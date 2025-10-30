Cum a ajuns firma lui Selly, care organizează Beach, Please!, pe lista datornicilor la ANAF. Festivalul a generat zeci de milioane de euro în economie

ADVERTISEMENT

Beach Please Festival SRL, firma lui Selly care organizează festivalul de la Costinești cu același nume, apare cu datorii la ANAF. Informația este una surprinzătoare, în condițiile în care rețeta festivalului s-a dovedit a fi una câștigătoare din punct de vedere financiar. Cum s-a ajuns în această situație?

Selly a investit 16 milioane de euro în Beach, Please! 2025. Ce profit a avut vloggerul

După ce a tras linie la finalul festivalului Beach, Please! 2025, vloggerul Selly (Andrei Șelaru) a putut să declare, cu mâna pe inimă, că a devenit cel mai de succes organizator de evenimente din România.

ADVERTISEMENT

Beach, Please! 2025 a adus la Costinești peste 500.000 de participanți, pe parcursul celor cinci zile de eveniment. ”Este cel mai mare festival de muzică hip-hop din întreaga lume (…). Ediția din acest an chiar a fost la superlativ, o bucurie”, declara Selly, la scurtă vreme după închiderea festivalului.

În bani, asta s-a tradus printr-un profit de aproximativ 1,6 milioane de euro, la un buget de zece ori mai mare. Practic, Selly a jonglat cu 16 milioane de euro pe care i-a investit în 200 de acte artistice, o campanie agresivă de marketing și o organizare aproape impecabilă.

ADVERTISEMENT

Dincolo de scandalurile inerente unui eveniment de o asemenea amploare, Beach, Please! a generat peste 70 de milioane de euro în economie, potrivit evaluărilor organizatorului.

ADVERTISEMENT

Selly, dator la ANAF cu 36.000 de euro prin firma care a organizat Beach, Please! Care este explicația

Cu toate acestea, firma care produce evenimentul apare astăzi cu datorii la ANAF. Conform informațiilor de pe platforma Termene.ro, la data de 30 iunie 2025, societatea Beach Please Festival SRL înregistra datorii de 179.677 de lei (aproximativ 36.000 de euro) la bugetul de stat. Firma nu are alte restanțe la ANAF (asigurări sociale, șomaj sau sănătate).

Datoriile la bugetul de stat pot include mai multe impozite și taxe pe care societatea deținută de Selly nu le-a achitat până la data menționată: impozitul pe venitul din salarii, TVA-ul, amenzi sau penalități fiscale, etc.

ADVERTISEMENT

ANAF a înregistrat datoria cu doar o săptămână înainte de startul festivalului

Beach Please Festival SRL este o societate cu sediul social în București, înregistrată de Andrei Șelaru la data de 30 ianuarie 2025. La această dată, vloggerul a preluat integral evenimentul de la Costinești pe noua firmă (în anii trecuți, Selly a organizat festivalul împreună cu Global Records).

Fiind vorba despre o societate nouă, aceasta nu a depus încă . În același timp, data la care ANAF a declarat societatea ca datoare la bugetul de stat este anterioară desfășurării festivalului (9-13 iulie 2025), care a generat primele venituri importante în conturile firmei.

Începând cu 2023, ANAF a renunțat să mai publice trimestrial lista datornicilor la stat, însă continuă să o actualizeze regulat. Astfel, pentru trimestrele I și II, lista persoanelor juridice care înregistrează restanțe se publică la 30 iunie, iar pentru III și IV la data de 31 decembrie.

De unde provine datoria la ANAF. Organizatori Beach, Please!: ”Plățile au fost efectuate în cursul verii”

FANATIK a solicitat un punct de vedere din partea reprezentanților societății care organizează festivalul. Potrivit acestora, suma menționată în baza de date ANAF reprezintă obligații fiscale aferente artiștilor internaționali care au participat la eveniment, plătite prin compania Beach Please Festival SRL.

”Situația a fost reglementată integral, iar plățile către bugetul de stat au fost efectuate în cursul verii. Este o procedură administrativă normală, specifică proiectelor care implică colaborări internaționale și volume mari de plăți într-un interval scurt de timp”, au explicat reprezentanții Beach, Please!.

Andrei Șelaru nu este cunoscut ca un afacerist cu probleme în relația cu statul român. Cu toate că rulează mulți bani, nicio altă firmă pe care o deține nu se află în situația de a acumula datorii la ANAF.

Vloggerul nu mai are alte datorii la ANAF

Selly Media Network, societate cu obiect de activitate ”producție cinematografică, video și de programe de televiziune” are doi angajați și un profit de 2,6 milioane de lei, la o cifră de afaceri de 10.5 milioane lei, la nivelul anului 2024. O altă firmă în care Selly deține 90% din părțile sociale este Hustle Entertainment SRL, în prezent inactivă fiscal, care însă nu înregistrează datorii la ANAF.

Alte două afaceri, Valiza SRL (agenție de turism pentru generația Z) și Nibiru Distribution SRL (firma pe care operează cea mai nouă stațiune de pe litoralul românesc) au fost înregistrate în anul 2025, dar, de asemenea, nu apar cu datorii la buget.