Fetița adoptată de Victor Ponta și Daciana Sârbu a împlinit 8 ani. Cum a fost sărbătorită Maria

Recent, Maria, fetița pe care Victor Ponta și soția lui a adoptat-o în 2020, a împlinit 8 ani. Micuța a avut parte de o petrecere, iar Daciana Sârbu a publicat mai multe imagini, dar și un mesaj emoționant pentru fiica ei.

Fetița adoptată de Victor Ponta și soția lui a împlinit 8 ani. Ce mesaj a transmis Daciana Sârbu în mediul online

În anul 2020, Victor Ponta și Daciana Sârbu au adoptat în secret o fetiță. Procedurile au durat doi ani, . Micuța a fost abandonată de părinții biologici și s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate.

ADVERTISEMENT

După lungi lupte cu sistemul birocratic, Victor Ponta, care mai are un băiat, Andrei, dintr-o căsnicie anterioară, și o fată, Irina, împreună cu Daciana Sârbu, a reușit să o ia pe Maria acasă.

Faptul că familia lor s-a mărit a fost dezvăluit după luni bune, în cadrul emisiunii lui Denise Rifai, difuzată pe Kanal D. iar de curând a împlinit 8 ani.

ADVERTISEMENT

Cu această ocazie, Victor Ponta i-au organizat micuței o petrecere ca la carte. Maria a fost a centrul atenției, printre baloane colorate și un tort impresionant, ornat cu o figurină care o înfățișa chiar pe ea.

Daciana Sârbu a surprins mai multe imagini de la aniversare, pe care le-a publicat pe Instagram, însoțindu-le și cu un mesaj emoționant.

ADVERTISEMENT

„La mulți ani, fetiță minunată! Familia ta este aici pentru tine”, a scris soția lui Victor Ponta pe rețelele de socializare.

Ce spunea Daciana Sârbu despre Maria: „Mi s-a părut că seamănă cu Victor”

Atunci când a fost invitată în Daciana Sârbu a vorbit și despre momentul în care a văzut-o pentru prima dată pe Maria. Din punctul său de vedere, fetița semăna cu Victor Ponta.

ADVERTISEMENT

„Când am văzut-o prima dată, mi s-a părut că seamănă cu Victor. Eu am găsit un chip care radia bucuria. E cel mai vesel copil, le-am spus că nu dorim să mai vedem pe altcineva.

ADVERTISEMENT

Am văzut-o pe Maria şi am mers mai departe cu gândul că nimic rău nu are ce să se întâmple”, a declarat Daciana Sârbu.