipei a doua a lui Atletico Madrid, dar și bodybuilding-ului, corpul său suferind o transformare impresionantă în ultimii ani.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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