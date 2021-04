Fetiță de 12 ani, la spital cu o sarcină anormală. Cazul din Iași, extrem de rar, de unul la 1.000

Caz medical extrem de rar, la Spitalul din Iaşi. O fetiță, în vârstă de 12 ani, a ajuns la maternitate cu o sarcină anormală. În uterul acesteia nu s-a format un făt, ci o tumoare benignă.

Așa-numit ”sarcină molară”, descoperită de medicii ieșeni la extrem de tânăra pacientă, reprezintă un caz extrem de rar, care apare în medie o dată la 1.000 de paciente.

Doctorii din cadrul Maternității ”Cuza Voda” din Iaşi au menţionat că fetița a fost internată cu mama sa. Ulterior, a fost supusă de urgenţă unei intervenţii chirurgicale, iar operația a fost un succes.

Pacienta în vârstă de 12 ani a ajuns la unitatea medicală din Iaşi pe 4 aprilie. Aceasta a fost transferată de la spitalul din Tecuci cu stare generala bună, dar cu dureri abdominale şi hemoragie. La investigații au descoperit ca pacienta avea o sarcină anormală.

Medicii spune că fetița a avut sângerări şi a ajuns la maternitatea cu o stare de astenie fizică, punându-i-se diagnosticul de sarcina molară.

Acest caz este unul extrem de rar, fiind 1 la 1.000 de sarcini. În uterul copilului nu se afla un făt propriu zis, ci o masă de celule care i-ar fi putut pune viața în pericol.

”Pacienta a fost internată împreună cu mama sa, dată fiind vârsta şi complicația pe care o avea. Iar pentru a-I salva viața medicii au operat-o în echipa multidisciplinară. I-au înlăturat tumoarea şi acum o țin sub supraveghere”, a spus pentru Antena 3, dr. Ciprian Ilea, medic primar obstetrica-ginecologie Maternitate “Cuza Vodă” Iaşi.

Ce este sarcina molară?

Potrivit specialiștilor, sarcina molară, cunoscută de asemenea sub denumirea de mola hidatiforma, este o tumoră benignă (nu este cancer) care se dezvolta în uter. O sarcină molară apare atunci când ovulul fecundat are un set în plus de cromozomi de la tată.

Această anomalie care apare în momentul concepţiei va transforma ceea ce ar fi devenit placenta într-o masă de vezicule care creşte continuu.

Dacă în primele săptămâni de sarcină, sarcina molară poate fi confundată cu o sarcină normala, exista ulterior anumite simptome care nu se întâlnesc în mod obișnuit în sarcina, cum ar fi: