Ea este Natalia, fetița de trei ani moartă din cauza unui joc nevinovat, în Iași. S-a stins sub ochii fraților

Ea este Natalia, fetița de doar 3 ani din Iași care a murit în timp ce se juca alături de frații săi. Oamenii legii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.
21.08.2025 | 12:21
Micuța Natalia a murit la doar trei ani din cauza unui joc. Tragedie fără margini în Iași. Sursa foto: Colaj Fanatik, Bzi.ro

O tragedie greu de descris în cuvinte a avut loc în comuna Golăiești, județul Iași. Natalia, o fetiță de numai 3 ani, a murit în timp ce se juca cu frații săi. Micuța s-a dezechilibrat și a căzut, lovindu-se cu capul de beton. Impactul a fost atât de puternic încât micuța și-a pierdut imediat cunoștința.

A murit la doar trei ani din cauza unui joc nevinovat

Familia a sunat de urgență la 112 și a cerut ajutorul medicilor. Un echipaj SMURD a ajuns rapid la fața locului, însă, din păcate, nu a mai putut face nimic pentru a o salva. Natalia nu a mai răspuns manevrelor de resuscitare, iar medicii au fost nevoiți să declare decesul. Nimeni nu se gândea că o simplă căzătură ar putea fi fatală.

Natalia a murit din cauza unui traumatism cranio-cerebral sever (TCC sever). Trupul neînsuflețit al fetiței a fost dus la Institutul de Medicină Legală din Iași pentru efectuarea necropsiei. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și au demarat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs tragedia. Micuța a fost înmormântată marți, în satul Cilibiu, din comuna ieșeană Golăiești, conform Bzi.ro.

Micuța Natalia a murit în timp ce se juca cu frații ei

„La data de 16 august a.c., în jurul orei 18:50, polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurală Iași au fost sesizați cu privire la faptul că o minoră ar fi căzut și s-ar fi lovit în zona capului. Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, stabilind că este vorba despre o minoră în vârstă de 3 ani, care, în timp ce se juca în curtea unui imobil de pe raza comunei Golăiești, ar fi căzut și s-ar fi lovit în zona capului.

Din păcate, echipajul medical a constatat decesul minorei. Totodată, a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și se efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs nefericitul eveniment”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași.

Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
