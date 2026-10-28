Marius Șumudică a spus totul despre scandările rasiste și cum a ajuns la o decizie extremă: „Nu accept așa ceva”

ADVERTISEMENT

Un nou eșec suferit de CFR în fața rivalei U Cluj. în etapa a 2-a din grupele Cupei. Marius Șumudică a spus cum a pierdut echipa lui acest meci, dar a explicat și cum au stat lucrurile, de fapt, în scandalul cu fanii adverși. Marius Camora a spus la rândul său că scorul a fost unul mincinos.

Marius Șumudică a explicat cum a câștigat, de fapt, U Cluj. Ce a spus și despre scandările rasiste din timpul meciului

U Cluj a plecat cu toate cele 3 puncte, însă Marius Șumudică nu a fost de acord cu rezultatul final. Antrenorul lui CFR a spus că victoria oaspeților a fost posibilă doar grație a 3 mari greșeli individuale făcute de elevii lui. Ulterior, antrenorul „feroviarilor” a explicat ce s-a întâmplat, de fapt, în momentul în care „Un meci pierdut pe 3 cadouri făcute de noi. Biliboc, singur cu portarul, noi nu dăm gol. Apoi am făcut penalty cadou, 2-0. Revenim, 2-1, pasă greșită înapoi dată de Omic, 3-1. Asta e, greșeli individuale. Am întâlnit o echipă bună, care ne este superioară. Au jucat cu echipa standard, cea mai bună. Ei joacă tocmai luni cu FCSB, noi jucăm sâmbătă. Mă interesează cel mai mult meciurile din campionat, unde trebuie să strâng puncte. Aș fi vrut și eu Progresul Spartac în Cupă… Noi am mers la Sepsi și am câștigat. Acum am pierdut cu U Cluj. Eu am schimbat 9 titulari, au rămas 3 jucători. Restul, au jucat foarte puțin și am încercat să le dau minute. Felicit adversarul, dar au câștigat pe 3 greșeli flagrante. Fotbalul așteaptă greșeală!

ADVERTISEMENT

(n.r. – despre conflictul cu suporterii) O să vă explic. Am atras atenția toată săptămâna că accept orice. Sunt înjurat de familie, sunt făcut în toate felurile, nu am reacționat la nimic… respect galeriile adverse, nu reacționez. Înainte de meci am avut o discuție cu al 4 lea arbitru. I-am zis că dacă continuă scandările rasiste iau legătura cu el să se oprească. Am chemat echipa și i-am zis sa atragă atenția. M-a bucurat că jucătorii africani de la U Cluj au venit și au dat mâna cu mine. Am atras atenția și nu s-a luat nicio măsură… mi-am chemat jucătorii și am încercat să atrag atenția conform regulamentului și crainicul să facă un anunț. Vom ajunge la nenorociri, se vor încăiera suporterii. Este inimaginabil. Jucătorii lor mi-au dat dreptate, chiar si Chipciu. Eu nu accept așa ceva. Asta voi face cu orice risc. (n.r. – despre calificarea în sferturile Cupei) E foarte greu sa ne calificăm, vedem la meciul cu Chiajna ce se va întâmpla. Eu cred că U Cluj și Petrolul se vor califica mai departe. Nu cred că noi putem câștiga 7-0 sau 8-0 cu Chiajna!”, a spus Marius Șumudică după CFR – U Cluj 1-3.

Mario Camora neagă succesul lui U Cluj

Mario Camora a făcut o scurtă recapitulare a partidei. În opinia experimentatului fundaș lateral, CFR putea încheia cu totul altfel meciul dacă ar fi marcat prima. Portughezul cu cetățenie română a spus că rezultatul final a fost, în mod clar, unul mincinos. „Am ratat singuri cu portarul, apoi au plecat pe contraatac și au marcat. La al doilea gol, la fel: ocazie mare pentru noi, ratăm, vin ei și marchează. Apoi primim penalty, încercăm să ne revenim, dar a venit încă un cadou din partea noastră și s-a terminat meciul. Ajungeam cu mingea în careu, aveam lovituri libere, centrări și mai aveam câteva minute să punem presiune, dar, la 3-1, cred că au rezolvat meciul.

ADVERTISEMENT

Va trebui să batem la Chiajna, dar mai sunt și alte echipe. Din păcate, astăzi nu am reușit. Cred că și un egal era bun. Dacă ne uităm la ocazii, scorul este mincinos. Ei au dat gol, noi nu, și asta este. Cred că echipa a dat un răspuns bun, inclusiv jucătorii care nu au jucat mult. Echipa a încercat. Prima parte a fost echilibrată. Dacă deschideam scorul, poate că era altfel meciul. Apoi am luat al doilea gol. Asta este fotbalul, au fost mai inspirați în fața porții”, a spus Mario Camora, la