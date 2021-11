Fetița care a intrat pe teren pentru a-i cere tricoul lui Cristiano Ronaldo a fost amendată: „Tata va plăti!”. Video

Fetița s-a ales în cele din urmă cu tricoul lui Cristiano Ronaldo, care a auzit-o strigând și care le-a spus forțelor de ordine să o lase și a îmbrățișat-o pe micuță.

În urma momentului, Addison Whelan a povestit că a fost o decizie care i-a venit pe moment, tatăl său fiind surprins să o vadă sărind gardul pentru a ajunge pe teren.

Addison Whelan est fetița de 11 ani care a intrat pe teren pentru a-i cere tricoul lui , scor 0-0.

Micuța a povestit la ce s-a gândit atunci când a intrat pe teren și a mărturisit că tatăl ei nu avea nicio idee că ea va face tot ce îi stă în putere pentru a-i cere tricoul lui Cristiano Ronaldo.

Totodată, aceasta a spus și că a primit o amendă, dar pe care tatăl său o va plăti: „Am fost amendată, dar nu e o problemă, o va plăti tata! Am sărit gardul, eram în rândul al doilea. Am reușit să trec și apoi am fugit spre teren, urmărită de stewarzi.

Apoi, am văzut alți doi care veneau dintr-o parte, dar am continuat să alerg. Și am început să țip, să strig numele lui Cristiano Ronaldo.

Iar el era cu spatele la mine, s-a întors și le-a zis să mă lase în pace. Eu tot îi strigam numele, el s-a apropiat”.

„Eram deja panicată, plângeam și și i-am spus: ’Poți să-mi dai tricoul? Te rog, te rog. Sunt o mare fană a ta!’ Iar tata a fost șocat să vadă ce se petrece”, a mai spus Addison Whelan.

Cristiano Ronaldo este obișnuit cu fani care intră pe teren să-i ceară tricoul

cei mai buni fotbaliști din istorie, iar acest lucru îi oferă și un statut aparte, în care are suporteri din toate colțurile lumii, care visează să își facă un selfie cu el sau să obțină tricoul său.

De-a lungul timpului, Cristiano a fost asaltat de fani care au intrat pe teren pentru a-i cere o poză, un autograf sau chiar tricoul, cum s-a întâmplat și cu Addison Whelan.

De fiecare dată, Cristiano Ronaldo a răspuns pozitiv cererii fanilor și oricât de supărat ar fi fost după un meci, mereu și-a făcut timp pentru a-i bucura pe fani.

După egalul cu Irlanda, Portugalia a ratat șansa să își păstreze un avans față de Serbia, iar acum ambele formații sunt la egalitate de puncte cu un meci înainte de finalul campaniei de calificare la Campionatul Mondial din Qatar, lusitanii având un golaveraj mai bun decât cel al Serbiei, motiv pentru care ocupă prima poziție.