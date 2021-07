Fetele de la 8+1 țin capul sus după ce au ratat medalia la Tokyo: ”Trebuie să ne bucurăm, am fost în finală!”

Ratarea obiectivului, un loc pe podium, nu le-a demoralizat pe sportivele de la 8+1. Deși erau cotate printre favorite la medalii, fetele noastre nu au putut repeta evoluția din recalificări când au stabilit un nou record mondial.

În finală, echipajul ”navei amiral” a canotajului românesc a fost ultimul la fiecare punct intermediar.

Georgiana Dedu: ”Nu avem de ce să fim dezamăgite”

Echipajul format din Maria-Magdalena Rusu, Viviana-Iuliana Bejinariu, Georgiana Dedu, Maria Tivodariu, Ioana Vrînceanu, Amalia Bereş, Mădălina Bereş, Denisa Tîlvescu și Daniela Druncea a încheiat evoluția canotorilor români la actuala ediție a Jocurilor Olimpice.

Locul 6, ocupat în finala de la 8+1, poate părea un eșec, în condițiile în care româncele corectaseră recordul mondial în recalificările pentru finală. de prezența în ultimul act al întrecerii olimpice.

”Nu pot să judec locul şase şi niciun alt loc. Asta a fost astăzi, noi am dat tot ce am putut. Dacă mai puteam să dau o lovitură în plus, da, atunci eram dezamăgită şi eram nemulţumită.

A fost o cursă bună, am plecat motivate, dar aşa a fost azi. Toate ne doream un podium, dar dacă ştim că am dat tot, nu avem de ce să fim dezamăgite”, a declarat Georgiana Dedu, dublă campioană europeană.

”Pot să spun că a fost o cursă bună, îmi doream un loc pe podium, nu a fost să fie. Dar nu pot să zic că sunt dezamăgită, de mine sau de echipaj.

Probabil au fost celelalte mai bune ca noi la ediţia asta a Jocurilor Olimpice şi asta a fost valoarea noastră. Trebuie să ne bucurăm de locul şase, am fost într-o finală olimpică”, a completat Ioana Vrînceanu, campioană mondială în 2017 şi de 4 ori campioană europeană în 2017, 2018, 2020 și 2021.

”Când ajungi la start la o competiţie olimpică, fiecare îşi doreşte să vină pe locul întâi, pe podium, să fie în primii trei. Când nu reuşeşti să ajungi pe podium, nu eşti neapărat dezamăgit, dar te doare.

Am muncit cât au muncit şi ceilalţi concurenţi şi când vii la un concurs îţi asumi pe orice loc vii, iar ăsta a fost locul nostru astăzi”, a punctat și Mădălina Bereş, medaliată cu bronz la JO în 2016.

Aventura la Tokyo s-a încheiat, gândurile fetelor se îndreaptă spre Paris 2024

este o performanță pe care puțin sportivi reușesc să o atingă în întreaga lor carieră astfel că, fetele de la 8+1 se gândesc deja la următoarea ediție a Jocurilor Olimpice. Sunt dezamăgite, nu de rezultat, ci de reacțiile negative de după finala de la Tokyo.

”Ne dorim ca data viitoare să fim mai puternice. Sunt supărată, nimeni nu e fericit pentru un loc şase. Toată lumea îşi dorea o medalie”, a mărturisit Viviana Bejenariu, campioană mondială în 2017 şi de patru ori campioană continentală în 2017, 2018, 2020 și 2021.

”O cursă bună ţine de cum o simţi, de cum pleci şi dacă faci mult mai bine decât la antrenament şi în celelalte curse. Asta înseamnă o cursă bună şi dacă nu am venit pe podium, nu suntem triste.

Eu am simţit că am plecat mult mai tare decât în cursa în care am scos recordul mondial şi dacă vom rămâne tot în formula asta, vom fi ambiţionate să facem mult mai bine în următoarele competiții”, a spus și Magdalena Rusu.