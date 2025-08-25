News

Fetiță de 7 ani din Suceava, izbită de o mașină pe trecerea de pietoni. Reacția neașteptată a micuței imediat după impact

O fetiță de șapte ani a fost lovită pe trecerea de pietoni din Suceava de o mașină condusă de un tânăr de 19 ani. Care este starea de sănătate a micuței.
Mădălina Cristea
25.08.2025 | 09:35
Fetita de 7 ani din Suceava izbita de o masina pe trecerea de pietoni Reactia neasteptata a micutei imediat dupa impact
O fetiță de șapte ani a fost lovită puternic pe o trecere de pietoni din Suceava. Ce a făcut micuța imediat după impact. Sursa foto: Colaj Fanatik, Observatornews.ro

Un accident șocant a avut loc în Suceava, unde o fetiță de doar șapte ani a fost lovită de o mașină chiar pe trecerea de pietoni. La volan se afla un tânăr de 19 ani. Momentul impactului a fost surprins de camera de bord a unui alt șofer. Copila traversa regulamentar, pe lângă bicicletă, dar nu apucase să ajungă decât pe prima bandă.

Fetiță de 7 ani, lovită pe trecerea de pietoni

Tânărul aflat la volan nu a încetinit la trecerea de pietoni, deși aceasta era semnalizată. Fetița a fost izbită și aruncată pe asfalt, de unde, deși rănită, s-a ridicat și a fugit spre marginea drumului. La fața locului au ajuns echipajele medicale, care au transportat-o pe micuță la spital.

Medicii au constatat că are mai multe traumatisme și are nevoie de îngrijiri medicale. Șoferul de 19 ani a fost testat cu etilotestul, iar rezultatul a fost negativ. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul, scrie Observatornews.ro.

Un alt accident grav a avut loc pe 22 august 2025 pe o stradă din Calafat, unde un copil de 10 ani, aflat pe o trotinetă electrică, a fost lovit de o mașină. Și în acest caz, momentul impactului a fost surprins de o cameră de supraveghere.

Copil de 10 ani, aflat pe o trotinetă electrică, izbit de o mașină

Incidentul s-a produs vineri, 22 august, pe strada Horia Cloșca și Crișan. Băiatul circula pe strada 22 Decembrie și a ajuns la intersecție fără să acorde prioritate autoturismului care venea regulamentar. La volan se afla o femeie de 37 de ani, din Calafat.

Polițiștii au testat șoferița cu aparatul etilotest, însă rezultatul a fost negativ. Cât despre copil, acesta a fost transportat la spital, unde medicii au constatat că rănile au nevoie de îngrijiri medicale. Poliția a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și au anunțat că vor continua ancheta pentru a stabili exact modul în care s-a produs accidentul.

Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
