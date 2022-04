Fetița de 5 ani suspectă inițial de hepatită de cauză necunoscută va trece sâmbătă printr-un transplant. Mesajul dureros al părinților

În cursul acestei zile, fetița cu insuficiență hepatică va primi un transplant la Institutul clinic Fundeni, după ce s-a găsit un donator aflat în moarte cerebrală.

Fetița cu boala Wilson, suspectă inițial de hepatită de cauză necunoscută, va fi primi un transplant la Institutul Fundeni

Încercare grea pentru micuța fetiță din Capitală suspectă inițial de hepatită de cauză necunoscută.

Sâmbătă, la Institutul clinic Fundeni, micuța va primi un . Reamintim că, potrivit medicilor, problemele fetiței au fost cauzate de boala Wilson, o afecțiune genetică.

Intervenția chirurgicală va fi realizată de medicii de la ”Centrul de transplant hepatic” Fundeni și Spitalul ”Grigore Alexandrescu“ .

Fetița de 5 ani a fost internată inițial la spitalul de pediatrie și considerată primul caz din România cu hepatită a cărei cauză nu se cunoaște.

În acest moment, în țară mai sunt încă de această infecție misterioasă.

Mesajul dureros al părinților fetiței de 5 ani

Părinții fetiței au vorbit pentru prima dată în spațiul public despre acest caz extrem de dificil pentru ei. Îngrijorați, dar cu speranță, aceștia speră că micuța va trece cu bine de această încercare.

”Prima dată când ne-am dus la spital mi s-a spus că are hepatită A. Ulterior, am făcut multe teste și au zis că nu este – a ieșit negativă. După două săptămâni mi s-a spus că ar avea boala Wilson, dar că nu este ceva sigur. Au repetat testele, nu ne-au spus sigur dacă are sau nu și aici când am venit mi s-a spus că are boala Wilson.

A fost greu, pentru că ea este mică, e firavă, esta slăbită. Vă dați seama, după atâta timp în spital nu este ușor. E una dintre cele mai mari încercări din viața noastră”, a spus mama micuței, la .

Mulțumiri pentru familia donatorului

Tot sâmbătă, medicii au prelevat organele tânărului de 17 ani care va fi donator de ficat pentru fetiţa de 5 ani internată la Institutul Fundeni cu boala Wilson.

Părințeii fetiței au ținut să transmită un mesaj de mulțumire pentru familia îndoliată a tânărului de la care s-au prelevat organe.

”Mulțumim părinților donatorului care ne ajută”, a spus, cu lacrimi în ochi, mama fetiței care va fi operată la Fundeni.