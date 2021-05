Fetiță din Botoșani, salvată din casa unde era sechestrată de propriul tată. Polițista eroină povestește intervenția 

Caz dramatic în Botoșani. O fetiță de numai 3 ani a fost salvată în ultimul moment din casa unde era sechestrată de propriul tată. Polițista eroină a povestit în presa locală modul în care a decurs dificila intervenție.

Un bărbat de 36 de ani și-ar fi sechestrat copilul în vârstă de 3 ani, în apartamentul său din Botoșani, iar mama a sunat la 112, din cauza comportamentului violent.

Din fericire, cazul a avut un final fericit, după ce o polițistă a reușit să intre în legătură cu individul și l-a convins să-i dea fetița pe geamul imobilului.

Din primele informații, bărbatul din Botoșani ar fi consumat alcool și a mers acasă, unde a început să facă scandal. Soția și mama acesteia au reușit să plece din casă, dar nu au putut să ia cu ele și fetița de 3 ani.

Speriată că micuța ar putea păți ceva, femeia a sunat la 112 și mai multe echipaje din cadrul IPJ Botoșani au intervenit de urgență. Primul care a reușit să vorbească cu bărbatul a fost un polițist, apoi la locul unde bărbatul ținea sechestrat copilul a ajuns o polițistă, Iulia Frociu.

Tânăra agentă de la IPJ Botoșani a observat-o pe micuţa speriată şi a încercat să-l convingă pe tatăl acesteia să o elibereze. În final, a reușit să-l convingă să-i dea copila.

”Când am ajuns la fața locului bărbatul avea un cuţit în mână. Am sesizat şi plânsetele fetiţei, ocazie cu care i-am solicitat acestuia să ne-o arate să vedem că este în regulă.

Bărbatul ne-a prezentat-o la geam, am observat că nu are nici o urmă de violență asupra sa, însă am încercat să îl convingem, şi chiar am şi reuşit în final, să ne predea fetiţa pentru a fi exonerată de absolut orice pericol.

Cu această ocazie acesta a deschis fereastra larg, mi-a dat-o pe geam, am cuprins-o şi am înmânat-o mamei sale. Sunt în condiţii de siguranţă toate”, a declarat polițista, potrivit Monitorulbt.ro.

Bărbatul din Botoșani, convins să iasă din casă

Sursa citată mai notează că, după ce a fost scoasă fetița din locuință, la faţa locului a ajuns şi negociatorul trupelor speciale, care a reuşit să-l convingă pe bărbat să iasă din casă.

Bărbatul a fost condus către o ambulanţă pentru o evaluare medicală, iar ulterior a fost transportat la spital.